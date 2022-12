Na Nový rok 2023 budou mít návštěvníci poslední možnost zavítat do stálé expozice Pardubice – příběh města ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Zámek totiž čeká v druhé polovině příštího roku rekonstrukce společenského sálu, která se dotkne i rozsáhlého prostoru v 1. patře paláce. Pardubice – příběh města se nachází převážně v sálech, kde se zachovala část zdobeného renesančního trámového stropu. Tyto místnosti se v budoucnosti propojí skleněným schodištěm s nově budovaným společenským sálem podle návrhu architektky Evy Jiřičné.Expozice Pardubice – příběh města vznikla v roce 2016. Návštěvníky provází od nejstarších dějin a první písemné zmínky o Pardubicích až do vzniku Československé republiky v roce 1918. Připomíná také významné osobnosti spjaté s městem – arcibiskupa Arnošta z Pardubic, stavitele železnic Jana Pernera a prvního českého letce Jana Kašpara. Východočeské muzeum v zámku je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. V sobotu 31. 12. bude otevřeno od 10 do 15 hodin a v neděli 1. 1. 2023 od 13 do 18 hodin.

Tip pro děti: Šťastné a chundelaté

KDY: do 6. ledna

KDE: Pardubice

Až do 6. ledna je u zámku v Pardubicích přístupná stezka nazvaná Šťastné a chundelaté!, která děti provede po stanovištích, na nichž se dozví, jak tráví vánoční čas naši nejen chlupatí kamarádi. Stačí vyřešit tajemné hádanky a záludné úkoly. Stezka je volně přístupná po dobu otevření zámku, končí na malém nádvoří.

Derniéry: Tři veteráni a Z postele do postele

KDY: 30. a 31. prosince

KDE: Pardubice



Konec roku bude ve Východočeském divadle Pardubice ve znamení derniér, pardubický soubor se rozloučí se dvěma divácky velmi úspěšnými tituly – s komedií Z postele do postele a pohádkou Tři veteráni. Předposlední den roku 2022 divadlo naposledy uvede rodinnou inscenaci Tři veteráni, která měla premiéru před dvěma lety na letní scéně na Kunětické hoře (hrála se samozřejmě i v Městském divadle, do plenéru se však v létě pravidelně vracela). Hlavní role tří vysloužilých vojáků pohádkového příběhu Jana Wericha známého především z jeho již kultovního filmového zpracování hrají Tomáš Lněnička, Martin Mejzlík a Alexandr Postler. Na Silvestra pak diváky naposledy pobaví současná vztahová komedie Z postele do postele anglického dramatika s profesí herce a režiséra Alana Ayckbourna. V Městském divadle ji před pěti lety uvedl režisér Zdeněk Dušek. Inscenace se setkala s ohromným úspěchem nejen u diváků, ale také u odborné veřejnosti, o čemž svědčí nejvyšší ocenění 19. ročníku GRAND Festivalu smíchu Komedie roku 2018 i titul Komedie diváků. Po silvestrovské derniéře divadlo zveřejní výsledky divácké ankety o nejoblíbenější inscenace roku 2022. Páteční představení Tři veteráni začíná v Městském divadle v 19 hodin, sobotní Z postele do postele začne v 18 hodin.

Silvestr s filharmoniky

KDY: 31. prosince

KDE: Pardubice

Oslavu posledního dne v roce v té nejlepší společnosti nabízí Komorní filharmonie Pardubice. V Sukově síni Domu hudby v Pardubicích čekají v sobotu od 16 hodin Johann Strauss, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Carl Maria von Weber a řada dalších světových skladatelů ve svěžím podání dvou velkých talentů české hudební scény (Ludmila Pergelová - soprán, Jiří Rožeň - dirigent). A na závěr bude sklenička sektu.

Tajemství vějířů

KDY: do 26. února

KDE: Chrudim

Vějíře sloužily od nepaměti při rozdmýchávání ohně, odstraňování plev od zrna, odhánění hmyzu nebo k ochlazení a ochraně před sluncem. První zmínky o vějířích pocházejí z Babylónie, Sýrie, Indie, starověkého Egypta, později z jižní Ameriky, používaly je vyšší vrstvy v antickém Řecku a Římě, a také v zemích Dálného Východu, v Číně a Japonsku. Starším typem byly pevné vějíře. Skládací vějíře se do Evropy dostaly hlavně díky křížovým výpravám a zámořským objevům v 15. a 16. století. Zlatá éra vějířů nastává v osmnáctém století, masivně rozšířeny byly ve společenském styku ve století devatenáctém. Poté tradice výroby vějířů v Evropě stagnuje a do poloviny dvacátého století ve většině evropských zemí končí. Výstava Regionálního muzea v Chrudimi Tajemství vějířů představuje vývoj a různé typy evropských vějířů z období od konce 18. století do poloviny 20. století. K zajímavým exponátům patří například vějíř se zobrazením korunovace císaře Leopolda II., nebo s portréty Marie Terezie a Františka Lotrinského, ale i dekorativní plesové vějíře z různých materiálů, vystavené spolu s předměty související s plesovou sezónou, jako jsou taneční pořádky, pozvánky, drobné šperky, galanterní a textilní doplňky. Výstava potrvá do 26. února. Aktuální otevírací doba na webu muzeumcr.cz.

Silvestr na Chrudimce

KDY: 30. prosince

KDE: Hlinecko



Klub českých turistů v Hlinsku pořádá v pátek 30. 12. 2022 akci Silvestr na Chrudimce. Účastníci se setkají u Filipovského pramene řeky Chrudimky v době od 10 do 15 hodin. Pěší turisté vyrazí v 11 hodin od ZŠ Resslova v Hlinsku, autobus KČT bude přistaven ve 12.30 hodin před sokolovnou. Je možno využít i linkové autobusy.

Zámek Slatiňany v zimě

KDY: 29. - 31. 12.

KDE: Slatiňany

Nově zpřístupněné interiéry v přízemí slatiňanského zámku vám představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně. Vypravit se do Slatiňan můžete 29. až 31. prosince 2022 a také 5. až 7. ledna 2023. Prohlídky začínají v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin (v sobotu a neděli také v 11:00 a 14:00).

Mimořádný betlém

KDY: 30. prosince

KDE: Ústí nad Orlicí



Výstavu betlémů připravilo Městské muzeum Ústí nad Orlicí. Překvapením je představení betlému ústeckých osobností, jehož koncepci vymyslelo muzeum a výtvarně jej realizovala Markéta Zemanová. Betlém s motivy Ústí nad Orlicí představuje na 5 desítek nežijících osobností města vždy ve spojení s jejich profesí. Betlém je nově součástí trvalé expozice betlémů, která se vždy návštěvníkům otevírá od prosince. V muzeu je k vidění také vánočně laděná výstava Cukr, káva, limonáda aneb Světem starých kaváren a cukráren, která představuje předměty spjaté se světem cukráren a kaváren z první poloviny 20. století. Prohlédnout si můžete velkou kolekci ručních mlýnků na kávu, nahlédnout do tajemství cukrářské výroby s dnes již zapomenutými cukrářskými nástroji a strojky na ruční výrobu zmrzliny nebo do stylizovaného cukrářského obchodu. Pokud chcete muzeum navštívít ještě letos, máme už šanci jen dnes a v pátek 30. 12., kdy je otevřeno od 9 do 11:30 a od 12:30 do 17:00. V sobotu 31. 12., v neděli 1. 1. a v pondělí 2. 1. je zavřeno. Zmiňované výstavy však bude možné navštívit i v lednu - Cukr, káva, limonáda potrvá do 15. ledna a výstava betlémů až do Hromnic.

Večerní výšlap na sněžnicích

KDY: 30. prosince

KDE: Dolní Morava

Na večerní výšlap na sněžnicích zve Horský resort Dolní Morava, a to 30. prosince, start je v 16.30 hodin. Nasaďte sněžnice a v doprovodu zkušeného průvodce se vydejte do stmívajících se hor. Cílem skupinové výpravy s rozsvícenými čelovkami na hlavě je horská chata Slaměnka, kde je pro účastníky připravena večeře, vrcholový drink a horký čaj na zahřátí u rozpáleného krbu. Nutná rezervace a platba zážitku nejpozději do 16 hodin v den výšlapu v zákaznickém centru. Více na www.dolnimorava.cz

Na rozhlednu do Orlických hor

KDE: Suchý vrch



Chcete mít výhled nejen na Orlické hory, ale také hory Bystřické, Hrubý Jeseník, Kladskou kotlinu i Králický Sněžník? Vystoupejte na původně vodárenskou věž na Suchém vrchu. Při cestě nahoru vás čekají historické fotografie rozhledny i Kramářovy chaty, která je s ní nedílně spojena už od dob první republiky. Dnes je moderním horským hotelem s domácí atmosférou. K rozhledně vyjedete autem nebo se můžete vydat pěšky z Červenovodského sedla. Rozhledna je přístupná denně od 9 do 17 hodin - více informací o sváteční otevírací době najdete na www.suchak.cz.

Betlém se dá do pohybu i na Nový rok

KDY: 30. prosince a 1. ledna

KDE: Svitavy

Vzhledem k mimořádnému zájmu o Velký svitavský mechanický betlém svitavské muzeum upravilo otvírací sváteční dobu. Bude otevřeno v pátek 30. 12. od 9 do 12 a 13 do 17, v sobotu 31. 12. 2022 bude sice zavřeno, ale muzeum se otevře v neděli, na Nový rok, a to od 13 do 17 hodin. Ojedinělý Velký svitavský mechanický betlém, který je unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla, byl kompletně zrestaurován a rozpohybován v celé své délce neuvěřitelných 15 metrů.