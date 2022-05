Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár KDY: do 31. srpna KDE: Pardubice

Víte, jaká byla první vila slavného architekta Josefa Gočára? Jak ho ovlivnila rodina, pro kterou ji navrhl? A co má společného s pardubickým zámkem? To objeví návštěvníci nové interaktivní výstavy nazvané Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár. Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) ji otevřelo tento týden v nových výstavních sálech Zámku Pardubice. Výstava je pojatá jako návštěva Červené vily v Krucemburku, první z Gočárových samostatných realizací, kterou navrhl pro koželužského továrníka Josefa Binka. Interaktivní prvky zahrnují oblast architektury a designu nábytku, ale také fotografování a koželužství. Návštěvníci si vyzkouší práci s usněmi, jejich zpracování bylo totiž hlavní náplň podnikání rodiny Binkových, a poznají běžný život „hrdinů“ výstavy. Gočárovi a Binkovi spolu také trávili čas společně na výletech po malebné Vysočině v okolí Krucemburku i jinde. Rodinné záliby obou rodin jako turistiku, šoférování automobilu nebo pěstování kaktusů si zase užijí nejmenší návštěvníci. „Půjde o takový návrat na místo činu,“ předesílá Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích. „Josef Gočár, sám z pivovarnické rodiny, si za ženu vzal Marii Chladovou, dceru nájemce pardubického zámeckého pivovaru. Právě nad jeho někdejšími sklepy jsme výstavu postavili. Gočára ukáže jako mladého studenta a absolventa, který získává první větší pracovní příležitost,“ popisuje Libánek. Výstava potrvá do 31. srpna.

Trhy ve Vlčí Habřině

KDY: 1. května

KDE: Vlčí Habřina

Český svaz chovatelů Vlčí Habřina pořádá tuto neděli trhy chovatelů, zahrádkářů, motoristů a sběratelskou burzu. Pořadatelé zvou prodejce a návštěvníky, kteří chtějí prodat nebo koupit chovatelské potřeby, zahrádkářské výpěstky, motoristické součástky nebo různé sběratelské předměty. Trhy a burza se koná v areálu ve Vlčí Habřině od 7 do 11 hodin.

Trolejbus slaví pětatřicátiny

KDY: 1. května

KDE: Pardubice

Pardubický spolek historie železniční dopravy provozuje dva historické trolejbusy. Jedním z nich je Škoda Sanos, trolejbus slavící nyní pětatřicátiny. Těchto zajímavých vozů bylo vyrobeno jen 77 kusů a nejvíce jich jezdilo na území České republiky ve Zlíně. Spolek vůz zakoupil v roce 2003, od té doby jej jako historický provozuje v Pardubicích. Pojďte tedy společně se spolkem oslavit jeho narozeniny a vydat se na projížďky po krajském městě. Akce je připravena na neděli 1. května s odjezdy z třídy Míru v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Pokaždé se pojede jinam. Před každým kolem proběhne krátká informace o historii a bude zde také prostor pro dotazy. Spolek připravil k zakoupení limitovanou pohlednici vydanou k tomuto výročí. Jízdní řád a další informace naleznete na www.motoracek.cz.

Duše Ukrajiny

KDY: 1. května

KDE: Pardubice



Ukrajinci srdečně zvou na koncert pro dobrou věc s názvem Duše Ukrajiny, který se uskuteční 1. května od 17 hodin v Atriu Paláci Pardubice. „Cílem našeho koncertu je upřímně poděkovat všem lidem dobré vůle, městu a všem, kteří materiálně či finančně pomohli lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Koncert je charitativní a finanční prostředky, které budou věnovány u vstupu do sálu, budou věnovány na pomoc zraněným v Buchi a také na pomoc naší armádě, výtěžek osobně předá jedna z hlavních účinkujících, zpěvačka Ruslana,“ zve na koncert řeckokatolický farář z Pardubic Marian Kurylo. Nejznámějším interpretem je zmíněná vítězka Eurovision Song Contest a vítězka World Music Awards Ruslana, dalšími účinkujícími budou umělci z Ukrajiny Zenovi Huchok Oleg Kovalchuk a Andriy Pyrih. Hlavními účastníky koncertu však budou ukrajinské děti, které připravují taneční vystoupení.

Chrudimsko

Čarodějnice

KDY: 30. dubna

KDE: Chrudimsko



V Chrudimi můžete v sobotu od 16 hodin zavítat na Čarodějnice v Leťáku (letním kině). Děti pobaví čarodějnická stezka a malování na obličej. Po setmění ohnivá show. Kostýmy jsou vítány, vstupné dobrovolné a občerstvení zajistěno. Program potrvá do 22 hodin.

TJ Tatran a SDH Miřetice zvou na tradiční pálení čarodějnic, které se koná 30. dubna na hřišti v Miřeticích. Součástí programu bude průvod od školy, soutěž o nejkrásnější čarodějnici napříč všemi věkovými kategoriemi, další doprovodný program a bohaté občerstvení.

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec zve na Den čarodějnic, uskuteční se v sobotu od 17 hodin u DDM Ježkovka. Pro děti budou připravené soutěže s dílničkou. Zahraje kapela BoneSaver s cover písničkami od Harlej, Rybičky 48, AC/DC, Katapult, Lucie a dalších. Bude připravený velký oheň, u kterého můžete posedět a opéct buřty. Těšit se také můžete na premiéru vystoupení dětí z tanečních kroužků a kroužku ukulele.

TJ Tatran Ctětín a obec Ctětín srdečně zvou na fotbalové hřiště v sobotu od 17 hodin na Slet čarodějnic a strašidel. Připraveny budou soutěže pro děti, výroba čarodějnic, diskotéka v maskách, zaklínání ohně africkými bubny a opékání špěkáčků.

SDH Horní Bradlo a Obecní úřad Horní Bradlo pořádají v sobotu 30. dubna na fotbalovém hřišti Pálení čarodějnic. Od 17 do 19 hodin soutěže pro děti, po 19. hodině zapálení ohně.

FC Nasavrky ve spolupráci s MŠ a městem Nasavrky pořádá v sobotu 30. dubna na fotbalovém hřišti Pálení čarodějnic. 17.30 sraz čarodějnic a čarodějů v kostýmech před MŠ, 17.45 společný průvod městem na fotbalové hřiště, 18.30 zahájení čarodějnické stezky, po splnění úkolů děti obdrží odměnu. Při západu slunce (po 20. hodině) zapálení hranice.

Spolek Čtyřlístek a městská knihovna v Třemošnici zvou v sobotu na zábavný podvečer v maskách, začátek je v 18 hodin v Třemošnici na náměstí. Kolem 20. hodiny vyjde lampiónový průvod k ohni.

Čarodějnický majáles

KDY: 29. dubna až 1. května

KDE: Skuteč



Spojení čarodějnic a majálesu připravili ve Skutči. V pátek od 14.30 proběhne průvod masek od gymnázia, projde ulicemi ČSA a Tylova až na náměstí, kde bude vztyčena májka a tím páteční program skončí. Sobota bude ve znamení kulturního programu v areálu u sportovní haly. O hudební produkci se od 18.30 hodin budou starat kapely DayDreams, The Krabice a Quattro. Pro děti budou od 16 hodin připraveny soutěže o sladké odměny, které, stejně jako občerstvení, zajištují skutečští hasiči. Vstupné je zdarma.

Svitavsko

Lázně ducha

KDY: 30. dubna

KDE: Litomyšl

V sobotu v Litomyšli zahájí lázeňskou sezónu 2022. Lázně ducha 2022 na Zámeckém návrší potěší, k vidění bude například výstava historických vozidel na náměstí Václava Havla, soutěž elegance a další bohatý program. Do soutěže elegance mohu majitelé přihlásit veškerá vozidla starší 30 let. Program začne v 10 hodin.

Mint market: Jaro

KDY: 30. dubna

KDE: Litomyšl



V sobotu od 10 do 18 hodin můžete na Šantově náměstí a v Růžové uličce v Litomyšli navštívit Mint market. Přes čtyřicet tvůrců a designérů z celé České republiky a Slovenska nabídne svěží módu, šperky, design a delikatesy. Vstup na trh zdarma.

Polička plná her a Pexeso – český fenomén

KDY: 1. května

KDE: Městské muzeum a galerie Polička

V neděli v 16 hodin odpoledne padne šestka jako zahajovací signál výstavy Polička plná her a Pexeso – český fenomén v Městském muzeu a galerii Polička. Po krátkém úvodním slovu herního nadšence Jana Coufala a sběratelky pexes Moniky Konečné si v tvořivé dílně, kdo bude mít zájem, vyrobí vlastní, originální „deskovku“ i jedinečné pexeso.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: 30. dubna

KDE: Svitavy



V sobotu pořádají svitavští ochránci přírody (pod patronací České společnosti ornitologické) vycházku kolem svitavských rybníků nazvanou Vítání ptačího zpěvu. Pozorování ptactva, poslouchání jejich hlasových projevů, ukázka kroužkování a pro děti také soutěže. Startuje se v 8:30 od parkoviště u jižního břehu Rosničky (dorazíte na něj cestou od Dřevojasu).

Orlicko

Expozice plná svatebních šatů a doplňků

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk

Výstavu Řekli si „ANO“ zahájila vernisáž v Městském muzeu Žamberk v neděli 24. dubna s komentovanou módní přehlídkou Kloboukového klubu – Dantes Brno. Na události uvidíte ukázku svatebních šatů z muzejních sbírek i od soukromých zapůjčitelů, svatební šperky z paličkované krajky Jiřiny Rejentové, oznámení, blahopřání, staré i nové fotografie a spoustu dalších zajímavostí. Výstava potrvá do 5. června.

Muzeum v Mýtě vystavuje bicykly z 19. století

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zavede návštěvníky mezi bicykly 19. století. Vystavuje soubor jízdních kol ze sbírek muzeí v Pardubickém kraji.