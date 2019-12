Zapleť se s uměním: Vánoční ozdoby

KDY: 14. 12. od 9.30 hodin

KDE: Dům U Rytířů - galerie Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno

Zkuste sladit štědrovečerní zátiší se stromkem a dárky do stejných barev. Vyrobte si vánoční ozdoby z papírů, které budou originální nejen svým tvarem, ale i vlastnoručním potiskem. Stejné vzory můžete použít i na balicí papír a udělat tak z vašich Vánoc jedno velké umělecké dílo.

Adventní oslavy a trhy

KDY: 14. 12. od 10.30 hodin

KDE: Základní škola speciální Bystré

ZA KOLIK: neuvedeno



DNZ Bystré Vás zve na adventní oslavy a trhy. S doprovodným programem vystoupí ZUŠ Bystré a obyvatelé domova. Dále bude na programu ukázka lamaterapie, canisterapie a bleší trh. Pro děti budou připraveny dílničky a jízda na koni.

10. ročník Vánoční výstavy a trhů v Suché Lhotě

KDY: 14. 12. od 14.00 hodin

KDE: Suchá Lhota

ZA KOLIK: neuvedeno



Letošní výstava se ponese v duchu oslav 10. výročí od založení této akce. Na programu: vystoupení TRIA Prgcons a Sboru paní a dívek. Dále pro Vás bude připravena Květinová show v podání mistrů oboru floristika. Výrobky z květinové show si budete moci zakoupit a celou částkou přispějete na Nadační fond manželů Pokorných, kteří výtěžek předají hendikepovanému Tomáškovi. Výstava a trhy budou tradičně zakončeny koncertem skupiny Parkoviště pro velbloudy, který začne v 19 hodin.

Živý betlém v Proseči

KDY: 14. 12. od 14.30 hodin

KDE: Proseč

ZA KOLIK: dobrovolné



Paní Marie Košňarová a římskokatolická církev všechny srdečně zve na Živý betlém, aneb putování prosečských dětí za Betlémskou hvězdou. Akce se uskuteční dne na náměstí v Proseči. Přijďte si společně připomenout, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě.

Ben Cristovao & Live Band Tour 2019 + Djs

KDY: 14. 12. od 19.00 hodin

KDE: Lidové divadlo Svitavy

ZA KOLIK: 399 Kč





Letošní rok je pro Bena Cristovao úspěšný úplně po všech stránkách. Vydal několik skvělých singlů (např. Nejlepší, Nohy, Smitko..), nahrál v produkci The Glowsticks ústřední píseň Padam k česko-slovenskému tanečnímu filmu Backstage, ze skladby se stal hit a jehož klip má na YouTube přes 16 milionů zhlédnutí! Zasednul také v porotě Česko Slovenské Superstar a během léta vystoupil se svou kapelou na velkých tuzemských festivalech. Na konci srpna odletěl do Tokia, kde se zúčastnil Mistrovství Asie v brazilském jiu jitsu a fantasticky se stal vítězem ve své kategorii modrých pásů. Pokud se Ben do něčeho pustí, věnuje se tomu na absolutní maximum a chce, aby výsledek byl co nejlepší.

Vánoční koncert orchestru Václava Hybše

KDY: 14. 12. od 19.00 hodin

KDE: Smetanův dům Litomyšl

ZA KOLIK: od 320 Kč



Vánoční koncert ve Smetanově domě v Litomyšli bude tentokrát patřit legendárnímu Orchestru Václava Hybše a jeho sólistům. Hlavním hostem letošního posledního ročníku je populární a velmi oblíbená herečka, absolventka AMU v Praze Kateřina Brožová, která patří mezi nejvyhledávanější herečky divadelní i muzikálové scény.

Sváteční hostina v průřezu staletí

KDY: 14. a 15. 12.

KDE: hrad Svojanov

ZA KOLIK: neuvedeno



Perchty von Bladen si to v hradní kuchyni už odzkoušely, a tak tentokrát se pustí do přípravy jídel, která na svátečním stole nesměla chybět v dobách minulých. Které tradiční vánoční dobroty budou moci návštěvníci ochutnat? Zvěřinové výpečky, zelí se slaninou, pučálku, či kubu, ale třeba i šneky na bylinkách. Nebudou chybět ani sladké dobroty, jako ovesná kaše, vánočky a pletence. Nalévat se bude samozřejmě vánoční punč, a to jak s alkoholem, tak i bez něj.

Textilní a papírový advent

KDY: 15. 12. od 13.00 hodin

KDE: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

ZA KOLIK: neuvedeno





Přijďte si vyrobit vánoční dekorativní ozdoby a předměty z textilu a papíru za pomoci odborných lektorů: Čeká vás pletení z papíru a pedigu, paličkování, patchwork, plstění, enkaustika a origami. Materiál zajištěn.



Vánoce ve Svitavách - Svitavský anděl

KDY: 15. 12. od 14.00 hodin

KDE: Svitavy - náměstí Míru

ZA KOLIK: neuvedeno





Vánoční vystoupení svitavských dětských pěveckých sborů. Moderuje Přemysl Dvořák.

Radujme se, veselme se!

KDY: 15. 12. od 15.00 hodin

KDE: Divadlo Trám Svitavy

ZA KOLIK: 80 Kč





(Divadlo U staré herečky). Vánoční příběh, ve kterém zazní mnoho známých koled, vypráví o pouti Marie a Josefa a o narození Ježíška. Brzy ví o jeho narození celý svět. Pozdravit ho přijedou i tři králové z dalekých zemí. Jen Herodes se příliš neraduje a chce dát malé miminko zabít. Ale archanděl Gabriel Marii a Josefa včas varuje.



Hudba pomáhá - vánoční benefiční koncert

KDY: 15. 12. od 19.00 hodin

KDE: Smetanův dům Litomyšl

ZA KOLIK: zpoplatněn





Benefiční koncert v rámci 13. ročníku populárního sousedského festivalu. Hrají Parkoviště pro velbloudy a Cimbálová muzika Jana Dostála.