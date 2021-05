Hrad Svojanov

KDY: kromě pondělí od 9 do 17 hodin

KDE: u Poličky

Hrad Svojanov u Poličky otevřel tento týden své brány návštěvníkům, otevřeno je denně kromě pondělí. Připraven je speciální okruh, který vyhovuje všem aktuálním opatřením. Je připraven okruh B, gotická sklepení hradu a dům zbrojnošů. Tyto prostory budou v rámci provizorního provozu zpřístupněné volně bez průvodce, návštěvníci si je budou moci procházet sami. V každé části se z připravených materiálů dozvědí, kde se nacházejí, co si mohou prohlédnout. Kromě toho bude součástí speciální prohlídkové trasy B rovněž venkovní areál hradu, tedy gotická zahrada, nádvoří, hradby i výstup na vyhlídku na vrcholu břitové věže. Dospělí 250 Kč, děti 165 Kč.

Národní výstava amatérské fotografie

KDY: od 8. května

KDE: Městské muzeum ve Svitavách

Také Městské muzeum ve Svitavách se otevřelo pro návštěvníky. Jsou přístupné všechny stálé expozice – Historie praní, Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Svitavské vily, Svitavský betlém. Zároveň probíhá instalace 41. ročníku Národní výstavy amatérské fotografie, jejíž otevření se uskuteční v sobotu 8. května. Otevřeno je v úterý až v pátek od 9 – 12 a od 13 - 17 hodin, v sobotu a v neděli pak jen odpoledne.

Poličské hradby

KDY: od 8. května

KDE: Polička



Pokud zvažujete kam o víkendu, správnou volbou jsou bezpochyby poličské hradby, které patří k nejlépe dochovaným památkám opevňovacího systému středověkého města nejen v rámci České republiky, ale i ve střední Evropě. V roce 1958 byly zapsány na seznam kulturních památek. Hradební zeď má úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, je až 8 m vysoká, zpevněná 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Hradby jsou dodnes zachovány a v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města. Prohlídka se koná pod širým nebem a v současné době je ideálním způsobem jak se chránit, ale zároveň „něco podniknout“. Vstupenky je možné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů. V květnu se můžete podívat na okruh Na Bídě, a to od úterý do neděle, zpravidla v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin. Dospělí 60 Kč,

děti, studenti, důchodci 30 Kč.

Za dárkem pro maminku

KDY: od 7. do 9. květjna

KDE: ve Svitavách



Od 7. do 9. května mohou děti ve Svitavách hledat pirátské dublony, za které v neděli pořídí dárek pro svou maminku. Akci ke Dni matek připravilo mateřské a rodinné centrum Krůček. V šesti svitavských lokalitách – Park Patriotů, park Jana Palacha, Langrův les, Fitness stezka u Rosničky, Schindlerův háj, park za katastrálním úřadem - se skrývá několik úkolů. Za splnění úkolu náleží jeden dublon. „Neberte jich na jednom stanovišti víc, jsou označené barevně a kódem a k prodeji vám bude uznám vždy jen jeden typ dublonu,“ upozorňují pořadatelé. Dublony směníte v neděli v Kavárně v parku ve Svitavách, kde bude od 13 do 16 hodin připraven stánek s dárky. Pokud máte o akci zájem, registrujte se na messenger Krůčku nebo na rm.truneckova@kruceksvitavy.cz. Ať mohou pořadatelé připravit dostatek dárečků.

Příběhy z obrazů

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Litomyšl



V Litomyšli můžete navštívit třeba výstavu obrazů Josefa Voleského v domě U Rytířů. Pořídit si portrét od tohoto akademického malíře, který žil v letech 1895 až 1932, patřilo k výsadám majetnějších obyvatel Litomyšle a jejího okolí. Díky obrazům tohoto litomyšlského rodáka můžete nahlédnout do tváří místních měšťanů či továrníků, seznámit se s osudy litomyšlského purkmistra a primáře nemocnice Františka Laška, majitele první litomyšlské vodní elektrárny Františka Háši či představitele protinacistického odboje Eduarda Krále a dalších obyvatel města. Dům U Rytíře je otevřen od úterý do neděle (i ve svátek) od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Dospělí zaplatí 40 Kč, děti do 18 let mají vstup zdarma.

Regionální muzeum

KDY: sobota a neděle 9 - 17 hodin

KDE: Litomyšl



Regionální muzeum v Litomyšli je znovu otevřené pro veřejnost. Muzeum přivítá návštěvníky ve stálých expozicích a také ve třech nových výstavách. Výstava obrazů Sergeje Iščuka se koná k životnímu jubileu umělce, který i přes své ukrajinské a kozácké kořeny považuje město Bedřicha Smetany za svůj skutečný domov. Další výstava má název Báječní dobrodruzi a představí počátky archeologie v regionu. Poctu Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění vzdá Oldřich Hamera v Portmoneu. Ode dneška je otevřen i Rodný byt Bedřicha Smetany. Stále platí, že v galerii a muzeích Pardubického kraje je každý čtvrtek pro žáky a studenty, kteří se prokáží průkazkou, vstup zdarma. Otevřeno denně kromě pondělí, úterý - pátek 9 - 12, 13 - 17; sobota a neděle 9 - 17.

Hon na Zlomilu Ukrutnou

KDY: do 15. května

KDE: Svitavy



Středisko volného času ve Svitavách připravilo novou hru pro děti. Hledá se černá Zlomila Ukrutná, která má v plánu ukrást lexikon kouzel, aby tím získala nadvládu nad čarodějným světem. Úkolem dětí je najít sedm černých čarodějnic, které se přidaly na její stranu. Luštitelskou tabulku a další pokyny najdete na www.svc.svitavy.cz. Soutěžní trasa je plánovaná jako okruh po městě, dlouhý cca 8 km. Je možné si trasu i rozdělit, hra bude ukončena 15. května.