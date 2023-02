Humornou sportovně-společenskou tříhodinovou show na ledě i mimo něj si můžete užít v neděli od 15 hodin v enteria aréně v Pardubicích. Herci, zpěváci, sportovní legendy a další známé osobnosti v čele s Martinem Dejdarem nastoupí proti týmu záchranářů Pardubického kraje. Můžete se těšit i na vystoupení krasobruslařek, hudební vystoupení, soutěž pro dospělé i děti, autogramiádu a focení s V.I.P. osobnostmi. Výtěžek akce bude věnován Základní škole a Praktické škole Svítání, která vzdělává žáky s hendikepem z celého Pardubického kraje. Vstup na akci je možný od 14.30 hodin. Vstupné je 200 Kč, děti do 15 let zdarma.

Dynamo 100

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubice

Na pardubickém zámku je k vidění unikátní výstava Dynamo 100 k oslavě sta let pardubického hokejového klubu. Můžete se těšit na připomenutí historie klubu, zlatých momentů, klíčových postav. Nechybí ani audiovizuální prvky vyzkoušíte si, jaké to je stát během zápasu na střídačce a zažijete zápasové emoce očima hráčů a trenérů. Součástí výstavy je kolekce 37 medailí, z toho 10 olympijských včetně zlatých naganských od brankáře Dominika Haška i trenéra Vladimíra Martince. Takovýto počet cenných kovů pohromadě ještě nebyl v Čechách k vidění. Dále se můžete těšit na prsteny pro vítěze Stanley Cupu nebo Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL. Nejnovějšími exponáty bude bronzová medaile Matěje Blümela z loňského mistrovství světa ve Finsku a také čerstvá stříbrná „placka“ Radima Rulíka, kterou získal na přelomu roku jako trenér české reprezentace do dvaceti let. Výstava potrvá do 1. října. Základní vstupné činí 250 Kč, snížené 150 Kč (žáci, studenti, senioři). Rodinné vstupné vyjde na 500 korun. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Chrám ohně

KDY: do 20. listopadu

KDE: Pardubice

Chaloupka jako z pohádky, chrám ohně, ikonická stavba architekta Pavla Janáka, manifest českého národního stylu. Tím vším je budova krematoria v Pardubicích, která letos slaví 100 let. Její historii připomíná venkovní výstava v areálu pardubického centrálního hřbitova, kterou připravily Služby města Pardubic společně s Východočeským muzeem v Pardubicích. Výstava poodkrývá historii stavby krematoria. Součástí panelů jsou dobové historické fotografie a plány krematoria. Zájemci si mohou výstavu prohlédnout během otevírací doby centrálního hřbitova.

Procházka po valech

KDY: denně

KDE: Pardubice



Přes 200 druhů rostlin, více než 70 druhů obratlovců a několik tisíc bezobratlých druhů živočichů lze potkat na valech pardubického zámku. Od letošního roku je snadné se v té bohaté fauně a flóře vyznat. Přírodovědci Východočeského muzea v Pardubicích totiž pro návštěvníky připravili užitečnou příručku Příroda v opevnění. Procházka po valech tak bude plná překvapení a zajímavých setkání s přírodou. Kromě atlasu knížka zahrnuje i zajímavosti, náměty na pozorování a příklady k zamyšlení. Publikaci Příroda v opevnění můžete zakoupit za 190 Kč v pokladně zámku nebo na e-shopu. Valy jsou otevřené denně, v zimním období od 8 do 16 hodin.

Tip na pátek: Pololetní prázdniny

KDY: 3. února

KDE: Pardubice

Pololetní prázdniny „v přírodě“ – a přitom v teple a suchu zámku. Východočeské muzeum v Pardubicích zve na program pro děti od 6 do 12 let připravený speciálně na jednodenní prázdniny 3. února. Malé návštěvníky a jejich doprovod čeká celý den od 10 hodin a pak každou další celou hodinu až do 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy Kdy jste je viděli naposledy? a tematické dílny. „Budeme pátrat, kde žije tetřev hlušec, proč se potápka nekamarádí s kapry, jaký rozdíl je mezi bobrem a nutrií, proč los může zabloudit a mnoho dalšího. Zjistíme, které druhy zvířat a rostlin z české krajiny mizí a které naopak přibývají. Výstava nás také inspiruje k výrobě zvířátek a rostlin z papíru,“ vysvětlila edukátorka muzea Monika Kabešová. Vstupné stojí 50 korun na osobu, nutná je předchozí rezervace na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo telefonním čísle 466 799 271.

Procházka za vodními ptáky

KDY: 4. února

KDE: Stéblová



Vydejte se na procházku s ornitologem a oslavte světový den mokřadů. Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá v sobotu 4. února ornitologickou vycházku za zimujícími vodními ptáky na písnících Oplatil a Čeperka.„Účastníci se mohou těšit na pozorování, určování vodních i suchozemských ptáků včetně zimních hostů z dalekého severu za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením,“ zve ornitolog Libor Praus z Východočeského muzea. „S trochou štěstí uvidíme orla mořského, volavky bílé nebo hoholy severní,“ těší se Praus. Sraz účastníků je v 8.30 před nádražím ve Stéblové. Aktuální informace o konání vycházky jsou na webu muzea a jeho facebookové stránce. Vycházka je zdarma.

Tip na pátek: Pololetní prázdniny

KDY: 3. února

KDE: Chrudim

Pokud ještě nemáte program na pololetní prázdniny v pátek 3. února, můžete se vypravit do Regionálního muzea v Chrudimi. Od 9 hodin zde bude probíhat výtvarná dílna pojmenovaná Výroba vějířů. Do 12 hodin si můžete vyrobit vějíře z různých materiálů. Vstupné na výtvarnou dílnu je 50 Kč.

Zápalkové retroetikety

KDY: od 2. února

KDE: Chrudim



Ve čtvrtek Regionální muzeum v Chrudimi otevře menší výstavu s názvem Zápalkové retroetikety. Sběratelství je staré jako lidstvo samo a Češi jsou národem sběratelů. Sbírat se dá v podstatě cokoliv a pro mnohé obory sběratelství dokonce existují specializované názvy. K takovým patří také filumenie, tedy obor orientovaný na sbírání zápalkových nálepek a dalších věcí s nimi spojených. Výstava je malou připomínkou tohoto u nás kdysi hojně rozšířeného fenoménu. Budete mít možnost zhlédnout nejen několik stovek etiket (od standardní velikosti až po formát jen o něco málo menší, než je A4), ale také příklady kuřáckých potřeb, například proslulé prosečské dýmky. K vidění bude dokonce krabička se zápalkami v nadživotní velikosti. Výstava potrvá do 28. května.

Zároveň v chrudimském muzeu stále probíhá výstava obrazů akademické malířky Věry Vovsové (1912 – 1998) k 110. výročí jejího narození a výstava vějířů s názvem Tajemství vějířů.

Masopustní veselí na Veselém Kopci

KDY: 4. února

KDE: Hlinecko

Veselý Kopec u Hlinska patří v sobotu masopustu. Masopustní obchůzku ve skanzenu letos předvedou obyvatelé z Vortové. V 10 hodin bude před statkem z Mokré Lhoty slavnostně uděleno povolení k obchůzce, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13 hodin, následně průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty. U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko. „Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře. Během obchůzky se však musí připravit i na jejich žerty, ke kterým například od pradávna patří pomazání obličeje zvláštním mazadlem,“ pozvala na program ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. V 15 hodin se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Návštěvníci samozřejmě budou moci po celý den nahlížet do jednotlivých roubenek na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 16 hodin. Budou mít rovněž možnost nákupu upomínkových předmětů, včetně figurek masopustních masek a tiskovin. Ve stylové Hospůdce Na vejměnku přímo v areálu muzea bude připravena staročeská zabíjačka. „Zájemci mohou také navštívit stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, kterou naleznou v domku č. p. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku (8 km od Veselého Kopce). Dozvědí se zde mnoho zajímavostí a podrobností o tomto tradičním obyčeji, který se dosud koná v několika vesnicích na Hlinecku a v roce 2010 byl zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO,“ doplnila Ilona Vojancová, vědecko-výzkumný pracovník Muzea v přírodě Vysočina.

Masopustní průvod projde v sobotu také obcí Hamry na Chrudimsku.

Ptáci - poslové jara

KDY: od 5. února

KDE: Polička



Ptačí říše je obdivuhodná. Přesvědčíte se o tom na přírodovědné výstavě Ptáci - poslové jara, která se v Městském muzeu a galerii Polička koná od 5. února do 23. dubna. Svým ostřížím zrakem si prohlédnete ptáky rozdělené do biotopů pole, les, křoviny, rybník i území, kde žijí společně s člověkem. Podíváte se na vajíčka, pírka a hnízda. Dozvíte se, jak si sojka čistí peří, co to jsou „vývržky“ nebo co je smyslem kroužkování ptáků. Výstava je plná aktivit ptáčky si zvážíte, poslechnete jejich rozličné hlasy, nakrmíte ptáčata, poměříte si rozpětí, vyzkoušíte jejich šikovnost, poskládáte krmítko, prozkoumáte zobáky i peří a pobavíte se u dalších interaktivních činností. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 5. února v 16 hodin.

Zimní setkání na Lichnici

KDY: 4. února a 5. února

KDE: Třemošnice - Lichnice

Letos již po padesáté se sejdou milovníci zimních výletů do přírody na hradě Lichnici u Třemošnice. V sobotu v 11 hodin je připravena přednáška v hradním sklepení o netopýrech, kteří zde zimují. Přednášku povede RNDr. Milan Růžička, který se každoročně účastní sčítání netopýrů v Železných horách a zná z jejich života spoustu zajímavostí. V sobotu v 16 hodin v pohostinství u pana Vydry začne pro zájemce vyprávění o Lichnici s ukázkami starých obrázků. V neděli je možnost se zúčastnit prohlídky Lichnice a vystoupat na vyhlídku Milada.

Přehlídka a Vesmír

KDY: v těchto dnech

KDE: Svitavy



Městské muzeum a galerie ve Svitavách zve na tradiční výstavu výtvarníků svitavského regionu Přehlídka 2023 a také na výstavu Vesmír o sluneční soustavě, dobývání Měsíce, současné astronomii i vzniku kosmu a možnostech života v něm. Výstava Vesmír potrvá do 19. března a výstava Přehlídka 2023 do 9. dubna.

Výstava mapuje život a dílo Jaroslava Foglara

KDY: do 28. února

KDE: Žamberk

Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi, který žil v letech 1907 až 1999. Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.

Výstava muzea odkazuje na zručnost našich předků

KDY: do 19. února

KDE: Vysoké Mýto

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě pořádá v prostorách Šemberova domu výstavu Bejvávalo dobře. Není to tak dávno, kdy se většina obyvatelstva živila fyzickou prací a v mnoha oblastech byla odkázána na svoje manuální schopnosti. Moderní doba nás sice zbavila dřiny, ale také nám vzala zručnost a schopnost si vyrobit celou řadu věcí svépomoci bez složitých strojů a elektrické energie. Zvídavý návštěvník se dozví, jak a čím se dříve mlátilo obilí nebo čím se naklepala kosa, zkusí si výrobu peroutek (mašlovaček), naučí se uplést vánočku nebo třeba opravit prasklou nádobu drátováním. Dále nahlédne do oblasti ručního zpracování lnu, výroby tkaniny, jejího barvení a údržby v podobě praní a bělení. Expozice je přístupná do 19. února.