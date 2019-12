Výroba betlémů pro šikovné děti

KDY: 21. 12. od 15.00 hodin

KDE: Kulturní dům Banín

ZA KOLIK: neuvedeno

Děti si budou moci vyrobit malý betlém.

Vánoční Waldsteinské hrátky na litomyšlském zámku

KDY: 21. 12. od 11.00 hodin

KDE: zámek Litomyšl

ZA KOLIK: 150 Kč



Vánoční Waldsteinské hrátky jsou rozverné, nekorektní a hubaté divadelní prohlídky. Děj jednotlivých scének Vás přenese do doby vánoční okolo roku 1855, kdy už rodina Waldsteinů trpěla velikými finančními potížemi. Jenže jak to vysvětlit dětem? Navíc, když je na starosti tak veliký zadlužený dům a panství, i potíže jsou dvakrát tak velké. Ale na veselé náladě to nic neubírá!

Hraní a volné tvoření ve výstavě Fenomém Igráček

KDY: 22. 12. od 13.00 hodin

KDE: Regionální muzeum v Litomyšli

ZA KOLIK: neuvedeno



Přijďte se blíže seznámit s hračkou, která vznikla v 70. a 80. letech minulého století. Uvidíte legendární první postavičku zedníka z roku 1976 nebo dvě originální postavičky Igráčků z dílny Miroslava Svobody vytvořené speciálně pro litomyšlskou výstavu. Nejen pro děti je ve výstavě připravena herna s figurkami Igráčků různých profesí a volné tvoření.

Kovový a dřevěný advent ve svitavském muzeu

KDY: 22. 12. od 13.00 hodin

KDE: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

ZA KOLIK: neuvedeno



Čeká vás výroba vánočních dekorativních ozdob a předmětů z kovu a dřeva. Kování na kovadlině, smaltování, drátování, výroba ozdob na soustruhu, výroba dřevěných vizitek k dárkům, malování a tisk originálních PF.

Adventní neděle na Zámeckém návrší

KDY: 22. 12. od 13.00 hodin

KDE: Zámecké návrší Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno



Andělské adventní neděle na návrší O adventních nedělích můžete strávit příjemné odpoledne na Zámeckém návrší v andělské společnosti. K adventní pohodě jistě přispěje vánoční hudba a vystoupení na pódiu před chrámem Nalezení sv. Kříže, výstava betlémů, dobré jídlo a pití a bohatý doprovodný kulturní program.

Čtvrtá adventní neděle ve Svitavách

KDY: 22. 12. od 14.00 hodin

KDE: náměstí Míru Svitavy

ZA KOLIK: neuvedeno





Na 4. adventní neděli je připraven bohatý program. Od 14:00 vystoupí dětský pěvecký sbor z města Perečyn (Ukrajina), kapela Kdokolif a The Dozing Brothers. Od 17:00 promítání pohádky Hodinářův učeň.

Vítání betlémského světla v Proseči

KDY: 22. 12. od 17.00 hodin

KDE: náměstí Dr. Tošovského Proseč

ZA KOLIK: neuvedeno



Přijďte společně přivítat světlo, které k nám připutuje až z dalekého města Betléma. Akce se uskuteční před betlémem.