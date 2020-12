Vánoční hra

KDY: advetní neděle - 29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12.

KDE: Linhartice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pokud se chcete naladit na Vánoce, máme pro vás tip. Centrum enviromentální výchovy Stolístek v Linharticích u Moravské Třebové připravilo ve své zahradě hru Vánoční příběh. Přístupná bude každou adventní neděli od 16 do 19 hodin. Hra je vhodná pro všechny, pobaví se děti i dospělí. Začátek je u branky do zahrady, s sebou potřebujete jen baterku. Vstupné je dobrovolné.

Adventní streamy z Fabriky

KDY: advent

KDE: YouTube profil Střediska kulturních služeb Svitavy





Každou adventní neděli si můžete zpříjemnit poslechem koncertu živě přenášeným z centra Fabrika ve Svitavách. V neděli 29. 11. začne v 15 hodin dudácký recitál, zazní písně vánoční a lidové. Ve 20 hodin začne povídání o muzice i s muzikou s Františkem Černým. Na druhou adventní neděli zahraje od 15 hodin Trio Musette a od 18 hodin svitavská kapela Do větru. V neděli 13. 12. se můžete od 15 hodin zaposlouchat do recitálu básnířky a písničkářky Pavly Boučkové. Nálož energie, zábavy a tance vám v 19 hodin až domů přinese jazz punková kapela The Dozing Brothers. Zlatá adventní neděle bude patřit od 15:00 Dechovému kvintetu svitavských muzikantů a v 19 hodin předvánoční program uzavře ukulele energie v podání S.U.E. – Svitavy Ukulele Ensemble.

Přiletěl anděl, něco si přej!

KDE: Mydlářovský dům, Chrudim

Na arkádách Mydlářovského domu, sídla Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, se objevil anděl. Tento anděl bdí v době adventu nad všemi lidmi dobré vůle a říká se o něm, že je schopen vyplnit i ta nejtajnější přání. Vzhledem k uzavření muzea nelze letos přání doručit a na křídla nalepit osobně, ale naštěstí se našlo řešení. V souladu s dobou se milý anděl přihlásil na facebook a pro tento účel se z něho stal Anděl Přání. Můžete se s ním skamarádit a skrytě do messengeru napsat, co byste chtěli příští rok vyplnit. A pro ty, kteří si s facebookem netykají, nechal na vzkazy a přání připevnit schránku na okno vedle vchodu do Mydlářovského domu. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi nabízí velké množství online aktivit pro malé i velké, včetně speciálních prohlídek. www.puppets.cz

Noc vědců

KDY: 27. listopadu

KDE: web Univerzity Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Noc vědců se letos zaměří na téma Člověk a robot. Je robot kamarád nebo nepřítel? Pomocník nebo překážka? Jak robota vnímat? Do Noci vědců se v pátek zapojí Univerzita Pardubice, od 16 do 22 hodin připravila živý stream. Těšit se můžete na nabitý večerní program, kterým provede moderátor Pavel Cejnar. Připraveny budou videa plná pokusů a poučení i ta, kde budou moci sledující nahlédnout do unikátních laboratoří.

Ve speciálním nočním studiu se budou moci návštěvníci virtuálně potkat hned s několika vědci, kteří jim v krátkých rozhovorech přiblíží, na čem zrovna pracují, a vysvětlí další zákonitosti vědy a techniky. Chybět nebude ani soutěž pro malé virtuální návštěvníky o speciální ceny Noci vědců. Pro detailní program, přenos i soutěž navštivte sociální sítě univerzity nebo speciální web Noc vědců. Účast na akci je zdarma.

Vánoční trolejbus

KDY: od 28. listopadu

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: běžné jízdné MHD

Vánoční trolejbus letos opět zazáří v pardubických ulicích. V sobotu 28. listopadu se letos poprvé mohou cestující svézt vánočním trolejbusem. Po loňské úspěšné premiéře se dopravní podnik rozhodl v této milé tradici pokračovat a na pravidelné trolejbusové linky nasazovat vánočně nasvícený a nazdobený trolejbus od prvního adventního víkendu až do Tří králů.

Advent s vůní perníku

KDY: do 20. 12.

KDE: pardubické kavárny

Náročné období ovlivněné vývojem koronavirové epidemie se pardubické infocentrum, radnice a řada místních kaváren pokusí zpříjemnit voňavou sladkostí, která je po staletí s městem spojená - pardubickým perníkem. Po celý advent si obyvatelé města budou moci ve výdejních okénkách mnohých kaváren zakoupit perník v celé řadě podob a společně si předvánoční atmosféru s touto nezaměnitelnou vůní ve městě užít. V nabídce jsou rumové perníčky, žitný perník, perníkový cheescake, ale i káva či čokoláda sypaná perníkovým kořením či kořeněná perníkovým likérem. Seznam zapojených kaváren a kompletní nabídku je představena na webu a facebooku města a infocentra.

Výstava 1620. Cesta na horu

KDE: https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy

ZA KOLIK: zdarma

Národní muzeum nabízí řadu výstav online. Výstava 1620. Cesta na horu připomíná 400. výročí bitvy na Bílé hoře a ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě. Velká pozornost je věnována samotné bitvě. Ta je vůbec poprvé v historii multimediálně zpracována. Bitva je rovněž zasazena do kontextu přesunu vojsk mezi Rakovníkem a Prahou v listopadu 1620, který byl dosud do značné míry opomíjen, přestože měl na výsledek nezanedbatelný vliv. Součástí výstavy jsou ukázky dobových zbraní, vojenské taktiky, charakteru armád. Autorem je Michal Stehlík a k výstavě si můžete poslechnou i text, který namluvil Petr Horký.

Online Kino na hranici

KDY: do 29. listopadu

ZA KOLIK: jednotlivá vstupenka 30 Kč

Po dvou nezdařených pokusech uspořádat filmový festival Kino na hranici v tradiční podobě se organizátoři rozhodli, že letošní ročník uspořádají on-line. Koná se od 23. do 29. listopadu. Diváci letošního ročníku Kina na hranici uvidí online přibližně 50 snímků, které tvoří mozaiku toho, co bylo součástí plánovaného programu 22. Kina na hranici. Ke zhlédnutí budou filmy z retrospektiv Miloše Formana, Andrzeje Żuławského či například filmy Jána Kadára a Elmara Klose. Nejvíce však bude polských, českých a slovenských novinek z filmové sezony 2019/2020. Zařazeny jsou například snímky Staříci, Tiché doteky, Vlastníci nebo Poslední aristokratka Jiřího Vejdělka. Jednotlivá "vstupenka" stojí 30 korun.

Tip na výlet - vrch Kozinec

KDY: kdykoliv

KDE: Podhůří Orlických hor



Vrch Kozinec se nachází v podhůří Orlických hor mezi Žamberkem a Letohradem. Na jeho vrchol vede velmi úzká pěšina nad příkrými srázy a jsou odtud nádherné výhledy. Přes vrch prochází žlutá turistická trasa a jeho nadmořská výška je 544 metrů. Pokud chcete stoupat po skutečné kozí stezce, vydejte se na Kozinec z obce Písečná. Kozí stezka, která pravděpodobně dala vzniknout i názvu vrchu, je dlouhá necelý jeden kilometr. Na vrcholu je vyhlídková plošina.