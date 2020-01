Vyřežte si anděla do betléma

KDY: 25. 1. od 8.00 hodin

KDE: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

ZA KOLIK: od 500 Kč

Pod vedením Petra Steffana vyřežete další z figurek do domácího betléma, tentokrát anděla. Program vhodný pro všechny generace, v ceně oběd a pitný režim.

Výstava, která zaujme každého hráče

KDY: 25. 1. od 14.00 hodin

KDE: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

ZA KOLIK: neuvedeno



Vernisáž výstavy Retrogaming proběhne tuto sobotu a bude se na co těšit. V poličském muzeu najdete od 25. ledna 2020 takzvané pařanské doupě, tedy hernu s historickými počítači, s herním automatem i s moderními PC s emulátory se stovkami her. To vše je součástí výstavy Retrogaming - počátky počítačů u nás, na které mohou tatínkové a dědové současné generaci ukázat, na čem a co, hráli oni.

Pohádka potěší děti i dospělé

KDY: 26. 1. od 15.00 hodin

KDE: Divadlo Trám Svitavy

ZA KOLIK: 80 Kč



Představení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče (nebo nějaký hodný strýček) po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali, až se sejdou sousedovic děti, a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Pohádky souboru DellArte jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem (a nejenom jim) tedy nepřináší improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.