Kam za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám naše redakční tipy.

Mezinárodní veteran rallye startuje v sobotu dopoledne z Pernštýnského náměstí v Pardubicích. | Foto: Se svolením Jaroslava Černého

PARDUBICKO

Kvalifikace na Velkou pardubickou

Kdy: sobota 20. května od 13.00 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: základní vstupné 150 Kč

Proč přijít: V sobotu 20. května se na pardubickém dostihovém závodišti roztočí kolotoč kvalifikací na 133. Velkou pardubickou. Cena města Pardubice je nabitá velmi silnou konkurencí, v akci znovu bude i loňský vítěz Velké pardubické Mr Spex. Program doplní dalších šest dostihů. První ze sedmi dostihů odstartuje ve 13 hodin. Doporučeným dress codem květnového mítinku je zelená barva.

Muzejní noc na zámku

Kdy: pátek 19. května

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vydejte se v pátek mezi 17. a 23. hodinou do pardubických muzeí a galerií. Na několika místech Pardubic rozehraje svůj program Pardubická muzejní noc. Co se bude dít přímo na pardubickém zámku? Hned po zahájení muzejní noci provede palácovou částí Pernštejnské rezidence ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Děti si na nádvoří ve Vilémově renesančním ateliéru zahrají na malíře a architekty. Pernštejnskou zbrojnici představí historik Jan Tetřev (19:00). Výstavu krojů pak rozezní koncert ZUŠ Pardubice – Polabiny. Osobitá romská kapela Roberta Kováče to rozbalí na nádvoří ve 20 hodin. Do historie proměn pardubického zámku na historických fotografiích vás vtáhne historička Veronika Schiebelová.

Zahájení sezony železničního muzea

Kdy: pátek 19. května a sobota 20. května

Kde: Pardubice

Za kolik: jízdné a vstup dle ceníku

Proč přijít: Rosické železniční muzeum zahájí svou 23. návštěvnickou sezónu. V pátek vyjedou do pardubických ulic historický trolejbus a autobus, v sobotu vyveze historický vláček pasažéry na výlet z Pardubic do Chrasti u Chrudimi (odjezd z Pardubic hlavního nádraží v 9:10 a 12:15 hodin). I letos pokračuje přestavba nádraží v Pardubicích – Rosicích nad Labem, kde muzeum sídlí. Nelze proto na nádraží zajistit doprovodný program. Muzeum ale bude otevřeno, a to v pátek od 17 do 23 hodin (vstup zdarma), v sobotu od 9 do 16 hodin. Jízdní řády a další podrobnosti najdete na www.motoracek.cz.

Veteran rallye

Kdy: sobota 20. května

Kde: Pardubice

Za kolik: vstup pro diváky zdarma

Proč přijít: V sobotu uvidíte na Pernštýnském náměstí v Pardubicích naleštěné veterány. Prezentace začne v 8 hodin, v 11 hodin z náměstí odstartuje mezinárodní veteránská rallye, která je složena ze dvou etap a měří 90 kilometrů. Soutěž je vypsána pro automobily a motocykly do roku výroby 1983. V historickém centru Pardubic je i cíl závodu, příjezd závodníků se očekává o půl čtvrté odpoledne.

Intimní rizika na veřejných místech

KDY: 20. května

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: od 330 Kč

Proč přijít: Předposlední novinkou stávající sezóny Východočeského divadla Pardubice bude hra Intimní rizika na veřejných místech, která se v České republice ještě nikdy nehrála. Premiéra se koná v Městském divadle v sobotu 20. května, hraje se také v neděli 21. května, vždy od 19 hodin. Hra pojednává o šestici postav, které se hledají ve světlech velkoměsta. Nicol je zasnoubená s Danem a shání byt ke společnému bydlení, ale jaký je vlastně jejich vztah? Dan býval důstojníkem a své frustrace řeší s barmanem Ambrosem. Ambrose pořád bydlí se svým otcem, o nějž se v době Ambrosovy služby stará Charlotta. Ta má nejraději Bibli a přes den pracuje v realitní kanceláři. Svému kolegovi Stewartovi půjčuje videa s religiózními pořady. Možná nejen s nimi. Stewart žije ve společné domácnosti se svou sestrou Imogen, která také hledá opravdovou lásku. Ale jen prostřednictvím inzerce. Na jeden inzerát jí odpoví… Dan. Sejdou se v baru u Ambrose a kolotoč příběhů se dostává do obrátek.

Den otevřených dveří u hasičů

Kdy: 20. května

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Na Centrální hasičské stanici v ulici Teplého v Pardubicích se koná v sobotu den otevřených dveří. Program začne v 9 hodin a potrvá do 15 hodin. Uvidíte kynology a jejich psy, lezce, ale také hašení a vyprošťování zraněných. Připraven je i bohatý doprovodný program. Občerstvení zajistěno.

ORLICKO

310. Kopečková pouť

Kdy: od pátku 19. května od 18.00

Kde: Letohrad

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kopečková pouť se koná každý rok v květnu v období od pátku do neděle, a to na Václavském náměstí v Letohradě a na Bečvárně pod Letohradským zámkem. Nejoblíbenějším dnem pouti je sobota, kdy se zde sejde největší množství lidí a pouť je ve večerních hodinách završena velkým ohňostrojem, který je pouštěn ze zámeckého parku a je oblíbenou součástí pouti.

Zahájení sezóny s parní lokomotivou

Kdy: sobota 20. května od 10.30

Kde: Česká Třebová

Za kolik: 260 korun

Proč přijít: U příležitosti zahájení turistické sezóny 2023 na Mladějovské průmyslové dráze Vás zveme na jedinečný výlet. Svezte se parním vlakem v čele s lokomotivou 423.009 Velký bejček z České Třebové do Mladějova na Moravě, přestupte z normálního na úzký rozchod a pokračujte dalším vlakem až na měsíční krajinu na Hřebči.

CHRUDIMSKO

Traktoriáda Herálec

Kdy: sobota 20. května od 7.30

Kde: Herálec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Motorsport Herálec vrací po 4 letech „Traktoriádu“ do Herálce, která se bude konat 20. 5. 2023, za podpory obce Herálec. Můžete se těšit na pěknou akci, která se bude konat v motoristickém areálu za fotbalovým hřištěm. Během dne jsou připravené různé disciplíny, jako je například: jízda terénem na čas, couvání s vlekem. Každý příchozí bude moci hlasovat pro nejkrásnější traktor. Připraven je samozřejmě i program pro nejmenší. Děti pojedou závody také a to se šlapacími traktůrky a elektrickými traktůrky a autíčky. Přijďte si zpříjemnit květnový víkend trochou motorismu.

Mega dětský den

Kdy: sobota 20. května od 14.00

Kde: Letiště Skuteč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete tradičně na malování na obličej, skákací hrad nebo prohlídku vozů IZS. Po celou dobu akce budou moci děti soutěžit v různých disciplínách. Novinkou bude stánkový prodej s dětskou tematikou a s tím spojené dílničky pro děti. Program slibuje taky pouťové atrakce - čekat na vás bude vláček pro děti, zvířátkový kolotoč a u toho si můžete dát cukrovou vatu nebo popcorn. Nově se děti mohou těšit také na oblíbenou jízdu na poníkovi nebo koni. Celé odpoledne budou mezi dětmi pobíhat Mickey a Minnie Mouse. Otevřeno pro vás bude místní posezení.

SVITAVSKO

Gastroslavnosti M. D. Rettigové 2023

Kdy: od čtvrtka 18. května do neděle 21. května

Kde: Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Uctít památku M. D. Rettigové, která v Litomyšli nejen žila, ale také učila hospodyňky, aby ve vaření nepodléhaly stereotypům a experimentovaly, chceme samozřejmě i v roce 2023! A v letošním roce budeme navíc slavit! Připomeneme si 20. výročí podpisu partnerské smlouvy se slovenským městem Levoča a trošku opožděně i 30. výročí podpisu smlouvy s holandským Rodenem. A jak jinak, než dobrým jídlem – na Smetanově náměstí si budete moci ochutnat oblíbené speciality Salaše u Franka.

Pohádkový les

Kdy: sobota 20. května od 9.00

Kde: DDM Moravská Třebová

Za kolik: 70 korun za dítě

Proč přijít: Cestou do Pekla ke studánce na vás čeká řada pohádek, pohádkových bytostí a soutěží s úkoly. Audiencí u královské rodiny vaše dobrodružství končí a nemine vás zasloužená odměna.