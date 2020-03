Zapleť se (s) uměním: Potisk textilu a voskování

KDY: 14. 3. od 9.30 hod.

KDE: Dům U Rytířů - galerie Litomyšl

ZA KOLIK: 30 Kč

Hledáte vhodnou alternativu k jednorázovým obalům všeho druhu? Navštivte naši sobotní výtvarnou dílnu, na které budeme tisknout, stříhat a voskovat plátno včelím voskem. Jako inspirace nám poslouží rozmanité vzory hereckých kostýmů z filmů Karla Zemana. Výsledkem našeho snažení budou voskované ubrousky, se kterými uděláte radost sobě i svým nejbližším.

Vernisáž výstavy Metamorfózy

KDY: 14. 3. od 15.00 hod.

KDE: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

ZA KOLIK: neuvedeno





Vernisáž výstavy akademické malířky Jitky Štenclové. Autorka se věnuje hledání umělecké řeči schopné odkrývat a znázorňovat struktury, přeměny a hnutí odehrávající se v lidské mysli a ve fyzické skutečnosti.

Koncert Spring Dua

KDY: 14. 3. od 18.00 hod.

KDE: Ottendorferův dům Svitavy

ZA KOLIK: 200 Kč





Umělecká spolupráce Slávky Vernerové-Pěchočové s Petrem Vernerem se datuje od roku 2009, kdy se poprvé setkali v klavírním kvartetu.

Caveman se představí v Moravské Třebové

KDY: 15. 3. v 16.00 a 19.00 hod.

KDE: Městské muzeum - Divadelní sál Moravská Třebová

ZA KOLIK: 390 Kč





One man show, které vtipně pojednává o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Komedie, u které nezůstane Vaše bránice v klidu! Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako Rob Becker - vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve Slovinsku, v Německu jako ve Francii - to už chce hodně talentu a správného citu pro žhavé téma.