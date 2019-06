Osmý ročník filmového festivalu Svitavská klapka je doslova za rohem. V sobotu to vypukne. Zajímavé filmy, super kapely, vyhlášení vítězů soutěže Svitavská klapka Junior a parádní atmosféra. Klapne to po osmé, a to 22. června v 18 hodin v kině Vesmír. Kromě hraných filmů a dokumentů se mohou návštěvníci festivalu těšit i na skvělé animáky.