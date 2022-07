Na pardubickém zámku pokračuje divadelní festival Pernštejnlove. Ve čtvrtek 28. července publikum pobaví od 18 hodin Skečmen. Komedie o chlapíkovi, kterému jednoho dne řekli, že ztratil humor, je one man show herce Romana Zacha. Západočeské divadlo Cheb ve čtvrtek od 21 hodin přiveze hit Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách.

Divadlo Žumpa z Nučic nabídne svou cenami ověnčenou inscenaci Přiznání v pátek 29. července od 18 hodin. Základem je prostý, leč originální nápad: použít daňové doklady jako klíč k vyprávění životního příběhu. Pražské Divadlo 21 míří na Pernštejnlove s hrou autora a režiséra Davida Drábka Rain Woman. Parafráze slavného amerického filmu Rain Man je na programu v pátek od 21 hodin.

Jako každý rok si přijdou na své i děti. Mohou se těšit na interaktivní inscenaci Za pohádkou kolem světa. V premiéře ji uvede pardubické Týbrďo divadlo! v sobotu 30. července od 10 hodin. Ani letos nebude chybět Rande naslepo, kdy diváci netuší, jaké představení je čeká, kdo bude hrát a jaký žánr. Začíná v sobotu v 18 hodin.Festival uzavře muzikál. V sobotu od 21 hodin se na jevišti objeví populární masožravka. Pražské Hrobeso naservíruje hororovou muzikálovou komedii Adéla ještě nevečeřela. Vždy po skončení divadla v hlavním programu začne koncert zajímavé osobnosti (nejen) tuzemské hudební scény – například dnes zahraje cca od 22.30 hodin Chanson trio De Coucou. A ani letos na festivalu nechybí legrácka Školní výlet v podání Václava Bartoše, která začne vždy ve 20.30 na zámeckém mostě.

Promlčeno a V zajetí démonů

KDY: 30. a 31. července

KDE: Pardubice



Každý prázdninový večer promítá na louce u Wonkova mostu v Pardubicích letní kino. V sobotu od 21.30 hodin můžete zhlédnout český film Promlčeno. Radek se po dvaceti letech vrací na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu pomáhá Eva, ambiciózní rozhlasová moderátorka. Radkův příběh si exkluzivně vymíní pro svou živě vysílanou noční show. Netuší ale, že se sama stane součástí pochmurného příběhu, do kterého v jednu chvíli zasáhne i pražská kriminálka. Opravdu už je vše nenávratně promlčeno? V neděli kino promítne film V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz. Je to mrazivý příběh plný hrůzy, smrti a neznámého zla, které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce a pokračoval způsobem, kterým si ani jeden z nich nedovedl představit – historicky první obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na posednutí ďáblem.

Historické jízdy

KDY: 31. července

KDE: Pardubice

Během léta připravil Dopravní podnik města Pardubic v rámci připomenutí 70 let trolejbusové dopravy v Pardubicích o vybraných víkendech historické jízdy po stávajících i již zrušených trolejbusových linkách. V neděli 31. července to budou linky 11 a 12. Ve vozidlech můžete uplatnit časovou jízdenku nebo uhradit jízdné 15 Kč u řidiče. Podrobný jízdní řád je uveden na webu a Facebooku dopravního podniku a na dotčených zastávkách.

Chrudimsko

Guláš cup 2022

KDY: 30. července

KDE: Chroustovice



Městys Chroustovice zve v sobotu na 2. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. V 11.30 hodin začne na fotbalovém hřišti prezentace soutěžících, ve 12 hodin bude zahájeno vaření. Je připraven doprovodný program pro děti, DJ hraje po celé odpoledne i večer. Ochutnávání gulášů začne v 16.30 hodin.

Studnice fest

KDY: 29. a 30. července

KDE: Hlinsko

V pátek a v sobotu se na Cihelce v Hlinsku koná Studnice fest. V pátek začnou koncerty v 16 hodin. Vystoupí Zrní, Corpulent Provocateur, Sto zvířat, Vojtaano, Kapitán Demo, Ventolin, Volant a Fast Food Orchestra. V sobotu program začne ve 12 hodin. Zahraje Ég Er Grin, Drum For Fun, Vltava, The Atavists, Dukla Vozovna, Něco Něco, Gaia Mesiah, A Dull Set, N.o.h.a, Aiko, Vypsaná Fixa a Záviš.

Festival keltské kultury

KDY: 29. a 30. července

KDE: Nasavrky



Mezinárodní festival keltské kultury pokračuje v Zemi Keltů v Nasavrkách svým 16. ročníkem ve vyprávění příběhu Po stopách našich předků. Letos se účastníci přenesou na území kmene Bójů známé jako Boiohaemum. Těšit se můžete na bohatý historický a hudební program, přednášky, workshopy, bojový turnaj, dovednostní klání a hry pro děti. Festival odstartuje v pátek již v 10 hodin - historický program kelstké vesničky bude otevřen v pátek do 16.30 a v sobotu až do 18.30, poté se brány vesničky uzavřou a začne hudební program. Sobotní program odstartuje v 9 hodin. Keltská vesnička bude otevřena celý den až do večerních koncertů. Po celou tuto dobu bude program i pro všechny děti, se kterými se do her a disciplín mohou zapojit i jejich rodiče. Kapely budou hrát až do sobotní noci a můžete se těšit také na velkou ohnivou show.

Balóny nad Chrudimí

KDY: 29. do 31. července

KDE: Chrudim



Od 29. do 31. července se uskuteční 13. ročník akce Balóny nad Chrudimí. V pátek v 19 hodin akci zahájí hromadný vzlet horkovzdušných balónů z Ploché dráhy v Chrudimi. Pro ranní ptáčata je určena sobota a neděle, od cca 6.30 hodin mohou vzhlížet k obloze, balóny budou přelétat nad Chrudimí. V sobotu večer od 19 hodin se uskuteční tradiční Závod balónů o pařez – přelet městských lesů, Geoparku a CHKO Železné hory. Pořadatel určil jako cíl přeletu rozhlednu Bára na Podhůře, místo startu si určí piloti.

150 let SDH Chrudim

KDY: do 28. srpna

KDE: Chrudim



V letošním roce oslaví chrudimský sbor dobrovolných hasičů významné jubileum. Od jeho založení v roce 1872 uběhne právě 150 let. Za tuto dobu prodělala organizace mnohé proměny a ušla velký kus cesty od spolku se skromnějším zázemím až po moderně vybavenou jednotku schopnou zasahovat při nejrůznějších událostech a neštěstích. Jedná se o menší výstavu, na které návštěvníci zhlédnou vybrané historické exponáty a dozvědí se základní informace o historii a technickém vybavení jednotky. Výstavu můžete navštívit ve výstavním sále Regionálního muzea v Chrudimi do 28. 8. 2022 každý den mimo pondělí od 9 do 12 a od 12 do 17 hodin.

Svitavsko

Slackshow

KDY: 30. července

KDE: Svitavy

V sobotu od 19 hodin začne ve Svitavách na náměstí Slackshow. Slackline je moderní provazochodectví. Sportovci přejdou po tenkém popruhu z věže kostela Navštívení Panny Marie na střechu ZŠ náměstí Míru. Zájemci si užijí také show plnou salt, otáček a dalších triků na níže položeném popruhu. Akrobaté se už v minulých letech procházeli nad střechami domů v Českém Krumlově, kde zdolali dvě nejdelší lajny v Česku, a to 250 a 232 metrů. Pokud vás tato disciplína nadchne a budete si ji chtít vyzkoušet na vlastní kůži, hned další den, v neděli, můžete vyrazit v 10 hodin do parku Jana Palacha, kde pro vás budou nachystané 3 slackline a instruktor.

Sádecká pila

KDY: 30. a 31. července

KDE: Sádek u Poličky



V Sádku u Poličky se uskuteční závod Sádecká pila, dělí se na cyklistickou a běžeckou část - v sobotu se koná MTB Sádecká pila a v neděli Run Sádecká pila. MTB Sádecká pila je závod pro širokou veřejnost. Závod se z velké části jede v krásné přírodě CHKO Žďárské vrchy. Čekají vás výživná stoupání, rychlé sjezdy, technické pasáže. Součástí závodu jsou také dětské závody pro všechny kategorie a závod rodinných týmů. Připraveny budou dvě varianty trasy: dlouhá 41 kilometrů s celkovým převýšením bezmála 1400 metrů a krátká 22 kilometrů s převýšením 635 metrů. Program začíná ve sportovním areálu v Sádku v sobotu v 10 hodin. Více informací zde

Run Sádecká pila má před sebou třetí ročník. Hlavní závod měří 9 kilometrů (rozdělených do tří tříkilometrových okruhů) a absolvují ho muži v kategoriích A, B a C. Ostatní účastníci se vydají na kratší tratě. I v tomto případě platí, že pořadatelé myslí také na děti a mládežníky, i pro ně je připraven závodní program. Jeho start je v neděli 31. července v 9:15, dospělí atleti a atletky vyběhnou v 11 hodin. Další informace zde

Program v muzeu

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Litomyšl

Zastavte se o prázdninách v Regionálním muzeu v Litomyšli. Nudit se určitě nebudete, zábavu si najdou dospělí návštěvníci i děti. Muzeum nabízí stálou expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti, která představuje bohaté dějiny města od jeho počátků až do současnosti. Součástí jsou také unikátní pozůstatky archeologicky odkryté cesty, hradby, brány a měšťanského domu ze 14. až 17. století. V navazující expozici je prostřednictvím modelů a dokumentárního filmu představen pozoruhodný stavební vývoj zámeckého návrší. Funkční Křižíkovu lampu můžete vidět „v akci“ o prázdninách každý den v 11 a 15 hodin. Nejen děti ocení hernu a pro všechny věkové kategorie jsou koncipované také výstavy Čtení pod lavici a Současná dětská ilustrace.