Začíná Smetanova Litomyšl



V Litomyšli se ve čtvrtek zahajuje 62. ročník Smetanovy Litomyšle. Velkolepý festival si ale kvůli pandemii koronaviru v minulých měsících prošel změnou programu – m Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníkováísto operních představení a velkých orchestrálních koncertů pro zámecké nádvoří s tisícovkou diváků je festival sestaven z komorních koncertů. Zúčastnit se jich bude moci menší počet návštěvníků, ti si však užijí nádvoří litomyšlského zámku s výhledem na sgrafita a se skvělou akustikou bez jinak nutné konstrukce jeviště a tribuny. Výjimečně se dostanou i do exkluzivních míst, jakými jsou zámecké divadélko a kaple. „Vycházeli jsme z logiky, že když budou pořady pro méně lidí, musí jich být během jednoho dne více. Záměrem je, aby Litomyšl neztratila obvyklou festivalovou atmosféru,“ uvedl ředitel festivalu Jan Pikna.

Nedílnou součástí je i Smetanova výtvarná Litomyšl, která nabídne venkovní přehlídku umění. Výstava Plán B představí díla 12 českých umělců.

Program Smetanovy Litomyšle na tento víkend:



Pátek 3. 7.

17.00 Smetanův dům

Recitál Pavla Černocha

17.00 Zámecké divadélko

Bedřich & Fryderyk

20.00 Zámecké nádvoří

Crossover summer night



Sobota 4. 7.

11.00 Salet v zámecké zahradě

Mattinata s Radkem Baborákem

17.00 Zámecké divadélko

Bedřich & Fryderyk

20.00 Zámecké nádvoří

4 sóla pro pana Bacha



Neděle 5. 7.

11.00 Salet v zámecké zahradě

Mattinata s Radkem Baborákem

17.30 Piarist. chrám Nalezení sv. Kříže

Martinů voices

20.00 Zámecké nádvoří

Česká sinfonieta

22.30 Piarist. chrám Nalezení sv. Kříže

Nokturno Václavy Krejčí Houskové

Celý program najdete na www.smetanovalitomysl.cz.

Zdroj: DENÍK/Iveta NádvorníkováSlavnost na Růžovém paloučku



Růžový palouček v Újezdci u Litomyšle v neděli od 14 hodin ožije tradiční slavností, kterou pořádá Spolek přátel Růžového paloučku jako připomínku loučení českých bratrů s vlastí před nuceným odchodem do ciziny. Na slavnosti v místě, kde rostou unikátní francouzské růže, promluví například hejtman Martin Netolický, farář Prokop Brož, s hudebním repertoárem pak vystoupí sólista Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Roman Hoza a Hang Bai, absolvent JAMU za hudebního doprovodu Kostiantyna Tyshka, korepetitora Janáčkovy opery. Těšit se můžete také na koncert Cimbálové muziky Zádruha z Dolních Bojanovic.

Sváteční jízdy na úzkokolejce



Mladějov na Moravě Průmyslové muzeum Mladějov je otevřeno až do konce září denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin. O prodlouženém víkendu se konají Letní jízdy a Sváteční jízdy od 4. do 6. července. Tři páry parních vlaků pojedou mezi Mladějovem na Moravě a Novou Vsí. Prohlídky vnitřních expozic začínají každou celou hodinu, ve dnech provozu dráhy v určené časy podle příjezdů a odjezdů vlaků. Připraveny jsou i novinky. K vidění je nová expozice historických fotoaparátů, rozšířená výstava kočárků a opravený silniční motorový válec TV 680 H.

Tady Vary v Tylově domě



Příznivce filmů čeká v červenci v Poličce zajímavá akce. Po oficiálním rozhodnutí o přesunutí 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech na příští rok kvůli koronavirové situaci připravili organizátoři tohoto festivalu alternativní program. Filmy tak budou cestovat za diváky kin po celé České republice v rámci přehlídky Tady Vary ve vašem kině. „Byli jsme organizátory také osloveni a nabídku jsme přijali,“ uvedl ředitel Tylova domu v Poličce Petr Cuper. Zdejší kulturní zařízení se tak zařadilo mezi dalších 96 kin v republice. Tady Vary se uskuteční od 3. do 11. července. Diváci se tak mohou těšit na 16 zahraničních a domácích filmových titulů. Filmy budou promítány jednotně ve dvou představeních v 17 a ve 20 hodin denně ve všech kinech. Jedinou výjimkou bude zahajovací a závěrečný den, kdy proběhnou pouze večerní projekce. V nabídce je například francouzský film Na palubu!, australské Než skončí léto nebo snímek Meky, který vznikl v koprodukci České a Slovenské republiky. Podrobný program naleznou zájemci na webu Tylova domu v Poličce.

Přírodní park Údolí Křetínky u Svojanova

Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. V této lokalitě jde o ukázku neobyčejně velkého druhového bohatství teplomilných, hájových, lučních a typicky lesních rostlin. Roste zde několik druhů zvláště chráněných rostlin jako vemeník dvoulistý, okrotice bílá, sasanka lesní, střevíčník pantoflíček, jednokvítek velekvětý, prstnatec Fuchsův a další byliny. Zvláště cenné jsou zdejší podmáčené rašelinné louky s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou, bradáčkem vejčitým či suchopýrem úzkolistým.

Lucký vrch a Lukásova lípa

Trasa celodenního pěšího výletu turistickou oblastí Českomoravské pomezí vede z Poličky až na Lucký vrch, který otvírá nádherné výhledy na Žďárské vrchy, které patří k nejzachovalejším přírodním územím u nás. Poté zamíříte do Telecího k pověstmi opředené Lukásově lípě.

Poutní místo Fatima Koclířov

Jedno z nejmladších poutních míst v ČR zve na návštěvu. Čeká na vás zde klášterní cukrárna s vlastními výrobky a rozsáhlý přírodní areál se zajímavou historií. Areál se nachází v prostorách bývalého kláštera redemptoristů a později řeholních sester sv. Františka. Od roku 1995 zde sídlí Fatimský apoštolát v ČR, který spadá pod římskokatolickou církev. Jeho hlavním posláním je šířit nauku o Fatimě a zejména o událostech, které se zde stali v roce 1917 - tedy před 100 lety.

Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

Zámek Litomyšl

Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři.

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České Republice. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily, tehdy moderní, renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři pozdně renesanční křídla podle plánů italských stavitelů. Ty patří k nejhodnotnějším manýristickým památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Na kole svitavským údolím

V rámci cyklovýletu krajinou Českomoravského pomezí navštívíte nejen zazímavá místa historického města Svitavy, ale vystoupáte také na Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana. Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a je kromě úseku Březová nad Svitavou – Pohledy vybavena cykloturistickým značením. Méně náročný okruh s jediným táhlým stoupáním z Březové nad Svitavou je určen i pro začínající cyklisty.

Popis trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (6 km), 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou (5,5 km), nezn. Březová nad Svitavou – Pohledy (6,5 km), 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,5 km) Od července do září můžete na svých toulkách Českomoravským pomezím využít také služeb cyklobusu (více na www.ceskomoravskepomezi.cz).