V parku pardubického Památníku Zámeček se uskuteční další filmový večer. Poslední červnový pátek se můžete v obvyklých 21 hodin těšit na kroniku jedné malé vesnice režiséra Bohdana Slámy s názvem Krajina ve stínu. Jde o působivý černobílý snímek, ukazující několik zásadních období 20. století, která se přehnala národnostně smíšeným Vitorazskem. Známí čeští i slovenští herci propůjčili své tváře názorově různorodé a často i protichůdné směsici obyvatel jedné jihočeské obce. Osudy vlastenců i zaprodanců se nezvykle vyvíjejí a každý má svou chvilku na výsluní, stejně jako ve stínu. Snímek přinesl svým aktérům a tvůrcům celkem sedm Českých lvů, stejně jako Ceny české filmové kritiky. Poslední červnový pátek Festivalu Zámeček tak odhalí i úskalí poválečné doby a následného vypořádání se s dávnými zločiny a křivdami. Vstup na promítání je zdarma a v případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do kinosálu památníku.

Sezemice čeká rušná sobota

KDY: 25. června

KDE: Sezemice



V Sezemicích bude v sobotu 25. června rušno. Město si bude připomínat hned několik významných výročí spojených s jeho historií. Jedním z nich je půlkulaté výročí – 795 let od první zmínky o Sezemicích. To bude připomenuto výstavou fotografií. Se všemi vojenskými poctami občané společně s hosty uctí od 14 hodin před radnicí památku kpt. Alfréda Bartoše, velitele skupiny Silver A. Letos uplyne 80 let od jeho smrti. Poté bude následovat pro všechny dvouhodinový program v sále sezemické radnice. Ten se ponese v duchu swingu. Hrát bude pražská kapela Swing melody, tančit budou páry ze studia Zig Zag Praha. Atmosféru dokreslí dobová módní přehlídka ze studia Pin Up & Vintage Studio. Na parkovišti před sezemickou radnicí budou vystavena současná i historická vojenská vozidla. Z důvodu protipandemických opatření se nemohly v loňském roce konat oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sezemice. Hasiči nechtěli o tuto velkou událost přijít. Připravili proto pro občany zajímavou prezentaci svých dovedností, vybavení a techniky. Na závěr dne se uskuteční letní diskotéka v areálu TJ Spartak Sezemice. Od 18 hodin si na své přijdou hlavně děti, čeká na ně kromě tance řada soutěží o ceny. Po 19. hodině až do půlnoci bude patřit parket hlavně dospělým.

Ve znamená zubra

KDY: 25. června

KDE: Pardubice

Zajímá vás historie pardubického zámku? Právě v sobotu 25. června se naskytne mimořádná příležitost si spletité osudy šlechtického sídla na soutoku Labe a Chrudimky projít s jedním z autorů knihy Ve znamení zubra – příběh pardubického zámku. Historik Bohdan Šeda povede komentovanou prohlídku, která shrne výsledky stavebně historického průzkumu zámku a dílčích archeologických průzkumů. Prohlídka, která povede i do běžně nepřístupných míst zámku, začíná ve 14 hodin a místo je nutné si rezervovat. „Podrobné a rozsáhlé průzkumy v posledních letech výrazně změnily a upřesnily náš pohled na vývoj a podobu zámku ve středověku a raném novověku. Na prohlídce se s těmito objevy může seznámit i širší veřejnost,“ zve Bohdan Šeda z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Kde stál a jak vypadal hrad pánů z Pardubic? Kde bydlel Vilém z Pernštejna? Kde bylo na zámku vězení? A co vyprávějí kamenické značky? Na tyto i další otázky přinese prohlídka odpověď. Povede z nádvoří do sálů zámeckého paláce, její součástí bude i návštěva sklepů s lapidáriem nebo takzvané Jetmarky. Knihu Ve znamení zubra vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích, autorem je kromě Bohdana Šedy také historik Jan Tetřev. Ke koupi je v pokladně zámku.

Netfest na závodišti

KDY: 25. a 26. června

KDE: Pardubice



Dvoudenní rodinný festival, na kterém budou mít návštěvníci příležitost ulovit si podpis oblíbených hvězd se uskuteční o víkendu na pardubickém závodišti. Akce nabídne program na dvou pódiích, bude připravena také selfie zóna plná influencerů, Minipart s programem pro nejmenší, maraton soutěží a slosování vstupenek. Chybět nebudou ani stánky. Na akci vystoupí Kapitán Demo, FattyPillow, Earth, Jakub Kohák, Sebastian a další. Jednodenní vstupenka stojí 770 Kč.

Závod vozítek s pedály

KDY: 26. června

KDE: Holice

Holice v neděli ožijí závodem vozítek s pedály. Závody se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka. Evropský šampionát vozítek s pedály začne ve 13.30 hodin a kromě českých posádek budou na startu i posádky z Francie a přislíbená je účast i Italů. Pořadatelé zvou veřejnost na tuto akci, při které se pobaví celé rodiny.

Chrudimsko

Slatiňanský vrabčák

KDY: 25. června

KDE: Slatiňany

XVI. ročník festivalu Slatiňanský vrabčák se bude konat v sobotu za sokolovnou ve Slatiňanech. V 15 hodin začnou koncerty. Kromě pořádající kapely Strunovrat se můžete těšit na skupinu Wyrton, písničkářku Sašu Niklíčkovou, Michala Willie Sedláčka, legendární Poutníky a zpívajícího právníka Ivo Jahelku.

Senior Festival 2022

KDY: 25. června

KDE: Chrast



Po zdařilém druhém ročníku Senior festivalu, který loni potěšil bezmála dvě tisícovky návštěvníků, se Spolek Hurá na Výlet! ve spolupráci s městem Chrast rozhodl Senior Festival 2022 uskutečnit opět v zámeckém areálu v Chrasti, a to v sobotu 25. června od 10 hodin. Pestrý celodenní program jistě zaujme nejen seniory. Na velkém festivalovém pódiu se od dopoledních hodin představí řada regionálních dechových těles nebo country kapely, které budou hrát jak k poslechu, tak k tanci. Hvězdou letošního festivalového programu je zpěvák a herec Jiří Štědroň, který se divákům představil jako princ v legendární pohádce Popelka. Návštěvníky potěší i herec Pavel Nový, kterého můžou znát z komedie S tebou mě baví svět. Pro milovníky historie Spolek Hurá na Výlet! spolu s městem Chrast připravil statickou prohlídku historických vozidel a motocyklů. Tato technika bude k vidění na nádvoří zámku a v části areálu samotného festivalu. Návštěvníci festivalu mohou rovněž využít prohlídky městského muzea, které sídlí přímo v barokním zámku nebo prohlídku zámecké zahrady, která patří k předním dílům světového zahradního architekta Františka Thomayera. O zábavu pro malé i ty nejmenší se postarají různé atrakce. Vstupné je dobrovolné.

Mlynáři a sekerníci

KDY: 25. a 26. června

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

Dvoudenní program s názvem Mlynáři a sekerníci je připraven na poslední červnový víkend v areálu Veselého Kopce u Hlinska. Návštěvníci budou moci opět vidět v chodu veselokopecký vodní obilný mlýn, který bude po opravě slavnostně spuštěn v sobotu 25. června od 10 hodin. „Po oba dva dny návštěvníkům představíme, co vše obnášela a jak namáhavá byla práce sekernických a mlynářských mistrů. Představena bude i již téměř zapomenutá technika křesání mlýnských kamenů. V provozu bude i mlýnice, kde kromě mletí obilí bude probíhat experimentální loupání krup a vaření povidel. Spuštěna bude i vodní olejna, v níž se lisoval olej ze lněného semínka, a také horizontální pila jednuška. Návštěvníci si budou moci část technologií sami vyzkoušet. Přímo na místě uvidí soudobého sekerníka při výrobě nového vodního kola,“ pozvala návštěvníky Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Ukázky budou doprovázeny odborným komentářem, zúčastní se také specialista na větrné mlýny. Areál muzea je otevřen denně od 9 do 17 hodin (mimo pondělí).

Svitavsko

Smetanova Litomyšl

KDY: do 5. července

KDE: Litomyšl

Národní festival Smetanova Litomyšl bude pokračovat bohatým programem až do úterý 5. července. Součástí jsou Festivalové zahrady a také 18. Smetanova výtvarná Litomyšl. Z nadcházejících akcí vybíráme: Jazzová jízda v jízdárně (pátek 24. června od 20 hodin), Matiné s Baborák Ensemble (sobota 25. června od 11 hodin v Zámecké jízdárně), galakoncert souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a hostujících sólistů sestavený z árií, duet, ansámblů a sborových scén oper Giuseppe Verdiho (sobota 25. června od 19.30 hodin na Zámeckém nádvoří), Čajkovského Pátá s Filharmonií Brno (neděle 26. června od 19.30 hodin na Zámeckém nádvoří).

Rozmarné léto

KDY: 23. až 25. června

KDE: Moravská Třebová



Festival cirkusových a pouličních divadel Rozmarné léto v Moravské Třebové nabízí zajímavá představení. Ve čtvrtek v 18 hodin bude na zámku k vidění pohybová bajka Vlez v les, kterou přivezou absolventi cirkusových škol v Dánsku a Holandsku Feel the Universe Circus Company. Přenesou vás do lesa, kde budete procházet po vlhkých mechových polštářích, vdechovat mlhu a sledovat zvířecí říši. Po procházce lesem pro celou rodinu a živočichy všeho druhu odehrají v pátek 24. června od 19.30 hodin na stejném místě Bratři v tricku Plovárnu. Soubor, který reprezentoval Českou republiku na prestižní výstavě Expo v Dubaji, do Moravské Třebové přiveze pohybově–cirkusovou humoresku na motivy Vančurova Rozmarného léta, v níž využívá cirkusových disciplín, jako je žonglování, provazochodectví a akrobacie. V sobotu 25. června přijde od 15 hodin na řadu Dětské cirkusové odpoledne, na kterém se postupně představí Divadlo Kufr s titulem Tančíček Adušiadáši, Squadra Sua s hasičskou dílnou Bomberos a Klaun family s Námořnickou pohádkou. Závěr obstará Kašpárek v rohlíku. Nebudou chybět ani žonglérská školička, výtvarné dílny či malování na obličej. Vstupné na Dětské cirkusové odpoledne: dítě 130 Kč, dospělý 250 Kč, rodinné 500 Kč. Vstupné na další akce najdete na www.ksmt.cz.

Festival Rosnička 2022

KDY: 24. až 26. června

KDE: Svitavy

Festival současné elektronické hudby Rosnička nabídne přes 30 vystoupení na dvou samostatných scénách. Na letošní soupisce jsou hosté z Polska, Rakouska, Německa, Belgie, Španělska a dokonce i z Argentiny. Tuzemskou hvězdou festivalu je legendární rapové duo Supercrooo, na své si ale přijdou hlavně příznivci taneční klubové hudby. Své umění předvede také zpěvačka Aiko, experimentální umělec Oliver Torr, slovenský producent Isama Zing nebo techno duo Ethno Service. Festival se koná u rybníku Rosnička od pátku do neděle. Jednodenní vstupné činí 500 Kč.

Nekonečná noc na Svojanově

KDY: 25. a 26. června

KDE: Svojanov u Poličky



Někdejší královské sídlo se zapojilo do společné akce nestátních památkových objektů nazvané „Památky nonstop - Nekonečná noc 2022“. Hradní areál bude pro veřejnost otevřený od sobotního večera přes celou noc až do neděle. „Pro zájemce, kteří si chtějí užít večerní atmosféru na hradě, budeme mít otevřeno i mimo běžnou návštěvnickou dobu v sobotu 25. června od 18 hodin až do neděle 26. června,“ říká Miloš Dempír, kastelán hradu Svojanov. Přístupný bude celý venkovní areál památky. „V průběhu celého večera a noci se návštěvníci budou moci podívat do gotické zahrady, na nádvoří, na hradby a samozřejmě také budou moci vystoupat na břitovou věž,“ upřesňuje kastelán. Podle Miloše Dempíra netradičně nasvícené prostory tajemného hradu budou výletníci objevovat sami bez průvodců. Doporučení pro všechny: baterku vezměte s sebou!

Orlicko

Tip na pátek: Noc v galerii

KDY: 25. června

KDE: Vysoké Mýto



Městská galerie ve Vysokém Mýtě se otevře v neobvyklou dobu. Noc v galerii vypukne v pátek 24. června v 17 hodin. Hlavním stanem je budova starého soudu na náměstí Přemysla Otakara II., kde pod jednou střechou sídlí galerie a infocentrum. Setkáte s veselými loutkami Gabriely Podroužkové, v hlavním sále úderem 17. hodiny začne vernisáž výstavy Za dobrodružstvím. Expozice s několika herními prvky představí tvorbu akademického malíře Václava Junka, spolukreslíře Rychlých šípů, ale také ilustrátora Červeného slabikáře. Spolu s vysokomýtskými skauty se můžete pustit do lovení bobříků. Plnit úkoly začnete v hlavním stanu a jednotlivá zastavení vás dovedou až do skautské klubovny na náměstí Vaňorného, kde galerijní noc vyvrcholí před zvonicí. Během večera bude zahájena letní sezona na dvou přístupných věžích. Ve zvonici se v 19.15 hodin uskuteční pohádkový koncert Cvrčkova cesta domů. Hrát a zpívat pod širým nebem bude duo Cricket&Snail, následovat bude módní přehlídka oděvních doplňků z krajky a hedvábí. Celý večer jsou vstupy zdarma a veškeré prostory budou otevřené do 22 hodin.

Den automobilní techniky

KDY: 25. června

KDE: Králíky



Vojenské muzeum Králíky připravilo na sobotu od 10 do 16 hodin Den automobilní techniky. Přístupné zde budou nové expozice. V dynamické ukázce uvidíte legendární Tatru 141 a podvalník značky Transporta P 50 nebo opancéřovanou „ještěrku“ či protiletadlový kanón, vzor 53. Začátek prvního bloku ukázek je v 11 hodin, druhého ve 14 hodin.

Mladá scéna 2022

KDY: 24. - 28. června

KDE: Ústí nad Orlicí



Malá scéna v Ústí nad Orlicí bude od pátku do úterý hostit festival Mladá scéna 2022. Jde o 19. celostátní přehlídku studentských divadelních souborů, která nabízí ty nejzajímavější inscenace mladých divadelních souborů vybrané z postupových přehlídek. Program doplňují semináře pro studenty a další zájemce.