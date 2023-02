Tipy na víkend v Pardubickém kraji

Kdy: v těchto dnech

Kde: Knihovní centrum U Vokolků, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kdekdo si myslí, že naši předci byli ochuzeni o sociální sítě, opak je pravdou. V dobách, kdy elektronika a internet ještě neexistovaly, plnily jejich funkci kramářské tisky. Tímto pojmem jsou označovány drobné texty, které reagovaly na aktuální dění ve společnosti či měly mravní a zábavní charakter. V Knihovním centru U Vokolků v Pardubicích na Příhrádku naleznete mnoho exemplářů, které jsou jak poučné, tak humorné. Jako například Loučení pijáka s kořalkou nebo Žaloba mladého muže na zlou ženu všem mládencům k výstraze. V expozici jsou k vidění texty vlastenecké i milostné. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Fantastické divadlo

Kdy: 25. února od 19.00

Kde: Východočeské divadlo Pardubice

Za kolik: od 290 Kč

Proč přijít: Ve Východočeském divadle Pardubice bude mít v sobotu večer premiéru hra Fantastické divadlo. Černá komedie pojednává o tom, co se může stát, když se protne svět mafie se světem handicapovaných divadelníků. Současná izraelská komedie balancuje na hraně korektnosti, originálním způsobem boří stereotypy a mýty o "lidech se zvláštními potřebami". Nechybí v ní osvobozující humor, sebeironie a nadhled ani skvělé herecké příležitosti. Hra je na programu Východočeského divadla v sobotu i v neděli, vždy od 19 hodin.

Mafie a handicapovaní. Dva světy se střetnou v komedii Východočeského divadla

Moderní architektura v Pardubicích

Kdy: 25. února od 13.00

Kde: Pardubice

Za kolik: základní vstupné 160 korun, snížené 80 korun (žáci, studenti, senioři)

Proč přijít: V sobotu od 13 hodin se koná prohlídka města Pardubice zaměřená na moderní architekturu. Návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů, jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň, i ke stavbám od méně známých tvůrců. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu. Účastníci se sejdou v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Prohlídka trvá cca 90 minut. Vstupenky je nutné předem rezervovat na telefonu 607 034 110 nebo e-mailu rezervace@vcm.cz.

Kdy jste je viděli naposledy?

Kdy: do 3. září 2023

Kde: Pardubice

Za kolik: základní vstupné do více muzejních výstav a expozic 150 korun

Proč přijít: Děti i dospělé potěší výstava Kdy jste je viděli naposledy?, kterou připravilo Východočeské muzeum na pardubickém zámku. Výstava je plná živočichů a rostlin, které postupně mizí z našich očí. Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů. Podle ocásku zkusí rozeznat lišku nebo vydru, prolezou i bobří noru a vydrápou se k sokolímu hnízdu. Zažijí, jaké je to bloudit jako los. Dozví se, které rostliny se trhat smí a které ne. Mohou také samy přispět vlastními nápady a radami, jak lépe chránit přírodu. Společné vstupné do expozic skla, numismatiky, archeologie, na věž a do výstavy Kdy jste je viděli naposledy? činí v základní výši 150 korun, snížené 75 korun (žáci, studenti, senioři) a rodinné 240 korun.

CHRUDIMSKO

Seminář: Věda, víra, skauting

Kdy: sobota 25. února od 8.00

Kde: Kulturní klub Skuteč

Za kolik: 100 korun dospělí, 70 korun děti do 15 let

Proč přijít: Seminář představuje přednášky inspirujících osobností. Vystoupení hostů se dotýkají témat skautského hnutí, vědy, náboženství, aktuálního společenského dění a také regionu Východních Čech. Mezi letošními hosty budou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik a další.

Společný otužilecký ples

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Restaurace a penzion U Nováků, Bítovany

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Parta otužilců, která se rozhodla touto akcí podpořit Jáchymka. Jáchym s rodinou pochází z míst, kam se rádi chodí pořadatelé otužovat. Pořádáme charitativní ples a výtěžek z něho předají celé rodině, aby jim mohli trochu zpříjemnit složitou cestu, kterou procházejí.

ORLICKO

Staročeské Ostatky

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: Obecní úřad Skořenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopust „Ostatky“ se konají nepřetržitě od roku 1955. O jejich organizaci se od počátku stará sbor dobrovolných hasičů, nyní ve spolupráci s obecním úřadem. Na místě bude také jarmark a zabijačkové hody.

Benefiční Galavečer

Kdy: sobota 25. února od 19.00

Kde: M-klub, Vysoké Mýto

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Benefiční, protože výtěžek z akce je určen pro Dětský domov v Holicích. Galavečer, protože se můžete těšit na jedinečnou choreografii v podání místních modelek, ale i známých osobností jako je Michal Štípa – český tanečník, sólista baletu Národního divadla a držitel ceny Thálie, Tereza Hudáková – Supermiss 216, Natálie Stejskalová – Miss world of supertalent.

SVITAVSKO

Nakopněte svoji školu - festival vzdělávání

Kdy: neděle 26. února od 14.00

Kde: Zámecké návrší, Litomyšl

Za kolik: Od 190 korun

Proč přijít: Dostanete obrovskou dávku inspirace od 50 řečníků a lektorů. Své zkušenosti budete sdílet s více než 200 učiteli a řediteli z celé České republiky. Čeká na vás vymazlený program s přednáškami, workshopy, diskuzemi a zábavou. Kromě koláčků a kafíčka si o přestávkách užijete Edu Market vystavovatelů.

Obecní ples - trubičkový bál

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Boršov u Moravské Třebové

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Můžete se těšit na vystoupení skupiny Allegria, mažoretek Espiral, tradiční trubičky od Boršovských žen, guláš a bohatou tombolu. Večerem bude provázet kapela Great.