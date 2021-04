Velikonoční stezka

KDY: kdykoliv

KDE: v Litomyšli

Středisko volného času v Litomyšli připravilo pro rodiny s dětmi další procházku, tentokrát na téma Velikonoce. Nenáročná trasa v zámeckých zahradách je sjízdná i pro kočárky, mapu najdou zájemci na internetových stránkách střediska (svc.litomysl.cz). Cestu zpestřují karty s velikonoční tematikou a s úkoly pro děti, vyzkouší si například pletení pomlázky, zjistí více o velikonočních zvycích. S úkolem, který je nejvíce zaujal, se mohou děti vyfotit a snímek sdílet ve facebookové skupině Putování za příběhy. Na stránkách Střediska volného času najdete i další procházkové trasy. Aktuálně jich je připraveno šest.

Běžíme srdcem pro hospic

KDY: během dubna

ZA KOLIK: min. 100 Kč za trať a jednotlivce



Během měsíce dubna se můžete kdykoliv zapojit do akce Běžíme srdcem pro Domácí hospic sv. Michaela. Sportovní aktivitou podpoříte Domácí hospic sv. Michaela a všechny jeho pacienty i jejich pečující rodiny. Na výběr je z pěti tratí, jejich délka se pohybuje od 2,6 km až do 42,2 km. Startovné činí minimálně 100 Kč za jednu trať a jednotlivce, rodinné startovní stojí 200 Kč. Více na bezimeprocharitu.blogspot.com.

Četba za časů korony

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcd.cz

Herci Východočeského divadla Pardubice se znovu pustili do načítání povídek z knih českých autorů. Na jaře točili audionahrávky především z literatury pro děti, teď vybírají z knih pro dospělé. Herci začali autorem Ladislavem Pecháčkem, natočili povídky s kriminalistickými zápletkami ze souboru nazvaného Hořká čokoláda. Dalším spisovatelem, který dal pardubickým kumštýřům svolení k použití svého díla, je Jiří Kratochvil. Ze souboru Strach nad městem, který zatím čeká na vydání, je připraveno šest povídek. Třetí knihou, na jejímž poslechu herci pracují, je novela Ivana Binara Den, kdy slétly vlaštovky. Nahrávky najdete na webu divadla www.vcd.cz v rubrice Repertoár, poslechnout si je lze i na facebooku divadla.

500 let renesance

KDY: kdykoliv

KDE: www.vilem500.cz

V dubnu si připomínáme 500 let od úmrtí šlechtice Viléma z Pernštejna. I díky jeho rodu má Pardubický kraj mnoho renesančních památek. Na webových stránkách vilem500.cz najdete aktuální informace k projektu 500 let renesance ve východních Čechách, ale také různé dobové dokumenty. Uvidíte i kalendář akcí na letošní rok, který je aktualizován podle toho, co situace právě dovoluje. V květnu bude zahájena soutěž Naplň Vilémovu truhlu.

Jak na jarní vrkoč

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička připravilo návod na jarní vrkoč, který vám krok za krokem ukáže, jak si lze vyrobit tuto krásnou lidovou dekoraci z materiálů, které máte doma nebo na zahradě. Nalaďte se na jarní vlnu už nyní a vneste si do interiéru trochu svěží atmosféry. Jaro je často vnímáno jako synonymum pro nové začátky. Po dlouhé, tmavé a chladné zimě, která láká hlavně k odpočinku, přichází období probouzení, růstu, svěžesti, radosti i chuti vyrazit do přírody a být aktivní. Jaké bude jarní počasí sice neovlivníte, ale můžete si kousek jara přinést k sobě domů. Pohrajete si s barevnými stuhami, vajíčky, papírovými dekoracemi, zelenými větvičkami nebo látkovými květinami a naaranžujete si zápich do vašeho oblíbeného hrníčku či květináče. Načerpáte díky tomu energii, dobijete si baterky a zlepšíte náladu v této nesnadné době. Jak na to? Podrobný fotonávod naleznete na webových nebo facebookových stránkách muzea.