Už víte, jak si zkrátíte 31. prosince čekání na půlnoc? Přijďte na silvestrovský koncert do Komorní filharmonie Pardubice, začátek už v 16 hodin. Těšit se můžete na canzonetty v podání Daniela Matouška, který je jedním z nejnadanějších tenoristů nové generace. On sám tyto italské písně zaranžoval na míru pardubickému orchestru a zazní premiérově. Jednotlivé písně budou proloženy orchestrálními vstupy ze známých italských oper. Vše pod taktovkou Jana Kučery. Vstupenky: https://kfpar.enigoo.cz/app/tickets/events/206

Silvestr v Road Cafe bar Pardubice

KDY: 31. prosince

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: 1290,-/na osobu



Oslavte Silvestr v Road Cafe bar Pardubice. V ceně je alkohol, drobné občerstvení a láhev sektu na rezervaci. Těšit se můžete na půlnoční překvapení z Ameriky. Rezervace na tel. č.: 725 025 046.

Spolčo-Silvestr 2021/2022

KDY: 30. prosince, 1. až 2. ledna

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: 50,-

Spolčo-Silvestr 2021/2022 zve mládež od 13 let 30. prosince od 14 hodin výlet do Dubinského parku, následovat bude modlitba v kostele sv. Bartoloměje a volný večer s teplým čajem na faře

– teple se obléknout, svačinu a pití sebou, kartičky na MHD

1. a 2. ledna se od 18 hodin uskuteční novoroční párty u Salesiánů (taneční večer, volná zábava, jídlo, přátelé)

– kostým maškarní, oblečení na druhý den na mši, spacák, 50 korun, organizátoři prosí, aby každý donesl drobné občerstvení

!Důležité! mít potvrzení o covid negativním testu, 180 denní lhůtě po covid nebo očkování proti covid-19.

Silvestr v The Factory Bar & Lounge

KDY: 31. prosince

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: 700,-



Stále nemáte plán, kde přivítat příchod Nového roku 2022? Přijďte ho oslavit do Factory Bar & Lounge. Čeká vás vystoupení pianisty Martina Pecháčka, Live Jam Session, karaoke a bohatý doprovodný program včetně rockové a taneční hudby. V průběhu večera se také můžete těšit na tombolu o hodnotné ceny. Vstupné na tento Silvestrovský večer je 700,-. V ceně vstupného je 2x welcome drink, občerstvení formou rautu a 1 žeton do tomboly. Začátek 18:30. Rezervace nutná na tel.: 771 150 399.

Vysoké Mýto zachycené pod sněhovou pokrývkou

KDY: do 30. ledna

KDE: Vysoké Mýto

Krásy zimy ve Vysokém Mýtě a okolí prostřednictvím uměleckých pláten i okem zkušených fotografů představuje nová výstava s názvem V zimním hávu, která se koná od 12. prosince do 30. ledna. Ve výstavních prostorách regionálního muzea se návštěvník seznámí s výběrem uměleckých děl zachycujících Vysoké Mýto i další části regionu v období zimy. Svojí atmosférou jistě na každého zapůsobí obrazy Vysokého Mýta pod sněhovou pokrývkou od známých malířů, jako byli Jan Juška, Josef Kubizňák či Václav Prágr. Malby pak doplní velkoformátové fotografie, které vznikaly v průběhu desetiletí a mimo atmosféry města zaznamenaly i jeho postupný urbanistický vývoj. Aby byla zimní atmosféra dokonalá, bude vzpomenuto na zimní radovánky prostřednictvím historického sportovního náčiní i teplého oblečení našich pradědů a prababiček.



Výstava za sklem aneb Vánoční naladění

KDY: do 2. února

KDE: Žamberk, Kostelní 446 (bývalé Infocentrum)



Pátá Výstava za sklem návštěvníky tentokrát seznámí s vánočními zvyky a tradicemi a přinese krásné pohlednice s vánočními motivy ze soukromé sbírky. Expozice vás provede adventním časem, seznámí s důležitými světci a věnuje se i Mikulášské nadílce. Kromě toho se dozvíte zajímavosti o vánočních květinách, o historii vánočky a pojmenování jednotlivých jejich pramenů, dočtete se o vánočním cukroví, perníku, kapru a bramborovém salátu. Víte, kdo může uvidět zlaté prasátko? Anebo jak vysvětlovat tichý pohyb skořápek při pouštění vánočních lodiček? Výstava i připomene, co uvidíme, když rozkrojíme o Vánocích jablíčko nebo proč ke svátkům patří ořechy.

Vánoční betlémská nálada láká do Infocentra

KDY: do 2. února

KDE: Vysoké Mýto

I letos si mohou návštěvníci vysokomýtského Turistického informačního centra prohlédnout výstavu betlémů, která zdobí jeho interiér do 2. února příštího roku. K vidění jsou betlémy tradiční, i zcela originální.

Muzeum ozdobila výstava betlémů

KDY: do 2. ledna

KDE: Česká Třebová



Expozice v Městském muzeu Česká Třebová s názvem Vůně Vánoc představuje zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea, doplněna je i o téma pečení vánočního cukroví. Výstava potrvá do neděle 2. ledna 2022.

Zimní sezona na Dolní Moravě

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava

Svahy na Dolní Moravě zasypal sníh. Projeďte si 10 kilometrů dlouhých upravovaných sjezdovek. Díky zasněžovacím zařízením není o sníh na tratích nikdy nouze. Děti mají k dispozici speciální lyžařskou školičku nebo Mamutíkův klubík, který funguje jako zábavná lyžařská přípravka pro nejmenší. Specialitou letošní zimy je večerní lyžování, při němž si užijete jízdu pod hvězdným nebem, a to na sjezdovce Kamila, která se nachází přímo naproti Wellness hotelu Vista.

Až si budete chtít od lyžování na chvíli odpočinout, vydejte se na Stezku v oblacích, která se v zimě halí do mrazivých krajek a odhaluje dechberoucí horské výhledy. Sjeďte do údolí na Mamutí horské dráze, která i v zimě nabízí 3 kilometry dlouhou adrenalinovou jízdu. Vyšlápněte si na sněžnicích nebo na běžkách či skialpech. A nelamte si hlavu s vybavením – o něj se případně postarají vybavené půjčovny.

Lyžování a běžkování v Orlických horách

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické hory



Lyžovat můžete například ve Skicentru v Deštném v Orlických horách. Půjčovna a servis jsou otevřeny od 8 do 16 hodin. Lyžuje se i na Šerlišském Mlýnu, v Říčkách a v Olešnici v Orlických horách. Otevřeno hlásí také Ski centrum Zdobnice, Bartošovice v Orlických horách, Čenkovice a Skiareál České Petrovice. Nadále se upravují běžecké tratě, vydejte se třeba po hřebenech hor v Deštném.

Jiří Knapovský - nejen betlémář

KDY: do 16. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí

Výstava o Jiřím Knapovském - mimořádném ústeckém betlémáři, ochotnickém herci, moderátorovi, kováři, loutkáři, řezbáři - je k vidění v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Zpřístupněna je také expozice lidových malovaných betlémů. Ke zhlédnutí se zde nachází téměř šestimetrový vánoční betlém, dále betlém tříkrálový a dva neobvyklé betlémy, tedy hromniční a postní. Otevřeno je v úterý až v pátek: 9:00-11:30, 12:30-17:00 hod. V sobotu, v neděli a o svátcích: 13:30 - 17:00 hod. K vidění do 16. ledna.

Ve znamení dvou mečů

KDY: v těchto dnech

KDE: www.vcm.cz



Východočeské muzeum Pardubice zve na virtuální výstavu věnovanou míšeňskému porcelánu nazvanou Ve znamení dvou mečů. Pravého míšeňského porcelánu spravuje muzeum několik desítek kusů. Zastoupeny jsou všechny hlavní typy předmětů tvořících nabídku míšeňské porcelánky, na prvním místě stolní nádobí, ale i typické porcelánové figurky, svícny a hodiny. Na webové výstavě uvidí návštěvníci také kuriozity, například pohled do obchodu veronského lékárníka Francesca Calzolariho, jemuž vévodí monumentální orientální vázy. Úžas budí i velký sál Japonského paláce v Drážďanech – vizualizace nerealizované podoby interiéru, jemuž měla dominovat porcelánová výzdoba. Více na www.vcm.cz, kde najdete Museum virtualis s webovými výstavami a zábavou.

Nad betlémem vyšla hvězda

KDY: 2. ledna

KDE: Svitavy

Muzeum ve Svitavách pořádá i letos tradiční výstavu Nad Betlémem vyšla hvězda. Na expozici lidé uvidí Novopacký betlém z konce 19. století, několik králických betlémů, krušnohorské vánoční pyramidy, betlémy mechanické, slaměné, cínové, skleněné, keramické, porcelánové i papírové. Sbírku rodiny Sochorových doplní čtyřmetrový betlém prosečského řezbáře Jiřího Brunclíka nebo podobně rozsáhlý soubor Jaroslava Škrance z Rohozné. Muzeum bude otevřeno v neděli 2. ledna od 13:00 do 17:00.

Lyžuje se v Poličce v Jimramově i na Chrudimsku

KDY: v těchto dnech

KDE: Svitavsko, Chrudimsko



Od Vánoc se lyžuje na sjezdovce v Poličce, kde je aktuálně asi 25 centimetrů sněhu. Ve středu ráno se rozjely vleky i v nedalekém Jimramově a ve Svratce. Ideální podmínky hlásí lyžaři také ze sjezdovky v Hlinsku na Chrudimsku. Po noční sněhové nadílce je otevřený i ski areál v Přívratu. V provozu je tady dětský vlek, snowbar i půjčovna. Na lyžovačku ale zatím lidé čekají v Hamrech u Bystrého.

Ohňostroje rozzáří nebe v Březové, Svitavách i Moravské Třebové

KDY: 31. prosince

KDE: Svitavsko

Poslední den v roce na několika místech Svitavska ozáří nebe ohňostroje. V 18 hodin vypukne na náměstí ve Svitavách. Ve stejný čas bude odpálen na Knížecí louce v Moravské Třebové a v 19 hodin v Sebranicích. V Březové nad Svitavou začne ohňostroj už v 17.30 na Moravském náměstí u hasičárny. Tradiční Novoroční ohňostroj připravují v Křenově, kde vypukne 1. ledna úderem 18. hodiny u obecního úřadu.

Rybáři se chystají na Zlatou šupinu

KDY: 31. prosince

KDE: Polička



Rybáři v Poličce oslaví poslední den letošního roku stylově. Chystají závěrečnou sváteční akci, kterou bude v pátek 31. prosince tradiční Zlatá silvestrovská šupina. Na poličské přehradě je několik aerátorů, díky kterým bude dostatečně velká plocha k rybaření. Účastníci akce budou v pátek od 9 hodin lovit pstruhy, ale možná taky štiky nebo okouny. Letošní rok byl pro poličské rybáře náročný. Do rybníků vypustili přes 1150 metráků ryb. Zarybnění je vyšlo na devět milionů korun. Zvládli taky odbahnění rybníku v Pomezí.

Novoroční ohňostroj

KDY: 1. ledna

KDE: Chrudim

Tradiční novoroční ohňostroj se uskuteční 1. ledna v Klášterních zahradách od 17 hodin.

Novoroční koncert

KDY: 2. ledna

KDE: Heřmanův Městec



Smíšený amatérský komorní orchestr SAKO Heřmanův Městec zve na Novoroční koncert, který se bude konat v neděli 2. ledna od 17 hodin v místní Sokolovně. Přijďte společně přivítat začátek roku a naladit se na správnou notu. Vstupné na akci je dobrovolné.