Celková délka je padesát dva kilometrů. Jedná se tedy o něco náročnější trasu. Svým nohám můžete dát odpočinout při návštěvě hradu Svojanov.

Cyklovýlet začněte ve Svitavách na náměstí Míru. Pokračujte na kruhový objezd a jeďte směrem na ulici Purkyňova, což znamená druhý výjezd. Odbočte na Hraniční, ze které pokračujte ulicí Svitavská zhruba třináct set metrů. Pak se napojte na silnici třetí třídy v ulici Kapitána Jaroše, po které pokračujte jeden a půl kilometru do Hradce nad Svitavou. Zde se můžete pokochat pohledem na kostel svaté Kateřiny.



Odtud pokračujte po silnici směrem na Radiměř a dále na Rohoznou. Odtud není daleko do Svojanova. Zde si nenechte ujít návštěvu místního hradu nebo si odpočiňte a osvěžte se ve vsi pod ním.

Dalším cílem je obec Vítějeves, odkud pokračujte do Bělé nad Svitavou. Tady si můžete prohlédnout barokní kostel Všech svatých z osmnáctého století. Na místním hřbitově je pohřben parašutista Ivan Banďěrev, který zemřel několik týdnů před koncem druhé světové války.

Z Bělé se vydejte směrem na Brněnec a odtud do Březové nad Svitavou. Po cestě můžete narazit na puklinové jeskyně, kterým se říká Čertovy díry. Okolí Březové si můžete prohlédnout z Dobře ukryté rozhledny Járy Cimrmana, jež je jednou z dominant naučné stezky Údolím řeky Svitavy. Odtud se vydejte zpátky do Hradce nad Svitavou a dál až na startovní místo celé trasy.

Variant je mnoho

Krásu okresu a jeho pamětihodností můžete ze sedla kola poznávat samozřejmě na dalších zajímavých trasách.

Pokud budete v Litomyšli, nenechte si ujít výlet do Nedošínského háje, na Růžový palouček, podívat se můžete i do Toulovcových maštalí nebo zajeďte do chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově.

V okolí Moravské Třebové je také několik zajímavých lokalit na cyklovýlet. Třeba muzeum v Mladějově, Hřebečské důlní stezky, zřícenina hradu Radkov, blízko je i do Jevíčka nebo do palírny slivovice v Biskupicích.

Poličsko láká svými vodními plochami a rybníky, potěší ale také blízkost Žďárských vrchů, zajímavým tipem na výlet je Lukasova lípa v Telecí nebo geoexpozice v Korouhvi.

Trasa očima GPS:



Svitavy 49.7559375N, 16.4682914E

Hradec nad Svitavou 49.7114308N, 16.4805825E

Radiměř 49.6994869N, 16.4312808E

Rohozná 49.6536419N, 16.4078839E

Svojanov 49.6246239N, 16.4102014E

Bělá nad Svitavou 49.6401875N, 16.4826292E

Brněnec 49.6273503N, 16.5220200E

Březová nad Svitavvou 49.6441778N, 16.5179900E