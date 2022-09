Palác Pardubice v pátek slaví otevření zrekonstruovaného komplexu. Doprovodný program bude probíhat v pátek po celé odpoledne od 13 do 21 hodin v Paláci Pardubice ve staré pasáži i v nově otevřených prostorech a chybět nebudou ani venkovní aktivity. Můžete se těšit na zábavné odpoledne nejen pro rodiny s dětmi a soutěže o ceny.

Od pátku do neděle se za Palácem v Pardubicích koná street food festival, který nabídne to nejlepší ze světové kuchyně. Kromě burgerů budete moci ochutnat také jídla asijská, africká a samozřejmě i spoustu evropských specialit od nejlepších českých street food makerů z celého Česka. Festival začíná vždy v deset hodin a pokračuje až do večera (pátek do 22 hodin, sobota do 21 hodin, neděle do 20 hodin).

Udílení Cen Františka Filipovského

KDY: 17. září

KDE: Přelouč

V sobotu se v Přelouči koná 28. ročník udílení Cen Františka Filipovského za dabing. Cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu převezmou Viktor Preiss, Jana Preissová, Pavel Soukup a Jan Kanyza. Vyhlášení výsledků se uskuteční v sále Občanské záložny od 17 hodin. Slavnostním vyhlášením letošních výsledků provede Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace. V Občanské záložně také vystoupí písničkář Karel Plíhal. Zároveň bude možné sledovat udílení cen online na internetu. Od 13 hodin se na několika místech v Přelouči koná kulturní a hudební program. Hlavní pódium bude na náměstí.

Festival tetování

KDY: 17. září

KDE: Pardubice



Tradiční festival tetování Tattoo Event 2022 se koná v sobotu v Congress centru v Paláci v Pardubicích. Zúčastní se více než 35 českých i zahraničních umělců, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Budete mít možnost zhlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou. Můžete si dát tetování na místě i udělat. Uvidíte umělecké vystoupení pole dance (tanec na tyči) a také jumping show, uskuteční se soutěže. Muži mohou využít barber shop a dámy pletení francouzských copánků a copů. Na festivalu se bude provádět i airbrush - tetování na pár dní. Festival se koná od 10 do 22 hodin.

Kladruby naruby

KDY: 17. září

KDE: Kladruby nad Labem

V sobotu se na závodišti v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem koná 6. ročník zábavného rodinného odpoledne Kladruby naruby. Akce začne ve 13 hodin. Jako první vystoupí na pódiu dětská kapela Kůzle. Ve 14 hodin bude následovat loutkové divadelní představení divadélka Volfi. Návštěvníci nepřijdou ani o tradiční předvedení starokladrubských koní, které bude zahájeno na kladrubském kolbišti úderem 15. hodiny. K vidění budou starokladrubští koně jak pod sedlem, tak v různých typech zápřeže. Hlavním hudebním interpretem odpoledne je Pavel Callta, jehož koncert je naplánován na 16.15 hodin. Až do 17.30 hodin budou k dispozici zajímavé herní atrakce pro malé i velké návštěvníky, ukázky tradičních řemesel, jarmark a připraveny budou i soutěže a hry pro děti. Program na závodišti je zdarma. Po celou dobu akce hřebčín zpřístupní také standardní prohlídkové okruhy historických prostor stájí, kočárovny, postrojovny, muzea a zámku, přičemž bude možné využít prodloužené otevírací doby až do 17 hodin. Vstupné na komentované prohlídky je dle standardního ceníku.

Burčákové slavnosti

KDY: 17. září

KDE: Choltice



Zámek Choltice zve na Burčákové slavnosti, které se konají v sobotu na zámeckém nádvoří. Těšit se můžete na letošní burčák od regionálních vinařů z Kutné hory, Čáslavi, Choltic, z vinic pod Kunětickou horou, z Bítovan a samozřejmě i z Moravy. K poslechu i tanci hraje kapela Choltičanka. Slavnosti začnou ve 14 hodin. Pardubický spolek historie železniční dopravy na tuto akci vypravuje z Pardubic zvláštní vlak. Motoráčky, kterým už je třiasedmdesát let, vyrážejí z pardubického hlavního nádraží po obědě ve 13.50 hodin. Po cestě zastaví v Přelouči, Valech - zastávce, a ve Veselí. Pro zpáteční cestu pojede od choltického zámku autobus, který tak pomůže zvládnout případné nákupy. Při zpáteční cestě opět vlak zastaví na znamení na jmenovaných zastávkách a do Pardubic přijede po 18. hodině. Jízdenky se kupují pouze ve vlaku. Podrobnosti najdete na www.motoracek.cz, nebo na FB museum.rosice. Jízda i slavnosti se konají za jakéhokoliv počasí. Vlak zůstane po celou dobu na nádraží v Cholticích.

Oslavy Sokola Roveň

KDY: 17. a 18. září

KDE: Dolní Roveň

V Dolní Rovni budou o víkendu slavit 100 let založení Sokola Roveň a 90 let od otevření zdejší sokolovny. V sobotu začne program v 9.30 vysvěcením praporu v kostele v Horní Rovni, potom se průvod účastníků vydá od kostela do sokolovny, kde je připravena výstava fotografií, diplomů a dalších archiválií. Od 13 hodin se v areálu za sokolovnou koná turnaj ve florbalu a volejbalu a také dětské soutěže. Na hřišti bude možné od 12.30 hodin sledovat fotbalová utkání, sobotu zakončí taneční zábava. Neděle bude patřit opět fotbalu. Vrcholem bude od 15 hodin utkání SIGI týmu.

Zahrádkářská a chovatelská výstava 2022

KDY: 17. a 18. září

KDE: Svinčany



Zahrádkářská a chovatelská výstava 2022 se uskuteční v sobotu a v neděli ve Svinčanech. Připraven je bohatý program. V areálu zahradnictví Kubelkovi, kde se zahrádkářská výstava koná, uvidíte ovoce a zeleninu od zahrádkářů ze Svinčan (soutěž o nejlepší výpěstky), květy jiřin ze Sloveče, hrozny vinné révy z Kunětické hory. Pro děti bude připraven skákací hrad, nafukovací fotbalové hřiště, malování na obličej, dílničky a naučnou stezku. Na místě bude také numerologická poradna a věštění z karet. V sobotu vystoupí mažoretky (9.30 a 15.45), discokabaret (10.15), zahraje cimbálové muzika (13.45 hodin), pohádka O krtkovi a zahradníkovi (16.30). V neděli můžete navštívit diskusní kroužky, ve kterých se bude hovořit o neobvyklých tématech. Chovatelskou výstavu můžete navštívit nedaleko, a to v chovatelském areálu. Proběhne soutěžní výstava drůbeže, ukázková expozice koní, želv a nutrií. K vidění budou tak holubi, králíci, okrasné ptactvo a akvarijní ryby. Připraven je doprovodný program - mažoretky i živá hudba. Výstavy se konají v sobotu od 8 do 17 a v neděli od 8 do 15 hodin.

Chrudimsko

Benefiční pohádka

KDY: 17. září

KDE: Chrudim

V sobotu v malém sále Divadla K. Pippicha v Chrudimi odehraje divadelní spolek Acord benefiční představení pohádky O království, kde strašilo. Výtěžek je určen na činnost Oblastní charity Chrudim, která slaví 30. výročí své činnosti. Začátek představení je v 17 hodin. Základní vstupné je 100 Kč, s benefičním výtěžkem na podporu domácí hospicové péče činí 250 Kč.

Stadion Emila Zátopka

KDY: 17. září

KDE: Chrudim



K výročí 100 let od narození Emila Zátopka, legendy československé atletiky a čtyřnásobného olympijského vítěze, bude v sobotu přejmenován Letní stadion Chrudim v ulici V Průhonech na Stadion Emila Zátopka. Tento stadion již Zátopkovo jméno nesl v letech 1954 až 1969. Mnozí na tento název nedali dopustit, mezi lidmi se mnohdy ještě udržel a nyní se název vrací. U té příležitosti se také uskuteční kulturně-sportovní odpoledne pro všechny Chrudimáky. Jeho součástí bude i oficiální pokus o zápis do České knihy rekordů: Chrudim se pokusí stát prvním městem, které štafetovým způsobem společně zaběhlo maraton. Poběží se štafetovým způsobem na jednotlivé úseky (min. 400 m/1 okruh). Program: 15.00 Oficiální zahájení, Chrudimská komorní filharmonie, odhalení pamětní desky a sochařského portrétu, přejmenování stadionu; 16.00 – 20.00 Otevřený stadion se Síní slávy; 16.00 Maraton chrudimský; 16.00 – 19.00 hodin Ťopkova olympiáda; 19.30 Koncert Pavla Callty, 21.00 Promítání filmu Zátopek.

Betlémská muzejní noc

KDY: 16. září

KDE: Hlinsko

Betlémská muzejní noc se uskuteční v pátek 16. září v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Zdejší roubenky přibližují život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. K vidění je například dílna a obydlí domáckého tkalce, hračkáře, ševce a také dílna výrobce ručně sekaných pilníků. Do 30. října Betlém hostí výstavu s názvem Krásná práce. Jde o plakáty na téma lidových řemesel, které vytvořili studenti Ateliéru designu VOŠ Scholastika Praha. Betlémská muzejní noc trvá od 19 do 22 hodin, vstup je zdarma.

Mezi čenou a bílou

KDY: od 17. září

KDE: Nasavrky

Město Nasavrky a výtvarná skupina Mezi černou a bílou zve v sobotu od 16 hodin na vernisáž nové výstavy na nasavrckém zámku. Výstava potrvá do 16. 10. a otevřena je denně, o víkendech pak od 13 do 16 hodin. Informace v nasavrckém informačním centru.

Orlicko

Vzpomínka na festival

KDY: 18. září

KDE: Žamberk

Kulturní centrum Mezi Trámy, Alternativní půda, ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach, připravuje v neděli 18. září od 17 hodin filmový večer jako vzpomínku na festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Po promítání filmu Domů aneb dramatu z Krušných hor zahrají kapely Oktet Girls a Swing Friends. Kavárna Mezi Trámy bude otevřena od 16 hodin. Vstupné v předprodeji 150, na místě 180, ZTP 100 korun. Vstupenky k dostání v Knihařství Pod Radnicí.

Petrovické vinobraní

KDY: 17. září

KDE: Petrovice nad Orlicí



V sobotu od 13.30 hodin se v Petrovicích nad Orlicí koná 9. ročník Petrovického vinobraní. K degustaci bude připraven burčák z Hnanic, k ochutnání česká a moravská vína a vynikající občerstvení. O zábavu se postará historická kapela Grál, vystoupí skupina šermu Rego, tu správnou náladu navodí moravská cimbálovka Pavla Šafaříka. Ohňostroj osvětlí tmu a hudební konec bude patřit kapele Electrophonix.

Muzeum starých strojů otevře brány

KDY: 17. září

KDE: Žamberk



V Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku se v sobotu koná den otevřených dveří. Na něj bude opět možné dorazit historickým parním vlakem. Ten vyjede z České Třebové kolem půl desáté a odpoledne ze Žamberka následně zpět před čtvrtou hodinou. Zájemci tak budou mít dostatek prostoru na prohlídku samotného muzea. Program dne otevřených dveří bude opět velmi bohatý. Kromě tradičního programu, jako jsou úzkorozchodná železnice, parní válce či lokomobily, pořadatelé připravili také předváděcí výstavu funkčních historických a někdy i prehistorických osobních automobilů. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze budou z jejich sbírek představeny funkční osobní automobily z úplných počátků motorizmu. V 10 hodin proběhne slavnostní otevření parkoviště a ukázky jízd automobilů budou probíhat během celého dne až do 17 hodin. K navození atmosféry přispěje Zakoplaho dixieland z Týniště nad Orlicí a regionální občerstvení.

Svitavsko

Do poličského muzea a na hradby zdarma

KDY: 17. a 18. září

KDE: Polička

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Využijte svátku všech památek k návštěvě Městského muzea a galerie Polička. O víkendu 17. a 18. září 2022 si zdarma můžete prohlédnout a užít interaktivní expozice muzea nebo zajít na prohlídku mohutných středověkých hradeb, které patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Dveře poličského muzea jsou pro vás otevřeny od 9 do 16 hodin.

Langerova vila slaví

KDY: 16. až 18. září

KDE: Svitavy



Langerova vila ve Svitavách byla dokončena v roce 1892, a tak letos slaví 130. výročí. Svitavy toto jubileum oslaví od 16. do 18. září. V pátek se od 20 hodin do 22 hodin koná Večer světel u vily, vystoupí Amelie Siba, skupina Dukla a další. K vidění bude světelná show a video mapping. V sobotu se koná představení Příběh prokleté vily a neděli dvě přednášky věnované architektuře a historii. Více na www.svitavy.cz.

Mladá Smetanova Litomyšl

KDY: 16. září do 18. září

KDE: Litomyšl

Na 49. ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl se do města sjedou kulturní nadšenci z celé republiky. Ve třídenním programu je pohádka pro děti z mateřských škol, vzdělávací programy a představení pro studenty středních škol, koncerty, taneční a divadelní představení. Veřejnost se může v pátek 16. září od 19 hodin těšit na zahajovací koncert ve Smetanově domě, vystoupí zpěvačka Dasha a Pajky Pajk Quintet. Po zahajovacím koncertu vyrazí od Smetanova domu lampionový průvod k soše Bedřicha Smetany. V sobotu dopoledne a odpoledne se v rámci projektu Pall Mall Art budou na několika pódiích ve Smetanově domě prezentovat mladí lidé se svou tvorbou. V sobotu večer bude festivalový ples. Během nedělního dopoledního matiné se ve Smetanově domě odehraje koncert klavíristy Jakuba Šafra s názvem Jazz? Yes!

Renesanční hostina na Svojanově

KDY: 17. a 18. září

KDE: Svojanov



Hrad Svojanov u Poličky je v září otevřen denně včetně pondělí od 9 do 17 hodin. O víkendu 17. a 18. září zde můžete ochutnat renesanční hostinu. Proběhnou ochutnávky pokrmů připravených podle starých receptů. Do 30. října pokračuje v galerijním sále hradu výstava ke 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška . Další výstava je součástí romantického prohlídkového okruhu A a představuje historické korzety.