V Pardubicích začne v pátek dvoudenní Majáles. Brány v areálu u koupaliště na Cihelně se v pátek otevřou v pravé poledne. Program na hlavním pódiu o hodinu později odstartuje účastník první řady SuperStar Julian Záhorovský, který z Pardubic pochází. A zahrají i další domácí kapely, jako jsou Ready Kirken, Sabrage nebo Vypsaná fiXa. V sobotu bude areál vítat návštěvníky už od 10 hodin dopoledne. Zahraje například Lenny, Michal Hrůza, Mňága a Žďorp, Horkýže Slíže či No Name. Prostor dostanou i regionální skupiny jako Plující, B1nary a eNDee. Festival uzavřou kapely UDG a Wohnout. Oba dny se bude hrát i na třetím, menším pódiu, které bude patřit dýdžejům. Za mixážním pultem se předvedou třeba Chris Sadler, Michael Burian a další. Jednodenní vstupenka stojí na místě 790 Kč (bez poplatků). Podrobný program zde

Zahájení 22. sezony železničního muzea

KDY: 15. května

KDE: Pardubice, Chrudim, Chrast



V neděli 15. května zahajuje rosické železniční muzeum svou 22. sezonu. Protože stále probíhá přestavba nádraží v Pardubicích-Rosicích nad Labem, kde muzeum sídlí, a v Rosicích nelze zajistit program, zve Pardubický spolek historie železniční dopravy na jízdy historického motoráčku z roku 1949 mezi krajským městem, Chrudimí, Slatiňany a Chrastí u Chrudimi. První vlak odjíždí z pardubického hlavního nádraží už v 9.15, protože jeho cesta vede přes Moravany, Hrochův Týnec do Chrudimi a dále přes Slatiňany do Chrasti. Zpět z Chrasti v 10.50 vláček jede přímo přes Rosice nad Labem do Pardubic, odkud se vydá opět do Chrasti v 12.17. Čtvrtý vlak vyjede z Chrasti v 13.45 delší cestou přes Hrochův Týnec a Moravany do Pardubic. Jízdenky se kupují pouze ve vlaku a do vozu se vejde jen jeden kočárek. Ve Slatiňanech zhruba od 10. hodiny spolek připravil drobný program se zajímavou výstavkou, u které nebude chybět ani drobné občerstvení, nebo prodej upomínkových předmětů z důvodu stále uzavřené rosické expozice. Program a podrobnosti najdete na www.motoracek.cz.

Geologická vycházka

KDY: 14. května

KDE: Pardubice

Geologickou vycházku připravilo na sobotu 14. května od 14 hodin Východočeské muzeum v Pardubicích. Věnovat se bude hlavně historii výstavby města a zámku v Pardubicích. „V průběhu vycházky si nejprve stručně zopakujeme vloni nabyté poznatky o stavebních materiálech, použitých při výstavbě pardubického zámku a města. Nově se zaměříme na to, jak geologické podmínky ovlivnily umístění a způsob výstavby zámku i města a jak naši předkové využili vodu k obranným účelům,“ slibuje geolog Východočeského muzea Jiří Šura, který návštěvníky povede. Vycházka začíná před bránou zámku, bude dlouhá asi dva kilometry a potrvá přibližně 1,5 hodiny. Trasa je naplánována bezbariérově, aby se jí mohli zúčastnit i vozíčkáři. Účast na vycházce je zdarma.

Veteran rallye

KDY: 14. května

KDE: Pardubice (start)



Veteran klub Pardubice zve na Mezinárodní veteran rallye. Pojede se v sobotu 14. května. Soutěž je vypsána pro automobily a motocykly do roku výroby 1982. Vozidla budou rozdělena podle roku výroby do kategorií, podle kterých se odvíjí i výše startovného. Sraz účastníků je v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, kde bude zároveň start rallye. Časový program: 8.00 zahájení prezence, technická přejímka; 9.30 hodin ukončení prezence a technické přejímky; 10.00 hodin rozprava s jezdci, 11.00 hodin start rallye. Trasa rallye bude v délce cca 90 km a je složena ze dvou etap. Na trati budou jezdci plnit úkoly, případně zvláštní zkoušky.

Den otevřených dveří dopravního podniku

KDY: 14. května

KDE: Pardubice

Dopravní podnik města Pardubic pořádá Den otevřených dveří u příležitosti 70 let trolejbusové dopravy v Pardubicích. Brány vozovny se pro návštěvníky otevřou v sobotu v 9 hodin. Součástí bohatého programu budou nejen komentované prohlídky zázemí vozovny a expozice nejstarších a nejnovějších trolejbusů, ale i doprovodné aktivity a atrakce pro děti. Den bude zakončen v 15 hodin spanilou jízdou historických i moderních vozů přes centrum města se zastávkou na třídě Míru.

Chrudimsko

Hrnčířská sobota

KDY: 14. května

KDE: Veselý Kopec



V sobotu 14. května se uskuteční v muzeu v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska program nazvaný Hrnčířská sobota. Od 9 do 16 hodin budou mít návštěvníci možnost sledovat při práci několik desítek hrnčířů a keramiků, kteří přijali pozvání a přijedou na Veselý Kopec z celé České republiky. Program přiblíží jedno z tradičních řemesel, které si lidstvo osvojilo. Zájemci se mohou přímo z úst hrnčířů a keramiků dozvědět vše, co je zajímá na výrobě užitných i dekoračních předmětů. Mohou je sledovat při práci a samozřejmě nakoupit jejich výrobky. Zastoupeny budou nejrůznější typy výrobků z hrnčířské hlíny: hrnčina, kamenina, bělnina, zhotovené modelováním, točením na kruhu, či pomocí forem. Především pro dětské návštěvníky bude připraveno několik dílniček, v nichž si budou moci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, modelování z hlíny nebo malování keramiky. „Jako překvapení pro návštěvníky u příležitosti 50. výročí vzniku muzea jsme připravili promítání krátkých archivních dokumentů. Věříme, že zaujme například medailonek lidového řezbáře, práce sekerníků při stavbě vodního kola nebo pletení nádob z loubků," upřesňuje autorka programu etnografka Ilona Vojancová. Hrnčířskou sobotu na Veselém Kopci zpříjemní vystoupení folklorního souboru Lipka z Pardubic.

Májový jarmark

KDY: 14. května

KDE: Skuteč

Farmářský májový jarmark se uskuteční v sobotu od 9 do 12 hodin na Palackého náměstí ve Skutči. Po dvouleté odmlce se můžete těšit na jarmark v trochu jiné podobě. Zakoupit si můžete čerstvé produkty od farmářů a pěstitelů z regionu a připraven je i kulturní program.

Hrané prohlídky ve Slatiňanech

KDY: 15. května

KDE: Slatiňany



V neděli se na zámku ve Slatiňanech konají hrané prohlídky (od 15 do 18 hodin). Zažijete vstřícnou atmosféru knížecí rodiny Auerspergů s pěti dětmi, která vás nejen ráda obeznámí s rodovou tradicí, ale rovněž vás nechá nahlédnout do svého soukromí, do svých životních příběhů, do každodenních radostí i starostí svého pobytu na slatiňanském letním sídle. Vystupuje slatiňanský divadelní spolek Acord.

Svitavsko

Tip na pátek: DiscGolfPark

KDY: 13. května

KDE: Litomyšl

Slavnostní otevření DiscGolfParku za sportovní halou v ulici T. G. Masaryka v Litomyšli se uskuteční v pátek 13. května od 9.30 hodin, kdy začne program pro školy. V 10.30 se koná slavnostní otevření. Od 13.30 hodin je možná hra na hřišti pro veřejnost s možností instruktáže, zapůjčení disků a podobně. V 17 hodin začne discgolfová akademie s mistrem ČR. V sobotu už bude nový DiscGolfPark Litomyšl patřit oficiálnímu discgolfovému turnaji.

Tři výstavy na hradě

KDY: v těchto dnech

KDE: Svojanov



Hrad Svojanov zve na tři výstavy. Výstava Rudolf II. – císař a král potrvá v konírnách hradu do 28. srpna. Představuje netradičním způsobem život a dobu jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků. Výstava Století Karla Otčenáška přibližuje návštěvníkům životní osudy královéhradeckého biskupa a arcibiskupa. Potrvá do konce října. A konečně do konce září je přístupná i výstava Korzety a doplňky. V květnu je hrad Svojanov otevřen denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.