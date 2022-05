Ušlechtilá krása KDY: do 30. září KDE: Kladruby nad Labem

Ve výstavním sále zámku Národního hřebčína Kladruby nad Labem je k vidění nová výstava s názvem Ušlechtilá krása, která poodhalí návštěvníkům tajemství genetiky a šlechtění koní. „Výstavu jsme nazvali Ušlechtilá krása a připojili jsme se jí k celorepublikovým oslavám dvousetletého výročí narození významného přírodovědce a zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela,“ uvádí ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Historie chovu starokladrubských koní sahá do počátků 16. století a kontinuálně probíhá do současnosti s cílem chránit a uchovat toto impozantní plemeno koní pro následující generace. Chov starokladrubských koní během téměř poloviny tisícovky let zaznamenal vzestupy i pády. Potýkal se nejen s celospolečenskými vlivy a válečnými událostmi, ale také se šlechtitelskými problémy plynoucími z malé chovné základny. V současné době je však plemenná kniha vůči importům ostatních plemen uzavřená, chov starokladrubského koně je stabilizovaný a spočívá v udržovacím šlechtění při zachování tradičních chovatelských postupů. Vloni bylo v České republice evidováno 1922 starokladrubských koní, z toho 484 v národním hřebčíně. Bílé stádo naleznete v Kladrubech nad Labem, vrané ve Slatiňanech. Širokou veřejnost na výstavě jistě zaujmou sofistikovaně zhotovené modely ze sbírek Národního zemědělského muzea, kosterní pozůstatky prakoní z Národního muzea, historické archiválie laskavě zapůjčené Státním oblastním archivem v Hradci Králové a další cenné exponáty z depozitářů Národního památkového ústavu, Orlického muzea v Chocni a muzea v Přelouči.

Projížďka krajinou

V sobotu 7. května pořádá Národní hřebčín Kladruby nad Labem komentovanou projížďku krajinou ve výletním voze taženém dvojspřežím starokladrubských koní. Výletní vůz projede starobylé aleje, krajinářský park Mošnice i okolí dvora Josefov. Začátek je od 10 hodin na návsi v Kladrubech nad Labem. Jednotné vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek na vstupenkovém portálu národního hřebčína

Vítání ptačího zpěvu

KDY: 7. května

KDE: Pardubice



Vítání ptačího zpěvu, to je ornitologická vycházka do probouzející se jarní přírody v Pardubicích. Pořádá ji Východočeské muzeum v sobotu od sedmi do 11 hodin. „Vydáme se na procházku pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Cestou budeme určovat zaznamenané ptačí druhy nejen podle vzhledu, ale i na základě jejich druhově typického zpěvu. Když bude vhodné počasí, bude součástí i ukázka odchytu a kroužkování ptáků,“ zve ornitolog Východočeského muzea Libor Praus. Vycházka je zdarma, sraz účastníků je v sedm hodin ráno před bránou pardubického zámku.

Festival Multikulturní týden

KDY: 6. až 11. května

KDE: Pardubice

Od 6. května se koná v Pardubicích festival s bohatým programem Multikulturní týden. Přinášíme vám stručný program na pátek a víkend.

6. 5. Seniorský pátek: Deníky. Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naše heslo: věk je jen číslo. 10:00 – 12:00 GAMPA (Galerie města Pardubic), Příhrádek 5. Psali jste si někdy deník? Jak vypadal? Byl linkovaný nebo čistý? Kreslili jste do něj, lepili nebo pouze psali? Byl to deník na cesty nebo na každodenní poznámky? A vytvořili jste si ho někdy sami? Na naší dílně si budete moci deník vlastnoručně vyrobit a mít ho tak zcela podle vlastních představ. Vstupné: 50 Kč/osoba, nutná rezervace na e-mailu brezinova@gmpardubice.cz, telefon 608 209 897.

6. 5. Pestrý Příhrádek 15:00 – 20:00, Příhrádek - Pardubice. Nenechte si ujít oficiální zahájení 11. ročníku festivalu Multikulturní týden. Pestrý taneční a hudební koktejl namixují účinkující z dětské taneční skupiny Sarnai (Růže) z Mongolska, tanečnice z H.P.M. Dance Studia Pardubice s afro jazzem, který si budete moci vyzkoušet i vy, Mr. Energy Na Casa (Vitor Tavares Mendes) zpívající v anglickém a kreolském jazyce (Afroswing, Afropop, RnB a Ghetto Zouk) či umělci z Balkánu a Afriky. Nebude chybět ani textilní dílna pod vedením lektorek projektu Colores Mexico, které svou činností podporují tkalce z Mexika a jejich řemeslo, a tvůrčí dílna s bavorskou tematikou v rámci Bavorského roku. Program doplní cizokrajné i české speciality (např. kolumbijská káva, český cider, francouzské delikatesy, mongolský chušúr a tradiční mléčné lahůdky, ukrajinské a bavorské speciality) a stánek s mexickými rukodělnými výrobky. K dispozici bude též odpočinková louka pod Knihovním centrem, kde na vás budou čekat piknikové deky a hry. V Galerii města Pardubic a Knihovního centra u Vokolků bude možné navštívit aktuální výstavy.

7. 5. Taneční workshopy 15:00 – 18:00 Divadlo EXIL, Třída Míru 60 (pod Machoňovou pasáží). Tradiční tanec mongolských kočovníků, malá swingová tančírna, taneční workshop Afropop s Vitorem Tavaresem Mendesem. Od 19 hodin španělské rytmy za doprovodu živé hudby.

8. 5. Sportovní den. 8:00 – 16:00, Univerzita Pardubice, Sportovní hala, Kunětická 92. Volejbalové týmy se utkají v turnaji, kde může zvítězit jen jeden z nich. Účastníky čeká také zajímavý doprovodný program, např. soutěž v házení na koš, mongolský zápas, atraktivní sportovní ukázky a informace o první pomoci. Občerstvení zajišťuje Café Robinson. Registrace volejbalových týmů na e-mailu mkt.pce@gmail.com.

8. 5. Tvůrčí neděle, 15:00 – 17:00, GAMPA, Příhrádek 5. Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

8. 5. Romský večer. Divadlo EXIL, třída Míru 60 (pod Machoňovou pasáží). Od 16 do 20 hodin. Autorské čtení, projekce celovečerního dokumentárního filmu Jak jsem se stala partyzánkou, debata s režisérkou snímku.

Pardubická mašinka

KDY: 6. až 8. května

KDE: Pardubice



Výstava železničních modelů a kolejišť z modelářských klubů z celé České republiky se koná v ABC klubu Pardubice od pátku do neděle (pátek 14 - 18 hodin, sobota 9 - 18 hodin, neděle 9 -15 hodin). V doprovodném programu také parková železnice pro malé i velké. Vstupné na výstavu: děti 50 Kč a dospělí 100 Kč.

Na Betlémě

KDY: do 19. června

KDE: Pardubice

Východočeská galerie vystavuje ve svých síních na pardubickém zámku díla malířky, grafičky a keramičky Miroslavy Zychové (narozena 1945) a malíře a fotografa Bohumíra Komínka (1944 – 1999). Výstava se zaměřuje na jejich vztah k prostoru hlineckého Betléma, odkud oba pocházeli. Tuto historickou čtvrť se souborem lidových staveb zachycovali ve svých obrazech a zároveň společnou aktivitou od sedmdesátých let výrazně přispěli k její záchraně. Umělci se seznámili v roce 1977 a stali se životními partnery. Jejich tvorba se rozvíjela na sobě nezávisle, ale oba čerpali z podobných inspirací.

Přivedli svět domů

KDY: do 31. srpna

KDE: Pardubice



Víte, jaká byla první vila slavného architekta Josefa Gočára? Jak ho ovlivnila rodina, pro kterou ji navrhl? A co má společného s pardubickým zámkem? To všechno objeví návštěvníci nové interaktivní výstavy nazvané Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár, která je k vidění v nových výstavních sálech Zámku Pardubice. Výstava je pojatá jako návštěva Červené vily v Krucemburku, první z Gočárových samostatných realizací, kterou navrhl pro koželužského továrníka Josefa Binka. Interaktivní prvky zahrnují oblast architektury a designu nábytku, ale také fotografování a koželužství. Návštěvníci si zkusí i práci s usněmi.

Zahajovací dostihový den

KDY: 8. května

KDE: Pardubice

Pardubické dostihové závodiště v neděli zahájí letošní dostihovou sezonu. Připraveno je osm dostihů, první startuje ve 13 hodin.

Chrudimsko

Tajemství půdy a 130 let muzea

KDY: v těchto dnech

KDE: Chrudim

Výstava Tajemství půdy, kterou najdete v Regionálním muzeu v Chrudimi, představuje židovský zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě. Tento zvyk se označuje jako geniza a stejné označení se používá pro prostory, kde se vyřazené předměty skladují a samovolně rozpadají. Obvykle šlo o půdu synagogy nebo jiné veřejně nepřístupné místo, kam směřovaly zejména opotřebované svitky tóry a hebrejské bible. Někdy skončily tyto rozpadající se předměty na hřbitově, ale ty, co zůstaly ležet na půdách až do dnešních dnů, nabízejí jedinečný vhled do světa židovské komunity.

5. května muzeum zahájilo výstavu k významnému výročí - před 130 lety vzniklo v Chrudimi Průmyslové museum pro východní Čechy. Na menší výstavě v pokladní místnosti Regionálního muzea v Chrudimi si můžete toto výročí připomenout.

Plesové choreografie a párové tance

KDY: 7. května

KDE: Chrudim



Mistrovství SUT ČR 2022 ve formacích plesových, polky a párové polce se koná v sobotu v chrudimském Muzeu. Je to taneční festival, na kterém můžete vidět nejvíce předtančení ve standardních, latinsko - amerických, dalších společenských a národně-společenských tanců v ČR. Začátek je ve 13 hodin, finále ve 20 hodin. Celodenní vstupenka 250 Kč, večerní 150 Kč.

Den architektury na Betlémě

KDY: 7. května

KDE: Hlinsko

Sobotní program na Betlémě v Hlinsku nabídne povídání o lidové architektuře, využití tradičních technologií v moderní architektuře, ukázky vybraných řemeslných postupů i program pro děti. V 10 a 13.30 hodin se uskuteční komentované prohlídky věnované památkové rezervaci Betlém z pohledu lidového stavitelství.

Svitavsko

Svojanov

KDY: 7. a 8. května

KDE: Svojanov u Poličky



Hrad Svojanov se o víkendu promění v tržiště. Na tradičním hradním jarmarku si lidé budou moci vybírat z nabídky dřevěných hraček, originálních šperků a bižuterie, ručně vyráběné keramiky, ale i bylinných čajů, koření, olejů a mastí. Nebudou chybět ani pravé valašské frgále, kremrole a perníčky, nebo jen nějaké drobnosti pro radost. Připravený je také doprovodný program na nádvoří sestavený ze scénických vystoupení, divadla a dobového tance. Návštěvníci nepřijdou ani o komentované prohlídky hradu. Romantický prohlídkový okruh A je navíc zpestřený výstavou korzetů a šněrovaček, které dámy nosily na přelomu 19. a 20. století. Výletníci uvidí nejen repliky zmiňovaného prádla, ale i originální modely z roku 1900 s původními obaly. O hradním jarmarku budou přístupné také výstavy v galerii svojanovského předhradí. Velká multimediální výstava věnovaná osobnosti krále a císaře Rudolfa II. připomíná nejen život tohoto panovníka. K vidění jsou i kuriózní exponáty z jeho sbírek a dokonce i alchymistická laboratoř, kde se pokouší vyrobit zlato a různé lektvary. Výstava v sousedním sále pak představuje století arcibiskupa Karla Otčenáška, od jeho dětství, studií, přes tajné vysvěcení a kněžský život, vyhnanství z diecéze a internaci, zinscenovaný soudní proces, až po jeho nové veřejné vysvěcení, návštěvu papeže. V expozici je možné zhlédnout také autentické fotografie, dobový tisk i arcibiskupovy osobní věci. Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý den kromě pondělí vždy od 9 do 17 hodin.

Micovní poklad z Vysoké

KDY: do 15. května

KDE: Litomyšl

Nová výstava Regionálního muzea v Litomyšli představuje Mincovní poklad z Vysoké. V zajímavé expozici návštěvníci uvidí nedávný unikátní nález mincovního depotu z obce Vysoká u Jevíčka. Náhodně objevený poklad je velmi početný. Tvoří ho přes sedm tisíc stříbrných a menší počet zlatých mincí převážně z 16. až 17. století. Pochází z velkého území, a to od Benátek po Litvu, od Nizozemí po Sedmihradsko. Na středu 11. května v 17 hodin litomyšlští muzejníci plánují přednášku o pokladu.

Pojďte si hrát

KDY: do 31. srpna

KDE: Polička



Městské muzeum a galerie Polička hostí výstavu Polička plná her a Pexeso – český fenomén. PEKelně SE SOustřeď! Paměťová hra spočívající v hledání identických dvojic kartiček se stala českým, respektive československým fenoménem a stále se těší velké oblibě. Od prvního pexesa, kde hráči hledali shodné postavy z oblíbených mayovek, uplynulo už více než 57 let. Od té doby vzniklo pexeso všech možných podob a rozmanitých témat – prohlédněte si ty nejzajímavější z nich v poličském muzeu. Samozřejmě si pexeso také zahrajete – je libo klasické obrázkové nebo třeba sluchové či hmatové? Nechte se strhnout k napínavému hraní her známých i neznámých.

Moravskotřebovská perla

KDY: 7. května

KDE: Moravská Třebová

V Moravské Třebové se v sobotu koná 4. ročník nepostupové celorepublikové soutěže mažoretek Moravskotřebovská perla 2022. Proběhne v sobotu od 8 hodin v Rehau areně (zimní stadion), potrvá až do večerních hodin.

Orlicko

Sobotní pochod povede přes tři hrady

KDY: 7. května

KDE: Sopotnice, Potštejn, Žampach

Po dvou zrušených ročnících oblíbené turistické akce Přes tři hrady se konečně její fanoušci tuto sobotu 7. května dočkají. Vydat se budou moci přes Sopotnici, Potštejn i Žampach.

Městská galerie otevírá novou výstavu

KDY: od 6. května

KDE: Vysoké Mýto

Městská galerie ve Vysokém Mýtě v pátek 6. května v 17 hodin zahájí výstavu s názvem Poslední. Ta představí průřez tvorbou vysokomýtského rodáka Ctirada Doubka, plukovníka ve výslužbě. Jeho celoživotní inspirací se stala příroda, kromě klasické krajinomalby se pouštěl i do abstrakce. Oblíbenou technikou byly pastely a tempery. Výstava k 85. narozeninám autora je rozloučením s malováním, kterému se již nemůže kvůli špatnému zraku věnovat.

Výstava malířů se rozrostla o další vzácný exponát

KDY: do 29. května

KDE: Česká Třebová

V Městském muzeu Česká Třebová právě probíhá výstava Max Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky. Městské muzeum Česká Třebová spojilo své síly s Kulturním centrem Česká Třebová a společně připomíná 140. výročí narození Rudolfa Vejrychaa 60 let od úmrtí Švabinského. V průběhu expozice nabídl soukromý vlastník muzeu k vystavení další Švabinského dílo. Je jím nikdy nevystavená studie k oficiálnímu portrétu T. G. Masaryka z roku 1919. Výstava v Městském muzeu Česká Třebová a Kulturním centru Česká Třebová potrvá do neděle 29. května.