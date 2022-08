Již pošesté jsou letní měsíce v Pardubickém kraji spojené s pravidelnými jízdami historických parních vlaků. O sobotách 20. a 27. srpna se můžete svézt na trase z Dolní Lipky přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Vlak vyjíždí v 7.10 z Dolní Lipky, na cestu zpět z Hanušovic se vypraví v 15.10 hodin. Kompletní jízdní řád najdete na webu vlaky.pardubickykraj.cz.

Na 3. září je připravena jízda historického vlaku do Polska, z Ústí nad Orlicí se pojede až do Slezské Javořiny, kde se nachází velké železniční muzeum.

Léto na Příhrádku pokračuje

KDY: 19. srpna

KDE: Pardubice



Kulturní festival Léto na Příhrádku v Pardubicích, který organizuje krajská knihovna, pokračuje i tento týden. V pátek 19. srpna vystoupí od 18 hodin přeloučská skupina Dechitaki a poté indie-rocková kapela Citizen37. Vstup na koncerty je zdarma. Kulturní festival již tradičně uzavře 26. srpna od 12 hodin Jarmark knih. Další program festivalu na webu letonaprihradku.cz.

Krychlič a Prezidentka

KDY: 19.a 20 srpna

KDE: Pardubice

Celé prázdniny můžete v Pardubicích na louce u Wonkova mostu navštěvovat letní kino. Promítá zdarma každý večer od 21 hodin. Tento týden se můžete těšit například na dokumentární film Krychlič. V pátek se uskuteční jeho obnovená premiéra za účasti režisérky Silvie Dymákové. V sobotu se promítá česká komedie Prezidentka. Program na každý den najdete na webu letni-kino.cz.

Újezdské babí léto

KDY: 19. a 20. srpna

KDE: Dolní Újezd



Country-folkový festival Újezdské babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle se koná v pátek 19. a v sobotu 20. srpna. Na 29. ročník akce zavítá v pátek od 19 hodin Věra Martinová, Alva, Lokálka a Ivan Hlas. V sobotu začne program ve 13 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na Žalmana, Hop Trop, Vojtu Nedvěda, Tiebreak a další.

Třicetiletá válka vypukne na Svojanově

KDY: 20. a 21. srpna

KDE: Svojanov

Hrad Svojanov se o víkendu navrátí o několik století zpět do doby, kdy se v jeho okolí potulovaly hordy vojáků, kteří rabovali, dobývali, vraždili. Na hradě vypukne třicetiletá válka. Kromě řinčení mečů a vůně střelného prachu nebudou chybět ani tanečnice, bubeníci, šermířské potyčky, či scénky. Program připravil letohradský spolek Honorata. Milovníci historie nepřijdou ani o komentované prohlídky celého empírového paláce, který je stylizovaný do 2. poloviny 19. století, tedy do doby, kdy se na hradě naposledy žilo. Přístupné jsou stále i hradební ochozy, hláska a gotická zahrada s vyhlídkovými altány. Na hradě jsou také k vidění tři výstavy. V galerii v předhradí jsou dvě: velká multimediální expozice Rudolf II., král a císař a Století Karla Otčenáška, věnovaná oblíbenému arcibiskupovi. Prohlídková trasa A je pak doplněná výstavou korzetů a šněrovaček. V srpnu má hrad Svojanov brány dokořán každý den od 9 do 18 hodin.

Rozárka slaví 90 let

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk



K výročí 90 let od otevření Tyršovy rozhledny, které se uskuteční v září, město Žamberk připravilo několik výstav. Turistické informační centrum zve na výstavu technických plánů rozhledny, historických fotografiía snímků z rekonstrukcí této dominanty města, expozici fotografií z fotosoutěže a na výstavu výtvarných prací.

Na Týdnu hudby vystoupí J.A.R. i Skyline

KDY: 22. až 26. srpna

KDE: Vysoké Mýto

Od pondělí 22. srpna do pátku 26. srpna se na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě koná tradiční hudební festival Týden hudby. Letos se jedná již o třiadvacátý ročník populární kulturní akce s účastí špičkových muzikantů české hudební scény. Mezi nejzvučnějšími jmény letos jsou Skyline, AG Flek, minus123minut, J.A.R. nebo Pekař s kapelou. Vstup zdarma. Akci pořádá město Vysoké Mýto a M-klub. Hlavními partnery festivalu jsou Ecos a Seed service. Bohaté občerstvení zajištěno.

Železnohorský traktor 2022

KDY: 20. srpna

KDE: Žďár u Seče



LV sobotu 20. srpna se ve Žďárci u Seče uskuteční 8. ročník traktoriády s programem pro celou rodinu. Želenohorský traktor 2022 začne ve 13.00 v areálu za kulturním domem. Registrace traktoristů budou probíhat již od 12 hodin. Ve 14.15 vyjede spanilá jízda přes Seč a zpět, v 15.15 začnou soutěžní jízdy – slalom (jízda zručnosti) a sprint (rychlostní závod). Uskuteční se také divácká soutěž v koulení balíků slámy, připravena bude výstava historických, zahradních i moderních traktorů a výstava fotografií přihlášených do soutěže Miss Traktor. Děti si užijí maxi skákací hrady. Po celou dobu bude k dispozici bohaté občerstvení a různý stánkový prodej.

Festival Zlatá Pecka

KDY: 21. srpna

KDE: Slatiňany

Hudební festival Zlatá Pecka vstoupí za pár dní do svého šestého ročníku pod názvem Fenomén Amadeus. Jeho hlavním tématem bude osobnost Wolfganga Amadea Mozarta. Slavnostní mše a zahájení festivalu Zlatá Pecka se bude konat v neděli 21. srpna od 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Zazní Mozartova Spatzenmesse. Na programu festivalu budou opět nejen koncertní vystoupení, ale i divadelní představení, filmové projekce a výstava. Poslední akce festivalu se uskuteční 29. srpna. Celý program najdete na www.zpfestival.cz.