Dobové středověké pokrmy

Na hradě Svojanov vrcholí Řezbářské dny, současně tu ale o víkendu nabídnou dobové středověké pokrmy. V sobotu i v neděli budou pokrmy typické pro středověk připravovány i podávány v historické hradní kuchyni. Hrad je po oba dny otevřen od 9 do 18 hodin.

Oáza klidu u "pětatřicítky"

Kozy, klokan, lama, lišky, pštros či surikaty… i to se dá potkat v Pardubickém kraji. Ti všichni spolu s dalšími zvířaty žijí v Zahradě Harta u Vysokého Mýta směrem na Litomyšl. Navštívit je můžete i vy, vstupné je 100 Kč pro dospělého, 65 Kč pro dítě. Radíme ale si otevírací dobu vždy ověřit, třeba na Facebooku.

FESTIVAL ARTEX V KRÁLÍKÁCH

Eliška Buociková & Band, Ghost of You, Lipo, Fast Food Orchestra a Květy, to je pestrý hudební program festivalu Artex v Králíkách , který se koná v sobotu od 16 hodin v parku u Střelnice. A chybět nebude ani společné malování obrazů…

Přírodní park Údolí Křetínky u Svojanova

Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. V této lokalitě jde o ukázku neobyčejně velkého druhového bohatství teplomilných, hájových, lučních a typicky lesních rostlin. Roste zde několik druhů zvláště chráněných rostlin jako vemeník dvoulistý, okrotice bílá, sasanka lesní, střevíčník pantoflíček, jednokvítek velekvětý, prstnatec Fuchsův a další byliny. Zvláště cenné jsou zdejší podmáčené rašelinné louky s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou, bradáčkem vejčitým či suchopýrem úzkolistým.

Lucký vrch a Lukásova lípa

Trasa celodenního pěšího výletu turistickou oblastí Českomoravské pomezí vede z Poličky až na Lucký vrch, který otvírá nádherné výhledy na Žďárské vrchy, které patří k nejzachovalejším přírodním územím u nás. Poté zamíříte do Telecího k pověstmi opředené Lukásově lípě.

Poutní místo Fatima Koclířov

Jedno z nejmladších poutních míst v ČR zve na návštěvu. Čeká na vás zde klášterní cukrárna s vlastními výrobky a rozsáhlý přírodní areál se zajímavou historií. Areál se nachází v prostorách bývalého kláštera redemptoristů a později řeholních sester sv. Františka. Od roku 1995 zde sídlí Fatimský apoštolát v ČR, který spadá pod římskokatolickou církev. Jeho hlavním posláním je šířit nauku o Fatimě a zejména o událostech, které se zde stali v roce 1917 - tedy před 100 lety.

Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

Zámek Litomyšl

Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři.

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České Republice. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily, tehdy moderní, renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři pozdně renesanční křídla podle plánů italských stavitelů. Ty patří k nejhodnotnějším manýristickým památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Na kole svitavským údolím

V rámci cyklovýletu krajinou Českomoravského pomezí navštívíte nejen zazímavá místa historického města Svitavy, ale vystoupáte také na Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana. Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a je kromě úseku Březová nad Svitavou – Pohledy vybavena cykloturistickým značením. Méně náročný okruh s jediným táhlým stoupáním z Březové nad Svitavou je určen i pro začínající cyklisty.

Popis trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (6 km), 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou (5,5 km), nezn. Březová nad Svitavou – Pohledy (6,5 km), 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,5 km) Od července do září můžete na svých toulkách Českomoravským pomezím využít také služeb cyklobusu (více na www.ceskomoravskepomezi.cz).