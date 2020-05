Muzejní workshopy

Kdy: 23. 24. května

Kde: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Proč přijít: Městské muzeum a galerie ve Svitavách znovu otevřelo expozice pro veřejnost. Muzejníci připravili zajímavé workshopy, a to především pro děti.

sobota 23. května - Pískování skla (pískovaní skleněných předmětů skleničky, hrnečky, svícny.

neděle 24. května - Keramická koule světelná lampa. Tvorba originální keramické lampy formou prořezávání a vyvrtávání do polotvrdé hlíny. Výsledkem je nádherná světelná dekorace do domu i do zahrady nebo jako dárek.

V Pardubicích promítá autokino

Kdy: do 28. 6.

Kde: Pardubické závodiště

Za kolik: 250 Kč/vozidlo

Ve čtvrtek začalo v Pardubicích na dostihovém závodišti fungovat autokino. Na filmové diváky čeká do 28. června celkem 36 filmů. Díky LED obrazovce, na které je obraz dobře viditelný i ve dne, budou promítány také filmy pro děti.

Kapacita autokina je 120 až 200 aut. K dispozici bude také 100 míst k sezení na zahrádce. Promítat se budou filmy vždy od čtvrtka do neděle od 19 hodin.

Na čtvrtek, sobotu a neděli jsou v plánu zahraniční filmy. Páteční večer bude patřit těm tuzemským. Pro děti je vymezena sobota a neděle od 15 hodin. Díky kvalitnímu přenosu není omezena viditelnost za světla. Zvuk poběží přes autorádio na frekvenci 93,00 FM . Cena vstupného je stanovena na 250 korun za vozidlo. Vjezdné lze zakoupit v předprodeji i na místě. Místa k sezení na zahrádce jsou za 100 korun a prodávat se budou pouze na místě. „V autokině si budete moci objednat i občerstvení, které je z hygienických důvodů balené. Objednávka občerstvení bude probíhat při vjezdu do areálu nebo po telefonu a následně bude donesena obsluhou kina. Nebude samozřejmě chybět ani klasický popcorn,“ uvedl hlavní pořadatel Marek Landsman. Foto: film Hanební pancharti

Program:

22.5. 19:00 hod VLASTNÍCI

23.5. 19:00 hod HANEBNÍ PANCHARTI

24.5. 15:00 hod JÁ, PADOUCH 1

24.5. 19:00 hod JAN PALACH

Muzeum karosářství obsadila Tatra

Kdy: do 31. prosince

Kde: Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

V pořadí již čtvrtá sezónní výstava v expozici Muzea českého karosářství tentokrát představuje výběr automobilů na podvozcích Tatra karosovaných řadou českých firem. Zajímavým obohacením výstavy je Baťova pojízdná kancelář v 3D virtuální realitě.

Před 170 lety založil Ignác Šustala v městečku Kopřivnice dílnu na výrobu kočárů. Aniž tušil, položil tak základ jedné z největších českých automobilek, která později nesla název Tatra. Firma Tatra existuje dodnes a je známá především produkcí nákladních automobilů. Zejména v meziválečném období však vynikala i výrobou originálních osobních vozů. A právě v období první republiky mnozí českoslovenští karosáři postavili na podvozky osobních i nákladních automobilů nádherné karosérie, které nás svými tvary a svým provedením okouzlují dodnes.

Návštěvníci se dozvědí řadu informací, uvidí dobové fotografie i menší trojrozměrné předměty, které obohatí série unikátních modelů tatrovek zapůjčených z kopřivnického muzea. Představí se i několik skutečných vozidel. Jedním z nich například bude tříosá Tatra 26/52 z roku 1931 s nástavbou od firmy Hrček a Neugebauer Brno ze sbírek Vojenského historického ústavu.