Festival Rozmarné léto

KDY: do 26. června

KDE: Moravská Třebová

Festival Rozmarné léto v Moravské Třebové pokračuje. Ve čtvrtek od 19 hodin bude pouličnímu divadlu, akrobacii a žonglování patřit Knížecí louka. Vystoupí Bratři v tricku s představením Běžkařská odysea. Vstup je zdarma. V pátek začne program ve 20 hodin na nádvoří zámku, vstupné 120 Kč, děti do 15 let zdarma. Chůdadlo – akrobacie na šálách. Slavná tragédie odehraná partou potulných kejklířů a cirkusáků. Střídají se humorné výstupy kejklířů se samotnými scénami z Romea a Julie. Celá tragédie je odehrána pomocí závěsné akrobacie na šálách, žonglování, párové akrobacie a tance. Přestavení se velmi hodí na venkovní slavnosti a festivaly. Rádi ho hrajeme jako pouliční a užíváme si bohatý kontakt s divákem. Večer bude pokračovat koncertem čtyř mladých profesionálních hudebníků Trio Coucou. V sobotu v 15 hodin začne na nádvoří zámku akce pro rodiče s dětmi. Čeká je Chůdadlo – Dell Arte, Žonglérská omeleta, Škola žonglování, Drak, Jiří a věž, písničky pro děti Bombarďák (18 hodin). Sobotní večer patří představení legendární skupiny akrobatů, herců a tanečníků La Putyka. Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Velkolepé sobotní finále uzavře program Circus Problem. Parta punkových klaunů si založila hudební cirkus, ve kterém kombinuje balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop a špinavý house.

Královské slavnosti

KDY: 26. a 27. června

KDE: Svojanov



Na hradě Svojanov vzdají o víkendu hold Přemyslu Otakarovi II. Konají se Královské slavnosti, kterou jsou důkazem, že na hradě na tohoto významného panovníka, zakladatele Svojanova, nezapomínají. Hlavní část slavností se odehraje v srdci hradu, tedy na hlavním nádvoří. Návštěvníci se pobaví u historického příběhu z dob vlády Přemysla Otakara II. O pobavení krále a samozřejmě i výletníků se postarají členové spolku Honorata. Nebudou chybět souboje mezi královskými vojáky a hradní osádkou. Sukně rozvlní tanečnice a svůj um předvedou i bubeníci.

Závišova škorně a vernisáž výstavy

KDY: 26. června

KDE: městys Svojanov



Ve Svojanově se v sobotu uskuteční pěší výlet Závišova škorně. Start je v 18 hodin u radnice. Účastníky čeká procházka po kraji Záviše z Falkenštejna. Letošní ročník bude zvláštní právě proto, že se půjde vpodvečer přes Svatojánské skály a Hlásnici na Majdalenku. Výletníci nakonec zamíří na hřiště u rybníka, kde se usku-teční promítání letního kina. Ve startovném, které činí 30 korun, je účast na promítání filmu Báječná léta pod psa zdarma. V sobotu v 17 hodin bude na radnici ve Svojanově zahájena výstava obrazů Jany Svobodové Kouzlo přírody a hradu Svojanova. Na vernisáži bude promítnut trailer filmu Dana Svobody „Svojanovské po-věsti“. Výstava pokračuje do konce srpna.

Portréty Josefa Voleského

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Dům U Rytířů, Litomyšl



Pořídit si portrét od akademického malíře Josefa Voleského, který žil v letech 1895 až 1932, patřilo k výsadám majetnějších obyvatel Litomyšle a okolí. Díky obrazům tohoto litomyšlského rodáka můžete nahlédnout do tváří místních měšťanů či továrníků, seznámit se s osudy litomyšlského purkmistra a primáře nemocnice Františka Laška, majitele první litomyšlské vodní elektrárny Františka Háši či představitele protinacistického odboje Eduarda Krále a dalších. Výstava Portréty Josefa Voleského je v Domě U Rytířů v Litomyšli přístupná od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.