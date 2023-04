Kam během volných dní za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám naše pravidelné redakční tipy.

Velikonoce ve skanzenu na Veselém Kopci můžete navštívit od pátku do pondělí. | Foto: Muzeum v přírodě Vysočina

SVITAVSKO

Tajemné město Litomyšl a Nedošínský háj - velikonoční výlet

Kdy: sobota 8. dubna od 15.00

Kde: Smetanovo náměstí, Litomyšl

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Romantické město Litomyšl představuje malebnou památkovou rezervaci s tajemnými zákoutími, ale i zámecký areál se zahradami, zařazený mezi památky UNESCO. My si projdeme hlavní památky města, průvodcem bude Honza Kroča, kterého bude doplňovat místní průvodkyně.

Velikonoční tradice na Majáku

Kdy: od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna

Kde: DDM Moravská Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoce, oslavy jara a nejdůležitější křesťanské svátky, jsou plné zvyků a tradic, symbolů a radosti z nadcházejícího jara. Víte co je pro Velikonoce typické? Znáte velikonoční symboly a jejich význam? Odpovědi najdete v zahradě DDM. Během her a zábavných úkolů se dozvíte co znamenají velikonoční symboly.

PARDUBICKO

Velikonoce na bráně

Kdy: od 6. do 10.dubna

Kde: Zelená brána, Pardubice

Za kolik: vstup na výstavu a dílničky je zdarma

Proč přijít: V předbraní Zelené brány v Pardubicích můžete od 6. dubna do 10. dubna slavit Velikonoce. Pro malé i velké budou připraveny dílničky, ve kterých si každý může nazdobit papírovou ozdobičku a vytvořit originální velikonoční přání. Malířka Vladimíra Skalická vytvořila pro potěšení návštěvníků několik velikonočních vzorů inspirovaných lidovými motivy, chybět nebude ani přes dva metry dlouhá pomlázka. Sváteční atmosféru dotvoří také domácí perníčky, beránci a tradiční slámové kraslice. V předbraní bude k vidění také výstava obrazů Vladislavy Přibové s názvem Vůně jara. Vstup na výstavu a dílničky je zdarma a každý, kdo na Zelenou bránu přinese nazdobenou kraslici, bude mít zdarma i výstup na vyhlídku.

Velikonoční jízdy

Kdy: 7. a 10. dubna

Kde: Pardubice

Za kolik: vlak od 50 do 100 Kč, trolejbus 40 Kč

Proč přijít: Pardubický spolek historie železniční dopravy připravil velikonoční jízdy historických vozidel. Na Velký pátek 7. dubna si můžete užít cestu motoráčkem Hurvínkem. Vydá se v 9.35 hodin z pardubického hlavního nádraží do Borohrádku. Vlak bude mít tři vozy a na cestě zastaví v Moravanech, Rovni a Holicích. Jízdenky se dají koupit pouze ve vlaku, kde je také zajištěno drobné občerstvení. Na Velikonoční pondělí 10. dubna vyjede v Pardubicích historický trolejbus. Pojede z náměstí Republiky přes Židov na Dubinu, odtud přes Drážku, Masarykovo náměstí na Zborovské náměstí a Duklu, na nádraží a opět na náměstí Republiky. Odjezdy z náměstí Republiky v 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20 a 16.20. Vstupné se vybírá v trolejbuse. Velikonoční zajíc je připraven potěšit cestující svou přítomností. Podrobnosti včetně jízdních řádů a vstupného naleznete na www.pshzd.cz.

Velikonoční pohádka ze zahrádky

Kdy: 9. dubna od 15.00 hodin

Kde: Kulturní dům Hronovická, Pardubice

Za kolik: vstupenka 80 Kč

Proč přijít: Velikonoční pohádka ze zahrádky se koná v neděli od 15 hodin v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích. Je jaro a to má paní Příroda své rozmary. Chvilku je zima, chvilku svítí sluníčko, nebo padá sníh. Ovšem jaro už je opravdu cítit ve vzduchu. S jarem přichází Velikonoce, nejkrásnější svátky. A tak není divu, že na zahrádce už jsou všichni celí nedočkaví. Jak to asi dopadne, když se žížalky vypraví pro kloboučky do města?

Velikonoce s Pigym a Lily

Kdy: 7. dubna od 11.00 do 18.00 hodin

Kde: Atrium Palác, Pardubice

Za kolik: vstup na velikonoční den je zdarma

Proč přijít: Prasátka Pigy a Lily v rámci své roadshow tentokrát přijedou do Pardubic. V pátek v Paláci Atrium společně s dětmi oslaví Velikonoce. Připravili si zábavný program. Dorazí i zajíčci Hopy hop a Mlsotkové se svou hudební show, těšit se můžete také na kreativní dílničky, pletení pomlázek a zábavné i naučné soutěže. Připravena bude také velikonoční stezka. Program se koná do 11 do 18 hodin, hlavní vystoupení Pigy a Lily je naplánováno na 14. hodinu.

ORLICKO

Přívratské Velikonoce

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00

Kde: Hostinec U Coufalů, Přívrat

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hasiči Přívrat Vás srdečně zvou na novou akci. Těšit se můžete na kavárnu a prodej buchet a zákusků, velikonoční menu - hovězí vývar, kuřecí roláda se šťouchanými brambory, grilovaná krůta, grilovaná krkovice, nádivka, prodej alko a nealko nápojů, barvení vajíček a dílničky pro děti, pletení pomlázek, výstavu kronik Hasičů a obce, vystoupení kapely KLAPETO a Stánek s prodejem velikonočních předmětů.

Lanškrounský velikonoční Flerjarmark

Kdy: neděle 9. dubna od 10.00

Kde: Areál zámku, Lanškroun

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Trh je doprovodem ke krásné tradiční akci "Velikonoce na zámku" a ještě před jeho zahájením, které se plánuje na desátou hodinu dopolední, se můžete ve zdejším kostele zúčastnit velikonoční mše. Při akci využijte možnosti tvůrčích dílen přímo v Muzeu, posezení v blízkých bistrech a pobyt v parku.

CHRUDIMSKO

Velikonoce na Veselém Kopci

Kdy: od pátku 7. dubna od 10.00 do pondělí 10. dubna

Kde: Muzeum v přírodě Vysočina, Veselý Kopec

Za kolik: Dospělí 170 korun, Děti 90 korun

Proč přijít: V pátek 7. dubna bude zahájena 51. návštěvnická sezona na Veselém Kopci oblíbeným programem Velikonoce na Veselém Kopci (Muzeum v přírodě Vysočina). Od Velkého pátku 7. dubna do Pondělí velikonočního 10. dubna budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů.



Traktoriáda Borek 2023

Kdy: sobota 8. dubna od 13.00

Kde: Pod rozhlednou Borůvka, Borek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Setkání přátel techniky, Traktoriáda v Borku pod rozhlednou Borůvka. Oprašte svoji techniku a přijeďte se pochlubit. Těšíme se na traktory tovární i domácí výroby (zahradní traktory, sekačky, frézy, rikši atd.). Občerstvení zajištěno. Celé odpoledne bude program pro děti.