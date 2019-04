Beseda s promítáním

Kde: Regionální muzeum Litomyšl

Co: Po stopách Josefa Váchala, Anny Mackové a Josefa Portmana

Po prolistování Váchalova Cestopisáku z roku 1921 líčícího formou komiksu jeho cestu na Vysočinu s Josefem Portmanem a Annou Mackovou, bylo muzejníkům hned jasné jedno – tu trasu musí projít i oni. Zapsali si jména obcí, které Josef Váchal zaznamenal, a nastala práce s mapou. Trasu od počátku promýšleli tak, aby byla bezpečná i pro další následovníky. Co cestou viděli, zažili a jak se to dá vůbec zvládnout, uvidíte a uslyšíte a třeba se sami pro tuto dlouhou pouť nadchnete. Vyprávění doplní řadou zajímavostí z míst, kudy prošli, takže povídání nezarmoutí ani ty, kteří se do terénu nechystají.

Poutavá beseda se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 17 hodin v přednáškovém sálu Regionálního muzea v Litomyšli.