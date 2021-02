Běžky volají, bílé stopy jsou připravené

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma

Orlické hory jsou rájem běžkařů. Klenotem všech tras je hřebenová část Jiráskovy horské trasy. Tato nejznámější turistická stezka měří 30 km a potěší vás na ní nejen nejen hluboké lesy, ale také úžasné výhledy do české kotliny i do polského Kladska.

Z Mladkova k Zemské bráně, k tvrzi Bouda a na Suchý vrch

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Mladkov v údolí Tiché Orlice slouží jako výchozí bod procházky k Zemské bráně, odkud lze dále pokračovat Žamberskými lesy po Jiráskově horské cestě stále na sever. Z Mladkova se můžete vydat i směrem opačným, a to po naučné stezce Betonová hranice k dělostřelecké tvrzi Bouda a dále pak na Suchý vrch.

Jezírko u Filipova pramene nezamrzá

KDY: kdykoliv

KDE: Čenkovice

ZA KOLIK: zdarma



V posledních letech ve ski areálu v Čenkovicích pod Bukovou horou vznikla tři uměle vytvořená jezírka. Tak zvané Horní jezero se nachází v nadmořské výšce 830 metrů, jen o málo níže je Pavlovo jezírko (812 m.n.m.). Nejvíce dostupné je ale jezírko u Filipova pramene (707 m.n.m.), které najdete hned nad centrálním parkovištěm pod spodní stanicí vleku. V zimě jezírko nezamrzá, a tak se u něj mohou zastavit i běžkaři.

Sportareál České Petrovice připravuje večerní lyžování

KDY: pátek a sobota

KDE: České Petrovice

ZA KOLIK: 400,-/ 5 jízd/ dospělí, 300,-/ 5 jízd/ děti



Chcete zažít nevšední zážitek? Vydejte se na večerní lyžování v taxi saních za rolbou. Pátek a sobota 18.30 až 19.30 hodin. Nutná rezervace, maximální počet 20 osob. Telefon: 606 659 494.

Divadelníci prostřednictvím videí vytvářejí medailonky osobností

KDY: kdykoliv

KDE: www.mklub.cz

ZA KOLIK: zdarma



M-klub Vysoké Mýto vydává nový pořad s názvem NA PÓDIU. "V době covidové, kdy je bohužel kultura paralyzovaná, chceme našim fanouškům představit medailonky umělců, kteří jsou neodmyslitelně spjatí s Vysokým Mýtem. Takřka každý týden budeme vydávat nové video, ve kterém představíme umělce z našeho okolí. Moderátorem pořadu je můj kolega Petr Mikulecký. Scénář, natáčení a postprodukce je také v režii nás zaměstnanců M-klubu," uvedl k novému pořadu vedoucí M-klubu Vojtěch Sedláček.





Divadlo v Dlouhé zahraje on-line: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

KDY: sobota od 15.00 hodin

KDE: www.divadlovdlouhe.cz

ZA KOLIK: 90 až 270 korun



Představení je určeno dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou. V on-line verzi Dlouhý princeznu hledá po celém Divadle v Dlouhé, takže diváky zavede i do zákulisí, na jeviště a do foyer. Což je něco, co diváci na běžném představení neuvidí. Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Tvůrci ukazují dětem, že bychom se neměli posmívat někomu „jinému, odlišnému“ a že každý člověk má svou cenu.

TATA BOJS v zajetí hudby (křest Jedna nula OnLive)

KDY: neděle od 20.02 hodin

KDE: goout.net

ZA KOLIK: 350 až 1000 korun



Ač kapela musela odložit plánované turné k albové novince Jedna nula na podzim letošního roku, spojí se s fanoušky alespoň virtuálně či lépe řečeno křtem Jedna nula OnLive. Právě tak zní totiž podtitul speciálního on-line koncertu, který se uskuteční 21. února příznačně v pražském DOX+. Livestream koncertu se uskuteční v režii Ondřeje Urbance, který s kapelou v minulosti již několikrát na záznamech živých koncertů spolupracoval. O zvuk se postará Dušan Neuwerth a o světelný design dvorní osvětlovač Filip Bruthans. Nové písně doplní i originální projekcí VJ Clad.