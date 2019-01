O víkendu máte poslední možnost navštívit výstavu Mezi nebem a zemí – Ludmila Jandová v dialogu s Xénií Hoffmeisterovou ve White Gallery v Osíku u Litomyšle.

Výstava připomíná nedožitých 80 let a zároveň 10 let od úmrtí Ludmily Jandové.

Konfrontuje výběr grafických prací Ludmily Jandové z přelomu 60. a 70. let, který je pouhým fragmentem jejího námětově i formálně pestrého díla s tvorbou o generaci mladší malířky Xénie Hoffmeisterové.