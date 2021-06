Dny pohádek

KDY: 5. a 6. června

KDE: Svojanov u Poličky

Hrad Svojanov připravil hned na první červnový víkend zpestření prohlídek. Návštěvníci se na obou prohlídkových trasách budou potkávat s pohádkovými postavami. Na každém okruhu se odehrají tři pohádkové scény. Letos jsou nachystané ukázky ze známých pohádek, které výletníci na Svojanově ještě neviděli. Novinkou bude například Kráska a zvíře. Které postavy se na hrad dostaví tentokrát? To je tajemstvím. Jedno je však jisté. Setkání s pohádkovými postavami budou interaktivní. Účastníci prohlídek by tedy měli počítat s tím, že budou vtažení do děje. Prohlídky jsou vhodné jak pro rodiny s malými dětmi, tak i pro všechny dospělé, kteří mají rádi pohádky. Na tyto speciální prohlídky není nutné se předem objednávat. Budou vycházet v poměrně krátkých intervalech. Dny pohádek se odehrají 5. a 6. června. Okruh B dospělý 160 Kč, dítě 105 Kč. Více na www.svojanov.cz

Muzejní noc v Poličce

KDY: 5. června od 19 hodin

KDE: Polička



Organizace a spolky v Poličce se spojily a připravily Muzejní noc. Program začne v sobotu v 19 hodin. Vaší první zastávkou by mělo být poličské muzeum, kde budou připraveny programy i s mapkou. A co vás čeká? Městské muzeum a galerie Polička zahájí večer vernisáží výstavy Městské bydlení Polička. Na výstavě uvidíte 36 návrhů na úpravy v ulici A. Lidmilové. Otevřena bude část výstavy k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky. Děti se zabaví výrobou pásky přes oko, jakou měl Žižka. Další vaší zastávkou může být rodná světnička Bohuslava Martinů, knihovna, kostel sv. Michaela, Centrum Pontopolis, Tylův dům, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, evangelický kostel, či Trafika u Grubhofferů. Všechna tato místa nabídnou zajímavý program.

Turistické autobusy

KDY: víkendy a svátky do 30. září

KDE: zastávka Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy

Turistické autobusy pro cyklisty i pěší jsou v provozu o sobotách, nedělích i státních svátcích do 30. září. Pět linek propojuje turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Na výlet se můžete vydat třeba na zámek v Nových Hradech, do Muzea dýmek v Proseči i do přírodní rezervace Toulovcovy maštale s trojicí rozhleden. Milovníci aktivního odpočinku ocení také možnost nechat se přiblížit k Hřebečským důlním stezkám či k rozhledně na Kozlovském vrchu. Cyklobusem můžete už tradičně vyrazit i za hranice regionu, a to například na Dolní Moravu, do Čenkovic, na Šerlich nebo k sečské přehradě. Novinkou je změna trasy zelené linky, která v letošním roce zamíří i do Předhradí, kde je veřejnosti nově zpřístupněn hrad Rychmburk. Na Svitavsku cyklobusy staví v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce a ve Svitavách. Jízdní řády najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.

Muzejní noc ve Svitavách

KDY: 4. června

KDE: Městské muzeum a galerie Svitavy



V pátek se koná Muzejní noc. Městské muzeum a galerie Svitavy ji zahájí v 17 hodin na muzejní zahradě vernisáží letních výstav Cesta kolem světa a Československý filmový plakát 1931-1948. První z nich je koncipována jako velká hravá výstava pro malé i velké. Tvoří ji díla uznávaného ilustrátora Miroslava Šaška, ale také informační a hrací prvky, které vtipnou formou přibližují vybraná města a státy. Druhou zmíněnou výstavu tvoří výběr filmových plakátů z období od počátku zvukového filmu do zestátnění československé kinematografie v roce 1948. O hudební se během vernisáže postará uskupení Šviháci (Václav Boštík a Petr Vymazal). Program muzejní noci bude od 18:00 pokračovat dílnami pro děti a výrobou dřevěných autíček, autobusů a dalšími aktivitami. Od 20:00 se můžete těšit na koncert svitavské kapely Do větru a od 22:00 na vyprávění Mariana Poláka o plavbě na lodi La Grace, spojené s promítáním fotografií a videí. Na 19:00 a 21:00 bude připraven cestovatelský kvíz, určený všem věkovým kategoriím. Po celou dobu akce zůstane muzeum otevřené s možností prohlédnout si nové výstavy i všechny stálé expozice. Zpřístupněn bude rovněž Ottendorferův dům. Během muzejní noci se budeme řídit platnými protiepidemickými nařízeními, podle kterých bude také nabídnuta možnost občerstvení.

Autokino Cihelna

KDY: 4. a 5. června

KDE: Hálkova ulice, Svitavy

ZA KOLIK: 200 Kč za auto



Svitavské autokino je v provozu. Najdete ho v areálu Cihelny v Hálkově ulici. V pátek večer se můžete těšit na český film Ženská pomsta. Promítání začíná ve 21 hodin. Areál Cihelny se otevře o hodinu dřív. V sootu se promítá animovaný film Asterix a kouzelný lektvar. A jak ve svém autě naladíte zvuk? Na autorádiu si naladíte FM frekvenci 96,7 MHz. Pokud nemáte v autě rádio nebo se bojíte o baterii, můžete použít mobil s připojenými sluchátky. Stačí si stáhnout funkční aplikaci, která chytá FM signál. Za jeden vůz zaplatíte 200 Kč. Vstupenky lze zakoupit předem online i na místě.