Pod křídly Albatrosu v knihovně

KDY: 16. 11.

KDE: Městská knihovna Bystré

ZA KOLIK: neuvedeno

Městská knihovna zve všechny malé (4+) i o trochu větší děti, které se nebojí výzev a legrace, jejich rodiče, prarodiče, tety, strýčky, zkrátka všechny jejich blízké na hravý, odpolední program v knihovně, v rámci kterého oslavíme Den pro dětskou knihu a 70. narozeniny nakladatelství Albatros. Program nabídne plnění všelijakých úkolů, tradiční předvánoční prodej dětských knih a, vyjde-li to, i nějaké to překvápko, tak si ho nenechte ujít.

Řežeme betlém v muzeu

KDY: 16. 11. od 8.00 hodin

KDE: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

ZA KOLIK: 600 Kč



Řežeme betlém – anděl. V ceně výtvarné dílny je mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd a pitný režim.

Modelářský Den v Proseči

KDY: 16. 11. od 9.00 hodin

KDE: Městské společenské centrum Sokolovna Proseč

ZA KOLIK: dobrovolné





Martin Ondráček a RC Truck Banda pořádají Modelářský Den v Proseči. Přijďte se podívat na modely techniky a různá diorama. Akce pro velké i malé.

Výtvarná dílna pro každého bez omezení věku

KDY: 16. 11. od 10.00 hodin

KDE: Mozaika - středisko volného času Polička

ZA KOLIK: 350 Kč



Mandala na plátně, to je název výtvarné dílny, při které budete příjemně relaxovat s výtvarnou technikou malování tečkami. Vytvoříte si obraz kulatého formátu o průměru 20 cm.

Konec jedné epochy, Listopad 1989 v Litomyšli

KDY: 16. 11. od 14.00 hodin

KDE: Regionální muzeum v Litomyšli

ZA KOLIK: neuvedeno



Vernisáž výstavy, která seznamuje návštěvníky s obdobím od listopadu 1989 do červnových parlamentních voleb 1990. Na vernisáži vystoupí žáci ze ZŠ U Školek, kteří představí svoji videoreportáž nazvanou "Litomyšlský plyšák" 17. listopad 1989 očima MUDr. Františka Zemana.

Den poezie na počest K. H. Máchy

KDY: 16. 11. od 16.00 hodin

KDE: Obecní knihovna Budislav

ZA KOLIK: neuvedeno



Den poezie se v obecní knihovně Budislav pravidelně koná na počest K.H. Máchy. Autorem letošního motta je umělec a vizionář Leonardo da Vinci. “Slepá nevědomost nás přivádí na scestí. Ó! Bídní smrtelníci, otevřete oči!” a my pevně věříme, že ani 500 let od jeho úmrtí, neztratil nic na své aktuálnosti. Malovaná poezie na kameni Přijďte si vytvořit relaxační kámen s poezií či citáty. Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít.

Od swingu po populár

KDY: 16. 11. od 20.00 hodin

KDE: Alternativní klub Tyjátr Svitavy

ZA KOLIK: 100 Kč



Hraje SBB – Svitavský BigBand s kapelníkem Otto Vaisem. Rezervujte si svá místa v Tyjátru.

Jelen - Půlnoční vlak Michala Tučného 2019

KDY: 16. 11. od 20.00 hodin

KDE: Fabrika Svitavy

ZA KOLIK: 440 Kč



Po mimořádném úspěchu podzimního turné s Míšou Tučnou, dcerou countryové legendy, se Jelen rozhodl pro pokračování. Chybět mezi songy nebude chybět na podzim vydaný singl Spím v obilí, který se dočkal velmi kladných reakcí, nebo hit Pověste ho vejš.

Tradiční kurz paličkování

KDY: 17. 11. od 9.00 hodin

KDE: Centrum života a podnikání Jaroměřice

ZA KOLIK: neuvedeno



Pro všechny tvořivé hospodyňky je připraven již tradiční kurz paličkování s Ing. Ivou Vanžurovou. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Sametová šifrovačka k 30. výročí sametové revoluce

KDY: 17. 11. od 9.00 hodin

KDE: Smetanovo náměstí Litomyšl

ZA KOLIK: 17 Kč



Sametová šifrovačka: Zážitková hra pro každého. Začátek u sochy Bedřicha Smetany.

10. Den medu osladí Litomyšl

KDY: 17. 11. od 9.00 hodin

KDE: Zámecké návrší Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno



Příznivce medu čekají přednášky pro včelaře, pro spotřebitele včelích produktů a prodej produktů. K tomu rovněž bohatý doprovodný program.

Celodenní program k 30. výročí sametové revoluce

KDY: 17. 11. od 10.00 hodin

KDE: Tylův dům Polička

ZA KOLIK: neuvedeno



K letošnímu výročí 17. listopadu 1989 je připraven celodenní program. Jeho součástí je projekce trezorových filmů (Smuteční slavnost, Farářův konec, Postava k podpírání, Něžná revoluce), výstava Petra Kleina, krátké herecké etudy.

Vzpomínka na rok 1989 s přímými účastníky

KDY: 17. 11. od 16.00 hodin

KDE: Sokolovna Proseč

ZA KOLIK: neuvedeno



Kulturní komise města Proseč vás zve na setkání k připomínce a oslavě 30. výročí Sametové revoluce. Akce se uskuteční v Sokolovně v Proseči za účasti Jindřicha Manna a dalších aktérů dobového dění v Proseči. 30 let svobody - nezapomeňme!

Koncert k 30 letům od sametové revoluce

KDY: 17. 11. od 19.30 hodin

KDE: Fabrika Svitavy

ZA KOLIK: neuvedeno



Koncert k 30. výročí od sametové revoluce, na němž vystoupí český folkový hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka & The Plastic People of The Universe.