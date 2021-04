Cyklistická výzva

KDY: kdykoliv

KDE: Svitavsko

Bike club Svitavy dál vymýšlí pro cyklisty možnosti, jak trénovat a pobavit se i během současných omezení pohybu. Katastrální lockdown se tento týden zvětšil na okresní, a tak je nově nabízený okruh o poznání delší. Na webu bikesvitavy.cz najdete trasu určenou pro silniční kola, která vede po okrajových silničkách uvnitř svitavského okresu. Trasa je dlouhá 238 km a dá se rozdělit na západní a východní okruh se spojovací silnicí směrem na Březovou. Východní okruh je méně náročný. Dát celý okruh během jednoho dne je i pro zkušené cyklisty ultra výzva.

Neobyčejné Velikonoce

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz



Poličské muzeum přináší způsob, jak si velikonoční svátky užít i s ohledem na vládní nařízení. Připravený návod na webových stránkách muzea vás provede tzv. pašijovým týdnem od Květné neděle po Velikonoční pondělí. Některé dny týdne mají dokonce „barevné“ názvy. Kromě nich se v návodu seznámíte se zvyky, které mají dávnou historii a s tradičními pokrmy, které můžete uvařit podle vlastních nebo přiložených receptů. Nechybí ani velikonoční koledy. Zařazené výtvarné inspirace a techniky budete moci využít ke zkrášlení interiéru nejen o Velikonocích. Dobrodružné aktivity vás přimějí k pobytu na čerstvém vzduchu.

Knížka z plakátu

KDY: do konce dubna

KDE: Jaroměřice



Na jedenácti plakátovacích plochách v Jaroměřicích najdete jedenáct ukázek z dětských knížek a jedenáct ukázek z knih pro dospělé. U každého plakátu je uvedeno číslo a písmenko, které tvoří součást tajenky. Úspěšní luštitelé si mohou vyzvednout drobnou odměnu v knihovně. Luštitelé, kteří jsou čtenáři knihovny, se zařadí do slosování o knižní cenu a deskové hry. Soutěž potrvá do konce dubna.

Sergej Iščuk: Mé půlstoletí

KDE: www.rml.cz



Malíř Sergej Iščuk z Litomyšle oslaví životní jubileum reprezentativní výstavou a novou publikací. Padesátiletý umělec pochází z Kalininsku v bývalém Sovětském svazu. Průřez jeho celoživotní tvorbou přinese výstava Mé půlstoletí v Regionálním muzeu v Litomyšli. Na webových stránkách muzea si už nyní mohou zájemci prohlédnout virtuální prohlídku výstavou s komentářem autora. Současně vychází Sergeji Iščukovi více než 300 stránková monografie Výběr z díla. Ve výtvarné tvorbě zpracovává především téma ženského aktu. Žena symbolizuje naději a svobodu, představuje nositelku života i pokračovatelku rodu. Žánrově se věnuje i zátiší.

Ukliďme Česko v Litomyšli

KDY: 27. března

KDE: Litomyšl a okolí



Pandemie nás nutí měnit navyklé postupy, nejinak to bude ani s největší dobrovolnickou úklidovou akcí. ,,Změna nemusí být k horšímu! Před dvěma lety jsme atakovali hranici 1000 účastníků převážně ve velkých skupinách, letos našemu okolí pomozme od odpadků jinak: rodiče, děti, milenci, vezměte za ruce své nejbližší a při vycházce, či sportu v přírodě naházejte do pytlů to, co na vašem oblíbeném místě přebývá," vyzývají veřejnost organizátoři. Sledujte facebookovou událost „Ukliďme Česko v Litomyšli“, kde se dozvíte více.

Otevřená zahrada a umělecká díla

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: zahrada Městského muzea Svitavy (Máchova alej)



Městské muzeum ve Svitavách začátkem března zpřístupnilo svou zahradu. V oknech dílen můžete vidět výběr z děl Přehlídky 2021. Každé pondělí se nabídka kompletně obmění. Muzejníci také postupně na několika obrazovo-textových panelech představí historii muzejní zahrady i Pohádkové kašny, která se v ní ukrývá.