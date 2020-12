Advent ve Svitavách

KDY: 12. a 13. prosince

KDE: Svitavy

Na co se můžete těšit o třetí adventní neděli ve Svitavách? Drobnou náhradou za velké vánoční trhy bude opět malý trh, a to od 13 do 17 hodin v horní části náměstí Míru.

Muzeum je otevřené v omezeném režimu, pro návštěvníky je připravená výstava Nad svitavským betlémem vychází hvězda. Přístupná je rovněž výstava Výtvarné ohlédnutí.

Nenechte si ujít online koncerty Střediska kulturních služeb. Sobota 12. prosince bude patřit Veronice Wildové, která vystupuje s bandem Divoko (od 17 hodin), v neděli posluchače potěší svitavská písničkářka Pavla Boučková (v 15 hodin) a kapela The Dozing Brothers (od 19 hodin). Odkaz na aktuální koncert bude zveřejněný vždy na Facebooku a na webových stránkách SKS. V neděli pořádá SVČ Tramtáryje večerní Putování za Ježíškem. Na konci bude na účastníky čekat Ježíškova pošta. Trasa bude připravená v parku Patriotů. Začátek procházky bude v 16:15 hodin, potrvá do 19 hodin. Před informačním centrem na vás čeká fotostěna. Potěší vás jistě i výzdoba svitavského náměstí, které dominuje krásný strom.

Andělský advent v Litomyšli

KDY: adventní čas

KDE: Litomyšl - www.andelskalitomysl.cz



Web www.andelskalitomysl.cz přináší tip na procházku na každý den adventu. Aktuálně zve do Galeri Miroslava Kubíka. Program osciluje mezi výtvarným uměním, fotografií a architekturou a prezentuje současné české i zahraniční umělce všech generací. Až do 30. prosince je zde k vidění výstava Antonín Střížek / Zdánlivá lehkost (Út-St 12-17, Čt-Ne 10-17). Výtvarná díla jsou k vidění i na fasádě – za pohled vzhůru stojí plastika Olbrama Zoubka i DNA vodopád Jiřího Davida, který je autorem také svítícího srdce nad Pražským hradem či trnové koruny nad Rudolfinem. DNA vodopád byl instalován v rámci prvního Zahájení Litomyšlské lázeňské sezóny v roce 2012.

Viktorin Kornel ze Všehrd: humanista a právník

KDY: kdykoliv

KDE: web Regionálního muzea Chrudim



Viktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury. Výstava je ke zhlédnutí pouze on-line. Na https://muzeumcr.cz/cz/ najdete výstavní panely a doprovodné ilustrace.

Adventní kalendář Muzea v přírodě Vysočina

KDY: do 24. prosince

KDE: instagram muzea



Čekání na Vánoce si můžete zkrátit s adventním kalendářem, který na svém instagramu připravilo Muzeum v přírodě Vysočina. Každý den se otevírá jedno políčko s nějakou vánoční inspirací, návodem či receptem. Národní muzeum v přírodě, jehož součástí je i Muzeum v přírodě Vysočina, připravilo na svém facebooku také soutěž o volné vstupenky na rok 2021.