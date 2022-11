Víte, jak se naladit na Vánoce bez shonu? Vydejte se na adventní Zámek Pardubice. Od první adventní neděle až do Tří králů ozdobí zámecké nádvoří fotokoutky z historických pohlednic s vánoční tématikou, ve kterých se mohou návštěvníci vyfotit. Velký vánoční strom bude zářit před renesančním portálem zámeckého paláce, menší strom se rozsvítí i na vnitřním nádvoří. Opět jeho spodní patra zůstanou neozdobená, aby se do výzdoby mohly svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami zapojit děti. Víte, jak „slaví“ Vánoce zvířátka? „Speciálně pro děti jsme od 26. listopadu připravili cestu zámeckým parkánem. Stezka nazvaná Šťastné a chundelaté! je provede po stanovištích, na kterých se dozví, jak tráví vánoční čas naši nejen chlupatí kamarádi. Stačí vyřešit tajemné hádanky a záludné úkoly,“ vysvětlila edukátorka Východočeského muzea Lucie Dočekalová. Stezka bude volně přístupná po dobu otevření zámku. Program během adventu slibuje i mnoho dalšího. Tradiční akce s klidnou sváteční atmosférou a spoustou tvůrčích dílen Sladké Vánoce provoní zámecký areál v sobotu 3. prosince od 10 do 17 hodin dobrotami a zaplní ho pohádkami, dílnami pro dospělé i děti a prodejem dárků a dekorací. Ve dílně v sobotu 10. prosince si děti vyrobí vlastní andělíčky ze sádry, přáníčka, papírovou ozdobu a ti nejmenší si vybarví omalovánky. Každou adventní neděli zůstanou navíc otevřené valy až do 18 hodin a nabídnou výhled na večerní staré Pardubice.

Den pro dětskou knihu - Ladovské Vánoce

KDY: 26. listopadu

KDE: Pardubice



Na poslední listopadovou sobotu přichystala Krajská knihovna v Pardubicích pro malé čtenáře nabitý celodenní program. Po dvouleté pauze se mezi knihovní regály vrací oblíbená celostátní akce na podporu dětského čtenářství Den pro dětskou knihu, jejíž letošní téma vyladili zaměstnanci knihovny v duchu Ladovských Vánoc. ,,Doufáme, že se nám podaří navázat na tradici, kdy si pravidelně program v knihovně užilo kolem 300 dětí a každé z nich si navíc odneslo roční registraci do knihovny zdarma. Už se na společný den moc těšíme a věříme, že si ho společně užijeme," řekla ředitelka knihovny Radomíra Kodetová. Knihovna spolu s dalšími pardubickými kulturními institucemi a školami připravila soutěžní stanoviště se zábavnými úkoly, za jejichž splnění si děti vyslouží zmíněnou roční registraci zdarma. Nedílnou součástí je i doprovodný Vánoční jarmark v areálu Knihovního centra U Vokolků plný vánočních dobrot, vystoupení a zvířat z farmy Apolenka. Akce se koná od 9 do 18 hodin.

Pardubické adventní trhy

KDY: od 26. listopadu

KDE: Pardubice

Pernštýnské náměstí po dvouleté odmlce nabídne všem příznivcům sváteční pohody adventní trhy. Konat se budou od 26. listopadu do 23. prosince každý den, nabídnou řadu kulturních zážitků a budou lákat také na tradiční i netradiční pochutiny. Pořadatelé slibují vkusně nazdobené náměstí, bohatou nabídku občerstvení i rozmanité vánoční zboží a kulturní program. Minimální otevírací doba trhů bude ve všední dny od 11 do 18 hodin, o víkendu pak do večerních hodin.

Advent s vůní perníku

KDY: od 27. listopadu

KDE: Pardubice



Na Advent s vůní perníku se mohou těšit obyvatelé i návštěvníci Pardubic. Oblíbená a nezaměnitelná vůně pro Pardubice typického produktu se letos bude linout od perníkářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od první adventní neděle. Celkem bude možné ochutnat perník na 37 způsobů ve 22 cukrárnách a kavárnách. V nabídce letos nebude chybět fantastický citronový dort s perníkovým korpusem, Porter dort s perníkovým kořením, perníkový trdelník, perníkový šnek v peci či perníkový nanuk. Z nápojů určitě potěší perníčkové latté se šlehačkou, perníkové pivo, kávu s perníkovým vaječným koňakem či kávový drink s ginem a perníkovým kořením a mléčnou pěnou Gin-gin bread. Všechny kavárny letos bude možné poznat i podle označení „Advent s vůní perníku“ vylepeného na vstupních dveřích provozoven. Jména zapojených provozoven najdete na webu adventsvuniperniku.cz.

Vánoce na Veselém Kopci

KDY: od 26. listopadu

KDE: Veselý Kopec

Muzeum v přírodě Vysočina nabízí od soboty 26. listopadu do neděle 4. prosince výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s doprovodným programem. Svátečně vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. „V sobotu 26. 11. zahájíme v areálu na Veselém Kopci výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s bohatým doprovodným programem. Všichni, kteří k nám v období do 4. 12. zamíří, se seznámí s tím, jak vypadal Štědrý večer bez vánočního stromečku, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. A prohlédnout si mohou všichni také tradiční pečivo a ozdoby, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček,“ popsala obsah výstavy odborná pracovnice muzea Ilona Vojancová. Připraven je také doprovodný program, ve kterém v sobotu 26. listopadu vystoupí Staročeští koledníci z Plzně, 27. listopadu zahraje koledy dechový kvintet Mrákotínka z Mrákotína, 3. prosince se uskuteční Mikulášská obchůzka a 4. prosince písničkami potěší Pouličníci z Tábora. O víkendu 3. a 4. prosince program nabídne i zdobení skleněných ozdob. V neděli 4.12. proběhne tradiční Vánoční jarmark na Veselém Kopci. Od 7. prosince do 8. ledna 2023 ožijí atmosférou vánočních svátků i vyzdobené roubenky v památkové rezervaci Betlém v nedalekém Hlinsku. Vystaveny budou i lidové betlémy, mezi nimi mechanický betlém Rudolfa Frinty. Po celou dobu budou mít návštěvníci možnost nakoupit si různé tradiční vánoční dárky.

Tip na pátek: Mikulášsko-vánoční jarmark

KDY: 25. listopadu

KDE: Hlinsko



Mikulášsko-vánoční jarmark a s ním spojené rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v pátek v Hlinsku. Jarmark začne ve 12 hodin a prodejci budou stát na obou březích řeky Chrudimky. Nabídka bude opravdu velmi pestrá. V chaloupce na Betlémě, kde sídlí průvodci, budou mít své zázemí Vánoční ozdoby Domys z Horního Bradla, kousek dál budete moci sledovat při práci kováře, který si pro děti připravil dětskou dílničku. Novinkou letos bude umístění stánků s občerstvením v prostoru před Orlovnou. Těšit se můžete na klobásy, polévku, trdelník, langoše, z pití na svařené víno, medovinu, teplý čaj a kávu. Pro děti je připravena mikulášská obchůzka, která začne kolem 14.30 hodin a bude trvat do 18 hodin, kdy se rozsvítí vánoční strom.

Za betlémským světlem

KDY: do 15. ledna

KDE: Skuteč

Novou výstavu Za betlémským světlem otevřelo tento týden muzeum ve Skutči. Uvidíte betlémy zhotovené z různých materiálů, v různých koutech Čech a v různých historických obdobích. Otevřeno je denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Děti platí vstupné 10 Kč, dospělí 20 Kč. Výstava bude přístupná do 15. ledna 2023.

Světci a obrazy Věry Vosové

KDY: v těchto dnech

KDE: Chrudim



Regionální muzeum v Chrudimi zve na dvě nové výstavy. První z nich se jmenuje Světci adventního období. Jedná se o menší výstavu v pokladně muzea, která vás provede adventním obdobím, kterým pro křesťany začíná církevní rok a v kalendáři označuje období předcházející Vánocům. Byl to čas pokání, duchovního zklidnění, půstu, nepořádaly se zábavy ani svatby. I tak se ale o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz k nelibosti církve porušovaly. Ještě koncem 19. století bylo možné v adventním čase potkat různé obchůzkové postavy v převlecích neodpovídajících postnímu ztišení. Výstava připomene nejznámější světce a postavy, které toto předvánoční období provází. Dozvíte se tak, kdo to byly Perchty či Klempery, čím hrozily dětem sv. Lucie, nebo proč v podvečer kolem kostela obcházel sv. Ambrož. Další výstavou, která bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 24. 11. je Věra Vovsová (1912 – 1998), obrazy. Výstava připomíná 110 let od narození akademické malířky Věry Vovsové. Věra Vovsová studovala v Chrudimi. Ve své tvorbě čerpala řadu námětů ze studijních pobytů v zahraničí. Odrazem jejího manželství s hudebním pedagogem a skladatelem Františkem Vovsem je i soubor obrazů s hudebními motivy. Většinu svého života žila a tvořila v Pardubicích a v Nasavrkách, kde našla inspiraci pro mnohé ze svých obrazů. Malovala nejraději květiny, ale také zátiší nebo obrazy z cest. Mnoha ztvárnění se dočkala i oblíbená nasavrcká Kaštanka. Byla uznávaná a ceněná pro svůj nezaměnitelný lyrický styl. Její díla se stala součástí velké řady výstav a jsou zastoupena v mnoha soukromých sbírkách.

Anděl splněných přání

KDY: 27. listopadu

KDE: Chrudim

Adventní program v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi odstartuje první adventní neděli krátce po 17. hodině, po slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na chrudimském Resslově náměstí. Na arkádách Mydlářovského domu po roce opět přivítáme loutkového Anděla splněných přání. Ten bude až do Tří králů bdít nad všemi lidmi dobré vůle a jako každý rok si na jeho křídlech můžete poslat do světa svoje nejtajnější přání a prosby. Jako obvykle je připraven program pro děti včetně „perníčkového“ workshopu i občerstvení pro rodiče.

Mechanické betlémy

KDY: venisáž 27. listopadu

KDE: Litomyšl



První adventní neděli ve 14 hodin se uskuteční v Regionálním muzeum v Litomyšli vernisáž vánoční výstavy mechanických betlémů. Představí unikátní pohyblivý a ozvučený Dětenický betlém a betlémy ze soukromé sbírky Martina a Jakuba Sochorových. Výstava potrvá do 8. ledna.

Sousedské setkání

KDY: 26. listopadu

KDE: Svitavy

Sousedské setkání se koná v sobotu u Langerovy vily ve Svitavách. Od 15 hodin bude u vily připraven stánek s drobnými dárky, které budou prodávat pracovnice svitavské charity. Výtěžek z akce bude použit na podporu rodin, které se ocitly v nouzi. Podpořit sbírku mohou lidé i zakoupením jmelí, cukroví nebo vánoční vazby. V 17.15 se ve vile koná koncert Tria Musette.

Andělská Litomyšl

KDY: od 27. listopadu

KDE: Litomyšl



Po třech letech Litomyšl opět rozsvítí vánoční strom s plnou parádou. Zámecké návrší bude cílem adventních procházek, místem pro setkávání nad vánočním punčem i prostorem pro rozjímání v závěru roku. V programu nechybí oblíbený videomapping, gurmánský trh, pohádky či dílničky pro děti, řada koncertů i výstav a sváteční slovo místních duchovních. Postava Andělky bude každou z adventních nedělí kroužit zámeckým návrším a s dětmi soutěžit o dárkové balíčky. Její soutěž návštěvníky provede celým programem a může tak být skvělým návodem, jak v andělské společnosti strávit celé odpoledne. Pro děti jsou kromě herních programů u jednotlivých výstav připravena loutková divadla v Nové městské síni, výtvarná dílna v zámeckém infocentru a v neposlední řadě podrbání chtivé ovečky.

Program první Andělské neděle 27. listopadu začíná ve 13 hodin. Ze stánků bude lákat vůně svařáků a punčů, na podiu zahrají regionální kapely. Zazní například Adeste fideles v podání sborů Kvítek a Lilium, vystoupí kapela Timothy. V 17 hodin se rozsvítí vánoční strom. Celý program na webu andelskalitomysl.cz.

Advent plný úsměvů

KDY: 27. listopadu

KDE: Svitavy

Začátek adventu bude ve Svitavách bohatý na akce a zajímavé zážitky. O první adventní neděli bude v Městském muzeu a galerii ve Svitavách v 15 hodin zahájena vánoční výstava litografií, modrých olejomaleb a plakátů Emmy a Báry Srncových. Snové, poetické a fantazijní obrázky pohladí po duši a navodí pohodou adventní náladu. Dále bude v tento den v muzeu veřejnosti poprvé představen kompletně zrestaurovaný Velký svitavský mechanický betlém a bude taktéž otevřena adventní herna, která potěší návštěvníky všech generací. Při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Míru v 17 hodin pak bude odhalen vyřezávaný betlém Františka Malého ze Sebranic s figurami v životní velikosti.

Advent na Svojanově

KDY: od 26. listopadu

KDE: Svojanov



Přijeďte si v době předvánoční pro inspiraci na hrad. Speciální prohlídky svátečně vyzdobené památky jsou v programu až do Vánoc. Nebude chybět ani divadlo a sváteční pokrmy. Ti, kdo se přijedou na Svojanov vánočně naladit, se dozvědí, jak vypadaly Vánoce v minulosti a jaké se k nim váží zvyklosti. Průvodci budou vyprávět o tradicích, provedou návštěvníky svátečně vyzdobeným hradem. Nebude chybět ani stromeček, dárky pod ním a samozřejmě ani sváteční pečivo, které hrad provoní. Adventní prohlídky s vyprávěním o tradicích jsou naplánované na všechny adventní víkendy od 26. 11. do 18. 12. Vánoční povídání pro malé i dospělé o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy, je naplánované na sobotu 3. 12. 2022 od 15 hodin v domě zbrojnošů. Na třetí adventní víkend, tedy na 10. a 11. 12. 2022, je nachystaná vánoční hostina. Perchty von Bladen přímo v hradní kuchyni připraví a představí sváteční krmi, která v dobách minulých nesměla chybět na žádném svátečním stole. Které pokrmy to budou, se výletníci dozvědí na prohlídkovém okruhu A. Hradní brány jsou v listopadu a v prosinci dokořán o sobotách a nedělích, vždy od 10 do 17 hodin.

RC Model Show

KDY: 26. a 27. listopadu

KDE: Litomyšl

V sobotu 26. a v neděli 27. listopadu se na Zámku v Litomyšli uskuteční RC Model Show. Na akci se předvedou dálkově ovládané nákladní automobily, stavební a zemědělské stroje. K vidění bude modelová silnice, čerpací stanice, mosty a řada dalších zajímavostí. Součástí akce je maxi autodráha s těmi nejrychlejšími modely a také turnaje o věcné ceny. Akce se koná od 10 do 17 hodin.