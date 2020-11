Tvrz Svojšice

KDY: kdykoliv

KDE: na Pardubicku

Zřícenina tvrze, která byla vypálena za třicetileté války, se nachází přímo v obci Svojšice, necelých pět kilometrů po červené turistické značce z Heřmanova Městce. Gotická tvrz byla založena roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. V roce 1634 ji vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II. a od té doby již nebyla obydlena a pustla. Ve 20. století byla Klubem českých turistů částečně opravena a od roku 1953 je kulturní památkou. Dodnes se ze zříceniny dochovaly zbytky jednopatrové obytné části tvrze se sklepem a gotickým vchodem do podzemní chodby vedoucí k zámku v Cholticích. Před tvrzí, která je volně přístupná, je pomník zdejší rodačky Julie Sýkorové, manželky Karla Havlíčka Borovského, která se narodila v tehdejší myslivně.

Čertovy díry

KDY: kdykoliv

KDE: na Svitavsku

Čertovy díry je název pro tři jeskyně, které se nachází mezi obcemi Brněnec a Bělá nad Svitavou v údolí Bělského potoka. Jde o štěrbinové pukliny uspořádané v několika patrech nad sebou, které dosahují celkové délky kolem sta metrů. Hlavním důvodem, proč jsou chráněny je, že jsou významným stanovištěm a zimovištěm netopýrů. Dosud zde bylo zjištěno 13 druhů těchto létajících savců. K nejvzácnějším patří zde netopýr východní.

Náhon Zminky

KDY: kdykoliv

KDE: na Chrudimsku

Kulturní památky jsou zavřené, navštivte technickou památku. Nad jezem v obci Dvakačovice se nachází počátek významné vodohospodářské stavby: umělého vodního kanálu Zminky (též Zvíny, Dvakačovického náhonu nebo jen Náhonu). Náhon je v současnosti dlouhý 11,5 km a byl vybudován v 15. stol., za Viléma z Perštejna, v období prudkého rozvoje rybníkářství ve východních Čechách. Sloužil k napájení dnes již zaniklé rybniční soustavy okolo Zminného a k pohonu několika mlýnů. Dílo je unikátní tím, že převádí vodu z Novohradky přes výrazné rozvodí do Loučné u Sezemic. Zalesněné stráně nad pravým břehem Novohradky jsou spolu s neosídlenou údolní nivou a břežními porosty významným biokoridorem (pásem, umožňujícím migraci živočichů) v jinak velmi odlesněné krajině. Obecní les rozkvétá sasankami a orsejemi, najdeme zde i konvalinky, kokořík či lýkovec, v řece Novohradce se opět objevily vydry.

Populárně historická encyklopedie Rodina

KDE: internetová knihkupectví

ZA KOLIK: od 350 Kč

Ještě před několika lety by se mohlo zdát, že kniha o rodině nemůže přinést nic nového, ale jen rekapitulaci mnohokrát opakovaných pravd. Jenže doba se radikálně změnila a najednou si společnost neumí poradit s novými formami soužití lidí, často v protikladu se zavedenými tradicemi. O tom všem hovoří nová kniha historičky a etnografky Aleny Vondruškové. Na příkladech nejen z evropských dějin popisuje nejrůznější okolnosti, které v průběhu tisíciletí utvářely rodinný život, a zamýšlí se nad tím, jaké změny jsou nutné a jaké mohou být škodlivé. Knihu doplňuje přehledná faktografie a bohatá obrazová dokumentace.

Počítačová hra

KDY: kdykoliv

KDE: na internetu

Počasí vhodné pro zahradničení je pryč. Pokud se rádi staráte o záhony a pěstujete květiny, můžete se o svou zahradu starat virtuálně. Internetová prohlížečová hra Zelené impérium je zcela zdarma. Po registraci na www.zeleneimperium.cz se rázem můžete starat o vlastní zahrádku. Přes mrkev a salát se postupně dostanete k dalším rostlinám. V začátku hry máte k dispozici jen omezený prostor, na zahrádce máte plevel a krtiny. Jako správný zahrádkář nesmíte zapomenout na vypletí všech záhonů.

Stolní hra Logik Town

KDE: interntové obchody

ZA KOLIK: cca 444 Kč

Stolní hra známá dříve jako Club 2% přichází na trh v nové verzi nazvané Logik Town. Je to hlavolamová hra, ve která najdete 70 úloh na procvičení logického myšlení. Kdo zvládne vyřešit tyto úlohy? Kdo zjistí, kdo kde bydlí? Původ těchto logických úloh vychází z hádanky, o které se říká, že ji zvládnou vyřešit pouze 2% lidstva. V ulici žijí různí obyvatelé, z nichž někteří mají domácí zvířátko. Hra je vhodná pro děti od 5 let, ale hlavu si může lámat celá rodina.

Pardubické parforsní hony

KDY: do 26. 4. 2021

KDE: parkán Zámku Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Při procházce po valech a nádvoří pardubického zámku si můžete prohlédnout výstavu v parkánu zámku. Výstava v Open air galerii parkán představuje na velkoformátových fotografiích průběh a atmosféru pardubických parforsních honů. Jedná se především o snímky pardubického fotografa Josefa Pírky, který se v osmdesátých letech 19. století stal prominentním fotografem parforsní společnosti a hony dokumentoval až do jejich zániku v roce 1913. Výstavou se muzeum zapojuje do akcí probíhajících v rámci projektu Pardubice: evropské město koní 2020.