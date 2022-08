V sobotu se opět rozjede devítidenní sportovní maraton, v parku Na Špici v Pardubicích začne šestý ročník Sportovního parku Pardubice. Na stálých a variabilních stanovištích se představí šedesátka sportovních klubů a těšit se můžete také na kulturu pro děti i dospělé. Nechybí oblíbené hromadné běhy, rozcvičky, novinkou je taneční zóna a zábavný běh přes řeku Labe. Park potrvá do neděle 14. srpna a je otevřen denně od 9 do 18 hodin. I letos akci odstartuje v sobotu 6. srpna zábavný den se Službami města Pardubic s názvem Zažij město. V neděli 7. srpna se koná překážkový běh Gladiátor race run. Celý program zde: Sportovní park Pardubice.

Léto na Příhrádku

KDY: do 26. srpna

KDE: Pardubice



Kulturní festival Léto na Příhrádku v Pardubicích, který organizuje Krajská knihovna, pokračuje i v srpnu. Většina akcí se odehrává přímo v historickém centru na náměstíčku u kašny. Festival nabízí koncerty rozmanitých žánrů, ale také mluvené slovo. Například v pátek 5. srpna vystoupí pop-folková skupina Polarita. Vstup na koncerty je zdarma. Festival 26. srpna uzavře Jarmark knih. Aktuální program najdete zde: Léto na Příhrádku.

Výletní vlak do Borohrádku

KDY: 6. srpna

KDE: Pardubice, Moravany, Roveň, Holice

V sobotu vyjede historický motorový vlak na trať, kde už vlaky běžně nejezdí. S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy se můžete svézt z Pardubic do Borohrádku. Vlak zastavuje v Moravanech, Rovni a Holicích, a to při jízdě tam i zpět. Do vlaku se vejde až 140 cestujících. Nebude chybět ani drobné občerstvení nebo prodej suvenýrů. Jen přeprava kočárků je omezena na tři ve vlaku. Odjíždí se z Pardubic hl. n. v 9.36 hodin, návrat zpět ve 13 hodin. Soupravu tvoří dva motoráčky a jeden přípojný vůz. Zajímavostí je, že spolehlivě jezdí více než sedmdesát roků. Cena vstupného dle vzdálenosti od 40 Kč, vstupenky se kupují ve vlaku. Podrobnosti a jízdní řád naleznete zde: Spolek historie železniční dopravy.

Jasné barvy

KDY: do 4. září

KDE: Pardubice



Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích zve na výstavu obrazů současného malíře Ivana Klymenka. Obrazy jsou malované v expresionistickém stylu a skrývají v sobě emoce a pocity, které v autorovi zanechala nádherná místa ve městech a zemích, které při svých cestách navštívil. Výstava Jasné barvy potrvá do 4. září, otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Zdechovický festiválek

KDY: 5. a 6. srpna

KDE: Zdechovice

Zajímavý program slibuje Zdechovický festival, který se uskuteční v pátek ä v sobotu. Úvodní den bude od 20.30 hodin patřit Divadlu Hrr a hře Ani za milion. Komedie o tom, že dokonalá vražda neexistuje, bude k vidění v Penzionu T. Festival pak bude pokračovat v sobotu od 14 do 24 hodin v okolí zdechovického zámku. Těšit se můžete na vystoupení kapel Pardubická šestka, Maxíci, Riziko, Jahody, Yo Yo Band a Acoustic Band. Nebudou chybět ani trial show, bungee trampolíny, koloběžky a šlapací káry, elektrický býk, strongmani či nafukovací zámek.

Chrudimsko

Přehrady Fest Seč

KDY: 5. a 6. srpna

KDE: Seč

V pátek a v sobotu se v Autokempu Seč Pláž koná rodinný festival Přehrady Fest. Přiveze zvučná jména české hudební scény i atraktivní doprovodný program. Akce startuje v pátek od 16 hodin, vystoupí Atmo Music, Pekař, skupina Jelen a Renne Dang. Zkrátka nepřijdou ani děti, které zavítají na Přehrady Fest s rodiči. V sobotu mezi 10. a 14. hodinou bude hlavní stage patřit Pigy programu. Kromě prasátek Pigy a Lily dorazí zpěvák Radek Banga, kouzelníci Jakub Koutský a Mišuge, hrdinové hudebního představení Mlsotkové a další. Děti se v rámci doprovodného programu mohou těšit na malování na obličej či malování pískem. Po 15. hodině pak bude pódium opět patřit muzikantům. V sobotu to budou No Heroes, Jakub Děkan, Pokáč a také držitel ocenění Český slavík a Anděl kapela Mirai. Večer uzavře kapela UDG. Přehrady Fest nabízí také bohatý doprovodný program plný vodních radovánek (paddleboardy, lodičky) i aktivit na souši, kde budou hitem oslavy barev inspirované indickým svátkem. Duhová podívaná v podobě barevných explozí v pravidelných intervalech pohltí prostor pod pódiem. Sluneční brýle a bílé tričko jsou tak doporučenou výbavou pro publikum, které si chce užít jedinečnou atmosféru a ulovit snímky na památku. Dvoudenní vstupenka pro dospělého stojí 890 Kč. Více o programu a vstupném zde: Přehrady Fest Seč.

Dan Bárta: Kráska a zvířený prach

KDY: 7. srpna

KDE: Heřmanův Městec



V Heřmanově Městci pokračuje festival Hudební léto. Externí koncert přivede v neděli posluchače do areálu přírodního amfiteátru v zámeckém parku. Rozezní se nenapodobitelně originální hudbou populárního Dan Bárty a Illustratosphere. Skupina představí album Kráska a zvířený prach. Začátek je v 17 hodin.

Pohádková země

KDY: 7. srpna

KDE: Bojanov

V Bojanově v neděli vstoupíte do Pohádkové země. Odpoledne plné her, soutěží, odměn a zábavy potrvá od 14 do 17 hodin. Start je u prodejny.

Svitavsko a Orlicko

Parní vlak opět vyjede

KDY: 6. srpna

KDE: Dolní Lipka, Letohrad, Ústí nad Orlicí, České Třebová, Moravská Třebová

V sobotu se na svoji další jízdu vydá historický parní vlak, který zajišťuje Pardubický kraj ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku. Vydá se na trasu z Dolní Lipky přes Letohrad, Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou až do Moravské Třebové. Na trať vyjede vlak tažený lokomotivou 555.0153, která se říká Němka. Vlak vyjíždí z Dolní Lipky v 7.10 hodin a do Moravské Třebové přijede v 10.24. Zpět se pak vydá ve 13.35 s příjezdem do Dolní Lipky v 16 hodin. Kompletní jízdní řád a přepravní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách zde: vlaky.pardubickykraj.cz. Na tuto jízdu není nutné si dopředu rezervovat jízdenky. Ty se pořizují přímo v samotném vlaku, platí se pouze v hotovosti. Jedná se o poslední jízdu parního speciálu na této trase v rámci letošního letního provozu. Další jízdy se opět vrátí na Orlickoústecko a Králicko. V sobotu 3. září pak vlak opět zavítá do polské Slezské Javořiny.

Veteráni v Litomyšli

KDY: od 5. do 7. srpna

KDE: Litomyšl



Od pátku do neděle se v Litomyšli uskuteční tradiční Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy. Letos organizátoři z Veterán klubu Litomyšl naplánovali večerní jízdu městem, veteráni vyjedou od zámku v pátek před devátou hodinou večerní. Nebude chybět sobotní spanilá jízda po krásách kraje a Galavečer připravený k půljubilejnímu - 5. ročníku a k oslavě 10 letům Veterán klubu Litomyšl. Historické vozy a motocykly se začnou na zámecké návrší sjíždět už v pátek odpoledne.

Pivní festiválek

KDY: 6. srpna

KDE: Litomyšl

Osm malých pivovarů, pivní soutěže, občerstvení, živá hudba, to vše slibuje Litomyšlský pivní festiválek, který se uskuteční v sobotu na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Úderem poledne bude otevřena food zóna. Těšit se můžete na Dou NaBoso, Lucky Joke, Jiřího Schmitzera, ZZ Top Revival a The Night’s Joy.

Monkey Business na zámku

KDY: 6. srpna

KDE: Moravská Třebová



Přední česká kapela Monkey Business v čele s Matějem Ruppertem, Terezou Černochovou, Romanem Holým přijíždí se svojí show do Moravské Třebové. V sobotu od 20 hodin vystoupí na zámku. V předprodeji stojí vstupenka 390 Kč, děti do 6 let zdarma.

Trampský podvečer

KDY: 6. srpna

KDE: Budislav

27. trampský podvečer se bude konat v Budislavi pod Hradiskem v sobotu. Od 18 hodin vystoupí Parťáci z Pardubic, které vystřídají Grošáci z Prahy. Ve 22 hodin přijde na řadu T-Qartet z Pardubic a program uzavře ve 23.30 hodin Volnost z Litomyšle.

Ta Božena!

KDY: 7. srpna

KDE: Česká Třebová



Odpoledne s projektem Ta Božena! můžete prožít na poutním místě Hory u České Třebové. V 15 hodin tam začne divadelní představení pro děti v podání Jana Bílka Princ Bajaja. Od 16 hodin se v kapli Panny Marie Pomocné na Horách koná komentovaná prohlídka s průvodcem. Víte, že Hory s pověstmi opředeným pramenem léčivé vody a kaplí Panny Marie Pomocné navštívila spisovatelka Božena Němcová v září roku 1851?