ORLICKO

Města rozzářily vánoční stromy přání

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlicko

Český červený kříž Ústí nad Orlicí připravil tradiční akci Strom splněných přání. Na devíti místech v šesti městech stojí vánoční stromeček, který místo tradičních vánočních ozdob zdobí přání dětí z dětských domovů a klientů sociálních zařízení. V Ústí nad Orlicí najdete strom u informačního centra v budově radnice, v zákaznickém centru společnosti Tepvos, nákupním centru Nová Louže v čistírně a krytém plaveckém bazénu. Dále jsou stromy umístěny v České Třebové, Jablonném nad Orlicí, Lanškrouně, Chocni a Dolní Dobrouči. Letos lze splnit přání i přes on-line strom na www.cckuo.cz. Věnovaný dárek je třeba označit jménem, věkem a místem pobytu klienta a následně odevzdat u stromečku nebo na Oblastním spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, a to do 15. prosince. Bližší informace o akci na www.cckuo.cz.

Galerie připomene malíře Václava Macháně

KDY: 3. prosince

KDE: Vysoké Mýto



V pátek 3. prosince v 17 hodin Městská galerie Vysoké Mýto otevře poslední výstavu letošního roku nazvanou Krajinou Václava Macháně. Expozice, na níž si prohlédnete výběr z autorova díla, je poctou k jeho nedožitým stým narozeninám, které by oslavil letos 6. prosince. Úvodního slova se ujme Marta Řezáčová, na housle zahraje Helena Vedralová. Ke zhlédnutí do 16. ledna.

Prosincová adventní hra rozsvítí okna ve městě

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Máte někdy problém vytáhnout děti ven na procházku? Zkuste se připojit k Adventní hře, kterou vymyslela Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto. Hra spočívá v tom, že od 1. do 24. prosince se ve Vysokém Mýtě postupně rozsvítí na různých místech 24 vyzdobených oken s jednotlivými číslovkami. Od toho dne pak dané okno bude svítit již každý večer, vždy v čase od 16.00 do 18.00 hodin. Když děti nové rozsvícené okno objeví, mohou si v herním plánu vybarvit domeček s daným číslem. Více informací na FB vysokomýtské farnosti.

Muzeum ozdobila výstava betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová



Expozice v Mětském muzeu Česká Třebová s názvem Vůně Vánoc představuje zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea, doplněna je i o téma pečení vánočního cukroví. Výstava potrvá do neděle 2. ledna 2022.

Půjdem spolu do Betléma

KDY: od 4. prosince

KDE: Ústí nad Orlicí

Výstava Orlického muzea Půjdem spolu do Betléma představí nejen klasické ústecké papírové a vyřezávané králické betlémy, ale také netradiční novodobé betlémy zapůjčené od místních sběratelů. Vše doplní krásně nazdobené stromky od dětí z choceňských školek. Přijďte nasát vánoční atmosféru. Výstava bude zahájena 4. prosince a potrvá po celý měsíc. Otevřeno vždy od 9 do 17 hodin.

Výstava Bílý kanibal přibližuje tvorbu z cest Ladislava Kořínka

KDY: do 5. prosince

KDE: Vysoké Mýto



V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě je od 4. listopadu do 5. prosince ke zhlédnutí výstava s názvem Bílý kanibal věnující se Ladislavu Kořínkovi. Choceňský rodák Ladislav Kořínek je pozoruhodnou, ale dnes bohužel pozapomenutou osobností československé filmové kultury. John L. Brom, jak zněl později jeho umělecký pseudonym, byl filmař, producent, herec, tanečník, dokumentarista a cestovatel. V meziválečném období například režíroval film Klapzubova jedenáctka, později byl producentem takových filmů jako U pokladny stál nebo Přednosta stanice. Jeho největší přínos ovšem spočívá v jeho dokumentární tvorbě. Po roce 1948 emigroval, cestoval po Africe a natočil zde mnoho celosvětově uznávaných dokumentů. Právě toto období jeho života přibližuje výstava Bílý kanibal. Expozice je zapůjčena z Oblastního muzea v Mostě.

CHRUDIMSKO

Keltský skanzen bude mít mimořádně otevřeno

KDY:po oba nadcházející víkendy

KDE: Nasavrky

Keltský skanzen v Nasavrkách bude mimořádně otevřen v sobotu 4. 12. a 11. 12. a v neděli 5. 12. a 12. 12. od 10 do 16 hodin. Keltové chtějí umožnit návštěvníkům pobyt na čerstvém vzduchu, relaxaci a zimní prohlídku. Vstupné je dobrovolné. Návštěvníci mohou přinést tvrdý chleba nebo pečivo pro prasátka, ohřejí se v hostinci a mohou si ve skanzenu také nakoupit med, medovinu, voskové svíčky a knížku Keltské pohádky.

Vánoce na Veselém Kopci

KDY: do 5. prosince

KDE: Veselý Kopec



V Muzeu v přírodě Vysočina začal v sobotu 27. listopadu program Vánoce na Veselém Kopci. Slavnostně vyzdobené roubenky tentokrát přibližují tradiční obyčeje zimního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se například dozví, jak vypadalo pohoštění pro přadleny, jaké dárky mohly děti před sto dvaceti lety nalézt v mikulášské nadílce, ale také, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. S ohledem na panující situaci muselo muzeum z letošního doprovodného programu vypustit předvádění výroby vánočních předmětů v objektech. Vánoční výstava na Veselém Kopci bude otevřena do 5. 12. denně od 9 do 16 hodin.

Výstava Vánoce ve světě

KDY: do 19. ledna

KDE: Chrudim

Na letošní vánoční období si Regionální muzeum v Chrudimi připravilo pro návštěvníky výstavu s názvem Vánoce ve světě. Na výstavě se seznámíte s tím, jak slaví vánoční svátky lidé ve více než 30 zemích světa. Zjistíte, jaké dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o postavách spjatých s Vánocemi. Nejen pro děti jsou připraveny veselé scény s postavami, které o Vánocích nosí dárky v různých částech světa. Na výstavě objevíte také množství betlémů především z Latinské Ameriky, Afriky a Evropy. Tyto neobvyklé cizokrajné betlémy jsou zapůjčeny od sběratelek Jindry Buksové a Jarmily Haldové. Svým vyhotovením a exotikou Vás jistě překvapí betlémy z Afriky – Ugandy, Tanzanie, Burkiny Faso, Keni, Madagaskaru – a převážně keramické betlémy z Mexika, Peru, Bolívie a dalších zemí. Biblické příběhy v těchto betlémech jsou přizpůsobeny místnímu životu a zvyklostem. Zastoupení však mají i evropské země. Ve vestibulu budovy muzea objevíte rozměrný betlém s panenkami v krojích evropských národů, zhotovených Blankou Kampovou. Kromě atmosféry cizokrajných Vánoc se budete moci inspirovat i recepty na netradiční sváteční pokrmy. Výstava Vánoce ve světě potrvá do 9. ledna. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Andělské Vánoce

KDY: do 12. prosince

KDE: Heřmanův Městec



Místní skupina KDU-ČSL Heřmanův Městec ve spolupráci s městskou organizací SPOKUL HM pořádá v Židovském dvojdomku v Heřmanově Městci 16. výstavu betlémů nazvanou "Andělské Vánoce". Potrvá do 12. 12. a je otevřena denně od 9 do 17 hodin.

PARDUBICKO

Vánoce na zámku

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubice

Pro děti přichystalo Východočeské muzeum v Pardubicích Ježíškovu cestu – putování s úkoly, při kterých účastníci poznají, kdo nosí dárky jinde na světě. Na malém nádvoří svítí druhý stromeček – ten mohou děti samy dozdobit, pokud si z domu přinesou vlastnoručně vyrobenou ozdobu. „Naše plány na advent byly původně rozsáhlejší. Část programu jsme omezili nebo zrušili, ale i tak snad zůstane dost aktivit, které zvládneme při dodržování aktuálních opatření zorganizovat,“ konstatoval ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Prosíme ale návštěvníky, aby sledovali naše webové stránky nebo sociální sítě, kde zveřejňujeme aktuální informace,“ upozornil Libánek.

O nedělích valy až do večera

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubice



O adventních nedělích muzeum rozšířilo otevírací dobu zámeckých valů. Pokud nebude námraza, zůstanou otevřené až do šesti hodin večer. Ostatní dny se zavírají už ve čtyři hodiny.

Věci vyprávějí

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubice

Vánoční koutek s ukázkou tradic a výzdoby, jaká byla běžná v 50. letech minulého století, rozšířil výstavu Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. „Kromě nazdobeného stromečku a sváteční tabule, jaké mívaly naše babičky a dědečkové, jsme vystavili i dva orlickoústecké betlémy Jiřího Knapovského – vánoční a tříkrálový,“ prozradil ředitel. Na Výstava Věci vyprávějí bude 4. prosince vstup zdarma.

Výstava České tradice od podzimu do zimy

KDY: do 31. prosince

KDE: Pardubice



V podzemí pod výstavním prostorem Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích najdete výstavu, která nese jméno „České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde“. Jak už název napovídá, malý i velcí návštěvníci si připomenou české podzimní a zimní tradice. Výstavní prostor Mázhaus je pro širokou veřejnost otevřen od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Jednotné vstupné činí 40 korun.

Advent s vůní perníku

KDY: do 23. prosince

KDE: Pardubice

Na Advent s vůní perníku se mohou těšit obyvatelé i návštěvníci Pardubic. Nezaměnitelná vůně tohoto lahodného pečiva, které je s městem neodmyslitelně spjaté, se letos line od perníkářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od první adventní neděle. Po celý předvánoční čas tak je možné do místních cukráren a kaváren chodit ochutnávat perníkové speciality. Infocentrum Pardubice letos spustilo nový web, kde jsou označeny všechny zapojené kavárny.

Mikulášský trolejbus zamíří do pardubických ulic

KDY: 5. prosince

KDE: Pardubice



Tuto neděli, pokud neproběhne další zpřísnění opatření proti covid-19, vyrazí do pardubických ulic historický trolejbus Pardubického spolku historie železniční dopravy. Společně s čertem, Mikulášem a andělem pojede z Třídy Míru přes Stavařov do Polabin a odtud kolem nádraží, přes Masarykovo náměstí, Židov na Dubinu a dále zpět na Třídu Míru, ale tentokráte ulicí Na Drážce. Odjezdy z Třídy Míru ve 13:05, 14:05, 15:05 a 16:05. Z Polabin kpt. Bartoše v 13:14, 14:14, 15:14 a 16:14; z Dubiny sever 13:36, 14:36, 15:36 a 16:36. Cena vstupného za osobu je 40 korun, děti do 3 let zdarma. Jízdenky, slevy DPMP, ani Pardubická karta zde neplatí. Pro ty co nezlobili, má Mikuláš připravené dárečky. Podrobnosti o trase a jízdní řád najdete na www.motoracek.cz nebo FB museum.rosice. Nástup a výstup je možné po trase na každé zastávce městské dopravy. Případné zpoždění tolerujte.

SVITAVSKO

Výstavy Vánoce z depozitáře a Zima napříč výtvarným uměním

KDY: do 16. ledna

KDE: Městské muzeum a galerie Polička

Vydejte se 140 let zpátky, do doby, kdy předkové z Musejního spolku Palacký pořádali první výstavy a to právě v tomto vánočním čase. Pod vánočním stromem najdete opravdu velké dárky – vitríny – a v nich něco na sebe, něco do kuchyně, něco na hraní, leccos pro kutily a od kutilů, knížky ke čtení i památky na Bohuslava Martinů. Poličské muzeum si pro letošní rok připravilo hned dvě vánoční výstavy. První s názvem VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE je o věcech darovaných, o jejich prvním životě v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii. Nejen děti si budou moci rozbalit opravdu velké dárky, kde najdou knížky ke čtení, něco na sebe, něco na hraní, něco do kuchyně, leccos pro kutily i od kutilů. Při pohledu na třpytivou sbírku Horáckého skla nebo malované skříně si návštěvník uvědomí krásu řemeslně zpracovaných výrobků. V podrobném kalendáři událostí zjistí, jaké radosti i strasti muzeum provázely od jeho založení 6. 11. 1881. Výstava je doplněna fotogalerií starostů spolku i ředitelů muzea, mezi nimiž čestné místo patří Ing. Františku Bukáčkovi.

„Zatímco našinec se o Vánocích těší na věci nové a jak se říká, dělá jim doma místo, kurátor v muzeu či galerii čeká, že ho někdo obdaruje předměty starými. A tak přijímá dary a nakupuje sbírky, které dokumentují celkový obraz o slavné i každodenní minulosti Poličky a okolí. Naše výstava přibližuje život sbírek ve stálých expozicích i na výstavách či rozmanitou práci muzejních pracovníků,“ uvádí kurátorka výstavy a etnografka muzea Stanislava Cafourková. „Muzeum výstavou zároveň připomíná 140. výročí svého trvání. Už naši předkové z Musejního spolku Palacký v 80. letech 19. století totiž pořádali první výstavy právě o Vánocích a právě v tehdejší chlapecké škole, nynější budově muzea. A tak se vlastně vracíme k muzejním kořenům. Co všechno se za tu dlouhou dobu změnilo třeba právě ve velkém výstavním sále, kde se instalace nachází, můžete díky fotografiím porovnat přímo na místě“, dodává.

Druhá výstava s názvem ZIMA NAPŘÍČ VÝTVARNÝM UMĚNÍM je průřezem sbírkou výtvarného umění se spojujícím motivem zimy. Rozdělena je do tří celků, a to Svatá rodina v dílech starých mistrů, Krajináři Vysočiny a Moderní umění. „Námět zimy je pro malířství Vysočiny velmi typický. Akademičtí malíři se ztvárňování zákoutí zdejší krajiny a venkova zhostili mistrným způsobem. V nesčetných odstínech zachytili zdejší drsnou krajinu pod příkrovy zmrzlého sněhu, nebo při oblíbeném jarním tání. Jedním z cenných exponátů výstavy je působivý obraz svaté rodiny s názvem Klanění pastýřů, na kterém lze obdivovat hru světla a stínů typickou pro barokní malířství. Některé z vystavených obrazů znají návštěvníci ze stálé expozice v městské galerii, mnohé naopak spatřují denní světlo na výstavách jen ojediněle,“ uvádí kunsthistorik muzea David Junek.

Vstupné je kombinací výstav Vánoce z depozitáře a Zima napříč výtvarným uměním: dospělí 80 Kč; děti, studenti, důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 160 Kč.

Hrad Svojanov a kouzlo Vánoc

KDY: do 19. prosince o víkendech

KDE: Svojanov u Poličky



Hrad Svojanov se zahalil do vánočního kouzla, pro návštěvníky jsou připravené adventní prohlídky. Vždy o víkendech je hrad otevřen od 10 do 17 hodin. V letošním roce návštěvníci zavítají do gotických prostor hradu, které jsou vyzdobené tradičními adventními a vánočními dekoracemi. Prohlídky jsou navíc doplněné povídáním o dobových vánočních zvycích.

Nad betlémem vyšla hvězda

KDY: do 16. ledna

KDE: Městské muzeum a galerie Svitavy

V roce 1223 svatý František z Assisi postavil první betlém, čímž založil tradici přetrvávající až do dnešních dnů. Navazuje na ní rovněž svitavské muzeum, které tím zároveň připomíná, že Svitavy byly v minulosti nazývány městem betlémů. Na první adventní neděli, tedy 28. 11. 2021, bude proto otevřena tradiční výstava Nad Betlémem vyšla hvězda, která nabízí betlémský příběh ztvárněný v mnoha podobách. V letošním roce bude jádrem celé výstavy sbírka Martina a Jakuba Sochorových, kteří sbírají historické betlémy a rovněž vyřezávají své vlastní. Otec a syn Sochorovi jsou dokonce nositeli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Rodinnou sbírku začal budovat Bohuslav Sochor, který betlémy každoročně vystavoval ve svém domě ve Dvoře Králové nad Labem. Do sbírky patří i práce řezbáře Jana Merty z Hradce Králové. Vnuk Bohuslava Sochora a Jana Merty, Jakub Sochor, byl betlémy obklopen od dětství, každoročně sledoval jejich stavbu u dědy Bohuslava i práci dědy Jana při vyřezávání figurek. Sám vytvořil několik betlémů a později požádal svého otce Martina Sochora, zda by mu nepomohl uvést figurky do pohybu. Vytvořili několik pohyblivých betlémů a oba pracují také na dalších nemechanických betlémech. Na výstavě Nad Betlémem vyšla hvězda se můžete těšit například na Novopacký betlém ze závěru 19. století, několik králických betlémů, krušnohorské vánoční pyramidy, betlémy mechanické, slaměné, cínové, skleněné, keramické, porcelánové či papírové. Vystaveny budou také kuriozity jako betlémy umístěné do skořápky vlašského a lískového oříšku nebo betlém vyřezaný do třešňové pecky. Část výstavy bude věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou rozpohybovat kličkou, či tzv. kolíčky, které jednoduchým způsobem názorně demonstrují princip fungování pohyblivých betlémů. Sbírku rodiny Sochorových doplní čtyřmetrový betlém prosečského řezbáře Jiřího Brunclíka, podobně rozsáhlý soubor Jaroslava Škrance z Rohozné a některé další z muzejních sbírek. Muzeum je otevřeno: ÚT - PÁ 9–12 a 13-17 hod.; SO - NE 13–17 hodin.

Betlémská herna

KDY: v těchto dnech

KDE: Litomyšl



Víte, jak se správně staví betlém? Na které straně u jesliček obvykle stojí Marie a na které Josef? Kdo jsou to darovníčci, kolik je králů a z které strany přicházejí k Ježíškovi? Jestli si nejste jisti, tak právě pro vás bude v Regionálním muzeu v Litomyšli v adventním a vánočním čase připraven podstavec, dáliny, jednotlivé figury a postupy, jak si betlém postavit. Pro malé návštěvníky bude připravený jednoduchý pracovní list, zkoušení lidových zvyků a výtvarné tvoření betlémových figur. V papírové podobě je betlém připraven k zakoupení na pokladně muzea.