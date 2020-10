Cyklotrasa je dlouhá kolem 37 kilometrů, terén je středně náročný.

Moravská Třebová. | Foto: archiv Deníku

Výchozím bodem této trasy a zároveň jeho cílem je město Moravská Třebová. V Moravské Třebové můžete navštívit renesanční perlu města, a to půvabný zámek, který patří k nejvýznamnějším renesančním památkám u nás. Nahlédnout zde můžete i do středověké mučírny nebo alchymistické laboratoře. Dále za návštěvu stojí městské muzeum. Na procházku se můžete vydat na rozhlednu Pastýřka. Následně vás trasa povede přes Mladějov na Moravě. V Mladějově se můžete svézt po úzkokolejce výletním vlakem, který je tažený původní parní lokomotivou nebo navštívit Průmyslové muzeum. Potom už zase hurá na kolo směr poutní místo Koclířov a Hřebečské doly. Zpátky do Moravské Třebové se budete vracet přes obce Boršov, kde můžete navštívit zříceninu hradu Boršov. Trasa patří mezi Cyklopecky Pardubického kraje (www.cyklopecky.info).