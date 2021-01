KDY: muzeum otevře v květnu, ale město a okolní krajina je tu pro turisty stále

KDE: Chrast

ZA KOLIK: Vstup do muzea pro dospělého 40 Kč

Codex gigas vzbuzuje po staletí pozornost nejen svými rozměry, měří skoro půl metru na metr, ale především kresbou ďábla. Proto se jí říká také Ďáblova bible. S jejím napsáním se pojí pověst o mnichovi, který byl donucen pro svůj prohřešek knihu o samotě napsat a ke spolupráci si přizval ďábla. Ďábel za to, že bude v knize vyobrazen, pomohl mnichovi bibli zhotovit za jedinou noc. Za švédských válek byla kniha ukořistěna do Švédska, kde se nachází dosud. V Městském muzeu Chrast však mají expozici nazvanou Tajemství Ďáblovy bible. Spatřit tak můžete kopii odpovídající velikostí originálu. K vidění jsou také fragmenty zdiva z klášteřiště. Pokud to epidemická situace a aktuální opatření vlády dovolí, otevře se chrastecké muzeum v květnu a až do října bude přístupné každý den kromě pondělí (9-12 a 13-17 hodin).