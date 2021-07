Smetanova Litomyšl startuje

KDY: v těchto dnech

KDE: Litomyšl

Dnes 1. července zazní na nádvoří litomyšlského zámku zahajovací koncert festivalu Smetanova Litomyšl. Koncert od 20.15 hodin bude živě přenášen do Festivalových zahrad a k vidění bude také na televizi ČT art. Festival potrvá do 11. července.

Volně přístupná doprovodná scéna Festivalové zahrady, která sídlí po celou dobu konání Smetanovy Litomyšle v Klášterních zahradách, je jako stvořená pro rodiny s dětmi nebo pro ty, kteří klasické hudbě teprve přicházejí na chuť. S klasikou si hraje, propojuje ji s ostatními žánry a ukazuje její různé podoby.

V pátek od 18 hodin se na přilehlém Toulovcově náměstí koná festival pohádek a koncertů Toulovcovy prázdninové pátky. V sobotu začne program Festivalových zahrad již v 10 hodin, děti si užijí například pohádkové čtení s Divadlem Drak. V 11 hodin začíná pro zájemce prohlídka města s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku. Odpoledne uslyšíte a uvidíte vynikajícího pianistu Václava Tobrmana, Trio francouzských zpěvaček, pianistu Iva Kahánka. Od 19 hodin zahraje Mladý týnišťský big band a od 21 hodin Duo Universe. V neděli je dopolední program podobný, odpoledne můžete od 14 hodin sledovat v zahradách přímý přenos z piaristického chrámu i děkovnou mši. Od 17.30 zahraje kytarista Tomáš J Holý, který využívá k tvorbě snad všechny části kytary. V 19 hodin zazpívá Tereza Krippnerová, herečka a zpěvačka se „sameťákem“ za doprovodu jazzového kvarteta. Večerní program bude od 21 hodin patřit mladé harfistce z brněnské konzervatoře Doubravce Čermákové.

Slavnost na Růžovém paloučku doprovodí významná výročí

KDY: 4. července

KDE: Újezdec



Slavnost na Růžovém paloučku, konaná tradičně první červencovou neděli jako připomínka nuceného odchodu českých bratří do exilu po bitvě na Bílé hoře, se uskuteční v neděli 4. července od 14 hodin na Růžovém paloučku u Újezdce nedaleko Litomyšle.



Ta letošní bude probíhat ve znamení významných výročí. Setkání bude zahájeno připomínkou 100. výročí odhalení památníku českým bratřím a 400. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Během odpoledne zazní myšlenky vážící se k těmto historickým událostem, bude připomenuta historie vzniku památníku na Růžovém paloučku. Akce bude konána za účasti zástupců Československé obce legionářské. Stejně jako před sto lety bude vzpomínková akce doplněna písněmi Smíšeného pěveckého sboru Vlastimil Litomyšl.



V další části slavnostního odpoledne návštěvníci vyslechnou pěvecká vystoupení sólistů opery a operety Moravského divadla Olomouc Jakuba Rouska a Vojtěcha Pačáka s klavírním doprovodem Milady Jedličkové, projev církevního představitele Církve bratrské a v závěru programu vystoupí hudební soubor Hudby Hradní stráže a Policie ČR – soubor LARGO.



Spolek přátel Růžového paloučku jako organizátor akce srdečně zve návštěvníky do parku růží pod stromoví kvetoucích lip k vyslechnutí představeného programu.

Historickým motoráčkem z Pardubic do Borohrádku

KDY: 3. července

KDE: Pardubice

Na tuto sobotu připravilo rosické železniční muzeum výlet historickým motoráčkem z Pardubic do Borohrádku a zpět. Přestože muzeum samotné musí být kvůli přestavbě nádraží uzavřené, historická vozidla jezdí stále. Odjezd z Pardubic hl. n. v 9.29, zastávky v Moravanech, Rovni, Holících a Borohrádku. Návrat zpět do Pardubic cca 12.35. Podrobnosti včetně ceny najdete na www.pshzd.cz a FB museum.rosice.

Den otevřených dveří bunkru

KDY: 2. až 6. července

KDE: Ostřešany



Military klub Ostřešany zve v termínu od 2. do 6. července veřejnost na prohlídku pozorovacího objektu Československé lidové armády z 60. let na úpatí mikulovického kopce (v lokalitě za kostelem). V rámci cca hodinové prohlídky bude veřejnost seznámena s historií ČSLA a civilní obrany. Dozví se informace o zbraních hromadného ničení a ochraně proti nim. A také obdrží informace o prvoplánových jaderných útocích na město Pardubice.

Webová výstava škol

KDY: v těchto dnech

KDE: https://www.vcm.cz/

Vzpomínáte, jak vypadala vaše škola? Byla velká nebo malá, s nápisem nebo hodinami ve štítu? Možná ji najdete v nové webové výstavě Východočeského muzea v Pardubicích. Jmenuje se Učte se, dbejte, vzrůstejte, kveťte! aneb Historické budovy obecných a měšťanských škol na fotografiích. Na černobílých fotografiích z muzejního fotoarchivu představuje historické školní budovy v Pardubicích a jejich okolí. V průběhu let je přestavby často změnily k nepoznání a jejich osud byl mnohdy nejistý. Pro porovnání je muzejní fotograf Luděk Vojtěchovský zachytil v podobě, jak vypadají dnes. Historické fotografie vznikly na přelomu 19. a 20. století a velká část z nich byla vytvořena pro účely monografie Pardubicko – Holicko – Přeloučsko. Vycházela v letech 1903 až 1926.

Bojanovské muzicírování

KDY: 2. července

KDE: Bojanov



V pátek se uskuteční další koncert Bojanovského muzicírování. Od 20 hodin na farní zahradě v Bojanově zahrají Petr Šotta a Filip Barták. Petr Šotta je východočeský muzikant, písničkář, kapelník folkové kapely Strunovrat, povoláním ředitel základní umělecké školy ve Slatiňanech, kde i vyučuje hru na kytaru. Filip Bárta prožil dětství v Ronově nad Doubravou. Se svým bratrem Jakubem a pár kamarády založil kapelu Wyrton, se kterou hraje už 30 let. Vstup je volný, doporučené vstupné 100 Kč.

Loutkářská Chrudim slaví 70 let

KDY: do 6. července

KDE: Chrudim

Loutková představení pro dětské i dospělé diváky, semináře, dílny pro veřejnost, příměstský loutkářský tábor, výstavy i koncerty nabízí letošní jubilejní festival Loutkářská Chrudim. Jeho 70. ročník začal ve středu 30. června a končí v úterý 6. července. Kromě inscenací hlavního programu, mohou návštěvníci zhlédnout další inscenace v bohatém Open programu festivalu. Aktuální program na www.loutkarskachrudim.cz.

Historickým vlakem až na Králicko

KDY: od 3. července

KDE: Orlicko



Tradice jízd historických parních vlaků bude zachována i v letošním roce. Pardubický kraj spolupracuje na jejich zajištění s Muzeem starých strojů v Žamberku. Parní stroje uvidíte na trase z Dolní Lipky do Ústí nad Orlicí a Hanušovic každou sobotu od 3. července do 28. srpna.



Trasa vlaku bude rozdělena do samostatných tří úseků:

Ústí and Orlicí - Letohrad

Letohrad - Dolní Lipka

Dolní Lipka - Hanušovice



Cena za jakýkoliv jeden úsek je 35 korun. Cena polovičního lístku (děti, ZTP) je 20 korun. Příplatek za jízdu parního vlaku bude 50 korun ke všem jízdenkám. Sleva na zpáteční jízdné se neposkytuje. Přeprava jízdnícho kol a kočárků bude za manipulační poplatek 20 korun.