KDY: denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin

KDE: Průmyslové muzeum v Mladějově na Moravě

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč, děti 50 Kč

Průmyslové muzeum v Mladějově na Moravě se po koronavirové pauze v úterý opět otevřelo veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit v areálu na několik novinek. Prohlédnou si novou expozici historických fotoaparátů, rozšířenou výstavu kočárků anebo opravený silniční motorový válec TV 680 H. Návštěva muzea je do odvolání možná jen s rouškou, šátkem nebo respirátorem. Otevřeno bude až do konce září denně mimo pondělí, a to od 9 do 15 hodin, v říjnu pak jen o sobotách a nedělích. Provázené prohlídky vnitřních expozic začínají každou celou hodinu, ve dnech provozu dráhy v určené časy podle příjezdů a odjezdů vlaků. Nejbližší provozní den mladějovské úzkokolejky se uskuteční v sobotu 30. května, kdy se konají jarní jízdy.

Imaginárium, to je hravá výstava v muzeu v Poličce

KDY: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin

KDE: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

ZA KOLIK: od 60 Kč

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce zve na novou výstavu. Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů, to je hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců. Do muzea v Poličce doputovalo několik českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a francouzská Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých objektů tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla, cirkusu a loutek. Ve službách imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řemeslná práce osobitých výtvarníků a tvůrců. Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Děti, žáky i studenty čeká hodina plná zábavy a her, kdy se budou moci všeho dotýkat, prozkoumat a zkoušet.

Výletníkům usnadní cestu cyklobusy

KDY: každou sobotu, neděli a o svátcích dle jízdního řádu

KDE: linky napříč Pardubickým krajem

ZA KOLIK: dle tarifu IREDO + příplatek 20 Kč za převoz kola

Vydat se na pěší nebo cyklistický výlet po Pardubickém kraji bude o něco snazší, po roce opět vyjíždí oblíbené cyklobusy. Letos poprvé vyrazily v sobotu 30. května a budou v provozu až do (včetně) pondělí 28. září 2020. Vyjedou tak každou sobotu a neděli, ale také i o státních svátcích. Na všech linkách platí jednotný tarif IREDO. Cena za převoz kola je 20 Kč bez ohledu na vzdálenost. Připraveno je šest linek, autobusy vyjíždí z Moravské Třebové, Poličky, Pardubic, Litomyšle, Lanškrouna a Chrudimi a křižují téměř celý Pardubický kraj. Aktuální jízdní řády společně s nutnými informacemi jsou dostupné na veřejných dopravních portálech www.portal.idos.cz, www.idos.cz nebo můžete využít mobilní aplikaci IDS IREDO dostupnou ke stažení na www.oredo.cz. Obrátit se také můžete na Call centrum IREDO, tel.: 491 580 333.

Mírový pochod v Borové nahradí výstava u pomníku

V Borové si každý rok připomínají tragédii, která se tu odehrála na konci května roku 1945. Ke konci druhé světové války prošla Borovou německá a ruská vojska. Po nich zůstala munice v příkopech i po lesích. Místní lidé museli na konci války munici posbírat a přinést na vlakové nádraží do Borové, odkud ji převáželi nad vesnici, kde ji měli později pyrotechnici zneškodnit. Dne 28. května 1945 došlo k nečekanému výbuchu. Na místě zahynuli čtyři mladí chlapci a jeden muž zemřel na následky zranění v nemocnici. Tragédii dodnes připomíná pomník se jmény mužů, kteří při výbuchu zahynuli. Lidé z Borové si navíc tragédii každý rok připomínají a poslední květnovou neděli chodí k pomníku. Mírový pochod má více než šedesátiletou tradici, ale letos bude kvůli koronaviru vše jinak. V místě výbuchu bude od pátku 29. května do neděle 31. května výstava, která se vztahuje ke smutné události. Kdo chce, může k pomníku donést květiny.