Kam si vyrazit o nadcházejícím víkendu v našem regionu? Přinášíme několik zajímavých tipů.

Cyklisté, ilustrační foto | Foto: Deník / Josef Beneš

Pivní slavnosti budou v parku

Ve Svitavách v sobotu lákají na slavnosti zlatavého moku. Uskuteční se v parku Jana Palacha, a to od 15 hodin. Nabízejí bohatý kulturní program, zahrají kapely 4Trix (od 15.10 hodin), S.U.E. (od 16.45 hodin) a od 18.30 vystoupí Veronika Wildová & Divoko. Ochutnávku nabídne zhruba pět pivovarů. A jak informují pořadatelé, budou se snažit zajistit vládou nařízený počet přítomných prostřednictvím žetonů, které návštěvníci dostanou u oficiálních vstupů do parku. Pivním slavnostem bude předcházet výstava historických vozidel, kterou pořádá klub Boxer Morava Historik. Ta proběhne od 8.30 do 12 hodin na náměstí Míru, k poslechu zahraje olomoucký Dixieland Jazz Band.