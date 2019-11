Betlemáři Poličska

KDY: 30. 11. od 14.00 hodin

KDE: Kulturní dům Banín

ZA KOLIK: neuvedeno

Čeká vás doprovodný program k XV. jubilejní výstavě betlémů. Vernisáž 30.11.2019 zahájí koncert, na němž vystoupí: Dagmar Lžičařová – klavír, Milada Dvořáková – příčná flétna, Marie Dvořáková – zpěv a Lydie Jurková – zpěv.

Den pro dětskou knihu

KDY: 30. 11. od 9.00 hodin

KDE: Městská knihovna Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno



Ve všech prostorách knihovny na vás čekají např. divadelní představení pro děti "Přemek a ovladač", výroba drobných dárků a dekorací, vánoční punč, cukroví, atd.

Advent na Zámecké

KDY: 30. 11. od 10.00 hodin

KDE: Základní škola Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno



Některé prostory školy se promění v bar, kavárnu či jarmark. Připraveny budou dílničky pro děti, výroba placek a mnoho dalšího.

Vernisáž výstavy Milý Ježíšku 2019

KDY: 30. 11. od 11.00 hodin

KDE: Galerie Zdeněk Sklenář Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno



Vernisáž prodejní výstavy výtvarných děl.

Pokus o nový český rekord o největší a nejhezčí vánoční strom

KDY: 30. 11. od 14.00 hodin

KDE: náměstí Dr. Tošovského Proseč

ZA KOLIK: neuvedeno



Spolek Paseky se pokusí o další zápis do České knihy rekordů a to dne 30.11.2019 od 14 hodin. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, zda se to paseckému spolku povede.

Slavnostní rozsvěcení stromu v Biskupicích

KDY: 30. 11. od 15.00 hodin

KDE: Biskupice

ZA KOLIK: neuvedeno



Obec Biskupice zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a posílání přání Ježíškovi a Můžete se těšit na zpívání vánočních písní dětí z MŠ Biskupice, vánoční požehnání, taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko.

Rozsvěcení vánočního stromu s programem

KDY: 30. 11. od 15.45 hodin

KDE: Centrum života a podnikání Jaroměřice

ZA KOLIK: neuvedeno



Vystoupení dětí I. stupně s rozsvěcením vánočního stromu. V 17.30 hodin rozsvěcení stromečku před kostelem a jarmark s možností zakoupit výrobky dětí.

Mikuláš s anděly a čerty na hradě Svojanov

KDY: 30. 11. od 17.00 hodin

KDE: hrad Svojanov

ZA KOLIK: neuvedeno



Mikuláš s anděly a čerty se na hradě zastaví o poslední listopadové sobotě. Na co se mohou děti i dospělí těšit, už vědí z minulých let. Kluci a holky budou podle zásluh odměnění. Pokud návštěvníci budou chtít svým ratolestem prostřednictvím hradního Mikuláše předat dárečky nebo pytlík s uhlím, stačí, když balíček pro své dítě řádně označí a včas předají v pokladně hradu. Mohou také připsat, jaké zásluhy jejich dítko má, nebo jakých prohřešků se dopustilo. Jak už to bývá, čerti určitě nebudou daleko a s malými hříšníky si poradí. Mikulášská nadílka s pekelným doprovodem a letohradskou Honoratou.

Komedie Z postele do postele

KDY: 30. 11. od 19.00 hodin

KDE: Smetanův dům Litomyšl

ZA KOLIK: 320 Kč



Z postele do postele Komedie roku 2018 a Komedie diváků 19. ročníku Grand Festivalu smíchu! Brilantní komedie duchaplného anglického dramatika s profesí herce a režiséra, jehož místy laskavé, místy značně břitké veselohry slaví úspěch po celém světě. Na scéně se střídají i potkávají čtyři partnerské páry ve třech bytech, potažmo ložnicích.

Pravé nefalšované čertovské peklo

KDY: 30. 11.

KDE: Nadace Josefa Plívy Svitavy

ZA KOLIK: neuvedeno



SVČ Tramtáryje, společně s přáteli, pro vás na první adventní víkend již tradičně v nadaci J. Plívy připravuje pravé nefalšované čertovské peklo, které se záhy promění v přívětivé nebe, kde Vás přivítá sv. Mikuláš v doprovodu dobrých andělů. Pojďte vyzkoušet jedinečnou zážitkovou cestu, vhodnou pro celou rodinu. Chybět nebude ani opravdový Lucifer, který je sice přísný, ale statečnost dokáže odměnit.

První adventní neděle v Poličce

KDY: 1. 12. od 13.00 hodin

KDE: Tylův dům Polička

ZA KOLIK: neuvedeno



Přijďte do Tylova domu strávit příjemné odpoledne první adventní neděle, načerpat inspiraci na Vánoce, koupit si tradiční adventní výzdobu nebo vánoční dárky pro své blízké.

Svitavy o první adventní neděli přichystaly bohatý program

KDY: 1. 12. od 16.30 hodin

KDE: náměstí Míru Svitavy

ZA KOLIK: neuvedeno





Rozsvícení vánočního stromu s kapelou The People z Brna s vánočním repertoárem. Od 16:00 Ježíškova pošta, o hodinu později rozsvícení stromu a odhalení betlému s vyhlášením vítězů tipovací soutěže o nové betlémové figury. Od 7.30 pekelná jízda přes náměstí.

Advent za Zámeckém návrší

KDY: 1. 12. od 13.00 hodin

KDE: Zámecké návrší Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno



O adventních nedělích můžete strávit příjemné odpoledne na Zámeckém návrší v andělské společnosti. K adventní pohodě jistě přispěje vánoční hudba a vystoupení na pódiu před chrámem Nalezení sv. Kříže, výstava betlémů, dobré jídlo a pití a bohatý doprovodný kulturní program.

První advent v obci Příluka

KDY: 1. 12. od 17.00 hodin

KDE: Příluka

ZA KOLIK: neuvedeno



Přijďte si společně zazpívat nebo poslechnout vánoční koledy a společně rozsvítit náš vánoční strom a betlém. Sejdeme se před obecním úřadem.