Zahrady a věž zámku

KDY: 12. i 13. června

KDE: zámek Litomyšl

Po mnoha letech budete moci zavítat na renesanční věž zámku Litomyšl a po zdolání 175 schodů se pokochat pohledem do okolní krajiny, na starobylé historické centrum města a zažít neopakovatelnou atmosféru zámeckého areálu. Mimořádného zpřístupnění věže můžete využít již tuto sobotu a neděli od 9 do 16 hodin, dále pak o víkendu 19. a 20. 6. Na další termíny se můžete těšit o letních prázdninách. Vstupné je jednotné 50 korun.

Čeká nás také víkend otevřených zahrad. Na neděli je připravený program u zámku Litomyšl. Zdejší formální barokní zahrada vznikla na místě někdejších opevňovacích prvků společně se zahradním altánem, tzv. saletem, který nahradil obrannou baštu. Působivost zahrady dotváří ohradní zeď lemovaná kamennými dekorativními vázami a sochami antických bohů. Za severním a východním průčelím zámku se rozkládá přírodně-krajinářský park s potokem, umělou jeskyní a válečným pomníkem se sochou lva. Specialista pracoviště Národního památkového ústavu představí kompozici těchto významných památek zahradního umění při komentovaných prohlídkách v neděli od 15:30 a 16:30 hodin, začíná se u zahradního průčelí panského domu. Panský dům také nabídne v neděli od 15 do 16:30 hodin program pro dětské návštěvníky a jejich doprovod. Více na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Zámek Litomyšl nabízí okruh Zámek za Valdštejnů. Podíváte se do prvního patra západního křídla s pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna-Vartenberka a jeho choti Kajetány z Fünfkirchen, kteří vlastnili zámek mezi lety 1825-1848. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Stezka v Bystrém

KDY: kdykoliv

KDE: Bystré



V Bystrém si můžete projít novou Lesní stezku pro děti. Celkem na vás čeká 20 stanovišť a pokud splníte všechny úkoly, které se vztahují k poznávání přírody, čeká vás nakonec hledání pokladu. Stezka bude pro návštěvníky připravena po celé léto. S sebou je potřeba vlastní tužka, pevná obuv a dobrá nálada. První stanoviště je na zastávce u Panského rybníku.

Historie v pohybu

KDY: 12. června

KDE: Mladějov

Průmyslové muzeum Mladějov připravilo akci Historie v pohybu. Koná se v sobotu 12. června, od 12 hodin vás čeká hlavní program v Mladějově - kavalkáda techniky Průmyslového muzea Mladějov. Provázené prohlídky vnitřních expozic muzea začínají ve 13:00, 15:10 a 16:55 hodin. Provoz na úzkokolejce bude v tento den organizován podle zvláštního jízdního řádu: dopolední vlaky odjíždějí z Mladějova na Moravě v 9:00 na Hřebeč a v 10:20 na Novou Ves, odpoledne pak ve 13:00 na Novou Ves nebo na Hřebeč a v 15:10 na Novou Ves. Více na www.mladejov.cz.

Sváťova zážitková trasa

KDY: kdykoliv

KDE: Svitavy



U rybníku Rosnička ve Svitavách jsou nainstalované herní prvky nové Sváťovy zážitkové trasy. Na cestě narazíte na osm nových herních prvků, kde budou děti plnit úkoly pomocí dřevěné kuličky. Ta funguje jako hrací žeton, který se vždy vrátí a můžete jej použít na dalším stanovišti. Slavnostní otevření nové trasy se koná v sobotu odpoledne. Společně se svitavským skřítkem Sváťou se děti vydají vysvobodit zakletou Labutí princeznu. Sobotní dobrodružství doplní tým ze střediska volného času Tramtáryje, který chystá u chaty Rosnička střelbu z luku, jízdu na paddleboardu, na koloběžce, Sváťovo tetování nebo stavění beden na sebe.

Tipy na výlet k sousedům

Hrady a zámky na dosah

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubický kraj

Nabízíme pár tipů na výlet do historie v Pardubickém kraji. Na hradě Kunětická hora můžete navštívit komentované prohlídky s průvodcem nazvané Dušan Jurkovič, básník dřeva. Čeká vás prohlídka nově obnovené, dlouho nepřístupné západní části hradu, jejíž podobu z větší části určil ve 20. letech 20. století architekt Dušan Jurkovič. Druhý okruh Hradní palác s věží je z důvodu probíhající památkové obnovy pro letošní rok uzavřen. Hrad je otevřen denně kromě pondělí od 9.30 do 17.30 (poslední prohlídka v 16.45). Ve Slatiňanech si můžete projít zámeckou zahradu nebo si vybrat jeden ze dvou zámeckých okruhů nazvaných Letní sídlo Auerspergů a Celým zámkem. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin, poslední prohlídka interiéru začíná v 16 hodin. Hrad Litice je do odvolání uzavřen kvůli havárii na druhé bráně.

Výstva muzejní nej…

KDY: do 22. srpna

KDE: zámek Lanškroun



Uvidíte soubor unikátních předmětů z archeologie, historie, výtvarného umění i zoologie z depozitáře Městského muzea Lanškroun. Otevřeno je od 9.00 - 11.30 a od 13.00 - 16.00.

Drátenické Choltice

KDY: 11. až 13. června

KDE: Choltice

Zámek Choltice zve na historicky největší setkání drátenic a dráteníků. Své umění předvede čtyřicítka dráteníků. Na zámeckém nádvoří budete moci sledovat jejich práci, vyzkoušet si ji, něco si koupit či si nechat vyrobit. Bohatý doprovodný program také zaujme. Své umění předvede rolničkář Martin Král z Dobronína, budete si moci vyrazit vlastní pamětní medaili, napsat pamětní list husím brkem nebo vyzkoušet sto let starý kolotoč na navlékání korálků. Součástí akce bude i bleší trh, stan plný veteše nejen na drátování a mnoho dalšího. Akce je třídenní, v pátek od 15 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.