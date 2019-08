Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy.

S těmi se dnes můžete setkat ve vyhlášených termínech v čele pravidelných výletních vlaků, případně při některé z dalších akcí, které pořádá Mladějovská průmyslová dráha.

Na návštěvu zve také Průmyslové muzeum Mladějov, jehož expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky najdete v areálu bývalého šamotového závodu v Mladějově.

Půjčovna historických kostýmů

V Průmyslovém muzeu Mladějov máte možnost zapůjčit si za malý poplatek některý z historických kostýmů, například na procházku a fotografování v areálu muzea. Jako kulisy Vám za pěkného počasí doporučují zejména muzejní exponáty vystavené pod širým nebem. Proti záloze je možné krátkodobé zapůjčení kostýmů i mimo areál Průmyslového muzea Mladějov.

Provozní doba půjčovny

V turistické sezoně od 1. května do 30. září si můžete kostýmy zapůjčit vždy od úterý do pátku, a to od 9:00 do 15:00 hodin. V sobotu a v neděli tuto službu prozatím neposkytují, v pondělí je muzeum zavřené.

Po telefonické domluvě (paní Eva Kopřivová, tel. 604 635 779) je možné zapůjčení kostýmů i mimo turistickou sezónu.

V tuto chvíli mají v nabídce více než dvacet kostýmů pro dámy i pány velikostí cca 36 až 50 a doporučené výšky postavy mezi 155 a 175 cm.