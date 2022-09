Pardubické závodiště hostí o víkendu výstavu Koně v akci. V sobotu a v neděli 10. a 11. září se tam potkají koně různých plemen od malých poníků až po chladnokrevné „obry“. Na návštěvníky čeká bohatý program včetně vystoupení mezinárodní filmové a kaskadérské skupiny. Hlavní program výstavy se odehrává v sobotu, kdy jsou kromě chovatelských přehlídek chladnokrevných koní a shetlandských pony na pořadu dne také různé soutěže a šampionáty. V podvečer se například uskuteční Mistrovství České republiky v těžkém tahu, kdy zejména pracovní koně a jejich kočí soupeří o to, kdo utáhne nejvyšší váhu na předem dané trati. Divácky atraktivní je také soutěž v orbě koňmi O ruchadlo bratranců Veverkových. Oráči se utkají ve dvou disciplínách. Odpoledne začne Koňská show. Diváci se mohou těšit na dostihy shetlandských pony, na drezuru starokladrubského koně pod sedlem i v kočáře, na ukázku výcviku koní Městské policie Pardubice, na skokovou čtverylku i pohádku v podání minikoní, na tančícího fríského koně i na westernové koně. Vrcholem představení bude vystoupení mezinárodní filmové a kaskadérské skupiny Haraldos Stunt Brothers. Ta předvede adrenalinové ukázky uherské pošty a džigitovky.V doprovodném programu se pořadatelé zaměřili především na dětské návštěvníky. Vyzkoušet si budou moct například hobby horsing – skok přes překážky s koněm na tyči a užít si zábavu v dětském centru pojmenovaném „TAK SIS“ (vyrobil, vyzkoušel, …). Tady si děti například vyrobí loutku koně, užijí si zábavu ve filmovém studiu, vyzkouší si své vědomosti v zábavném kvízu. Tahákem dětského centra je loutkové představení divadla Čmukaři a vystoupení ponyho Kevina a přátel. Zajímavým doplněním programu bude kvalifikace na Mistrovství ČR v králičím hopu s názvem Králíci v akci, kdy ušáci překonávají miniatury parkurových překážek. Celodenní sobotní program začíná v devět hodin, Koňská show pak ve 13 hodin.

V neděli se pak uskuteční Mistrovství ČR v ovladatelnosti s kládou v prostorách lesíka na dostihové dráze. Soutěž vychází z nutnosti komunikace koně a kočího a jejich dovedností při práci v lese. Pokračovat bude kvalifikace králičího hopu a stěžejní program na závodišti obstarají Dožínky, které startují v 10 hodin. Děti se mohou těšit na živá hospodářská zvířata a ukázku zemědělské techniky. Další zajímavou aktivitou budou šlapací a elektrické traktůrky, skákací hrad, lukostřelba a dílničky. Symbolické předání dožínkových věnců a vystoupení folklórního souboru Radost je naplánováno na 12.30 hodin, poté začne loutková Vodnická pohádka. Program na pódiu bude protkán řadou soutěží o ceny a také písničkami v podání Františka Čermáka a choceňské skupiny Kapka. Jako hlavní host letošních okresních dožínek vystoupí ve 14.30 hodin zpěvák Bohuš Matuš. Zábavným zpestřením budou opět soutěže o předuzené kýty na elektrickém býkovi, o nej..dojiče/dojičku a kvízová soutěž. Špičkové občerstvení zajišťuje Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a účastníci potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje.

Základní vstupné na sobotní Koně v akci činí 150 Kč, zlevněné vstupné pro děti a seniory 80 Kč, rodinné vstupné 400 Kč, děti do 10 let zdarma. V neděli je vstup ZDARMA.

Retroměstečko

KDY: 10. a 11. září

KDE: Pardubice



Víkend plný tradic, zábavy a informací o průmyslu a bezpečnosti státu slibují organizátoři Retroměstečka. Uskuteční se 10. a 11. září v bývalých kasárnách T. G. Masaryka v Pardubicích. Těšit se můžete na auto a moto veterány, tankovou arénu, staré a dobové hračky, předměty i různou techniku a zajímavosti "Made in Czechoslovakia". Návštěvníci se v areálu pohybují samostatně, techniku si mohou osahat, svézt se. Pro děti probíhá akce Superbojovka s Retráčkem o zajímavé ceny. Areál se otevře po oba dny v 9 hodin, program je připraven do cca 16.30. V sobotu se koná i večerní program, a to zábava Retrotéka a vodní ohňostroj. Vstupné na místě: děti do 150 cm výšky vstup zdarma, dospělí a všichni nad 150 cm 200 Kč, rodinná 500 Kč, sleva pro seniory 65+.

Loučení s létem

KDY: 10. září

KDE: Lázně Bohdaneč

V sobotu se v Lázních Bohdanči na náměstí můžete vesele rozloučit s létem. Připraveny budou od 10 do 14 hodin dílny a zábavná stanoviště pro děti, malování na obličej, skákací hrad, po celý den občerstvení. Program: 10.30 Tybrďo divadlo!; 12.00 Drum For Fun; 13.30 Václav Neckář & Bacily; 15.30 Argema; 17.00 B1NARY.

Nachmelené mlýny

KDY: 10. září

KDE: Pardubice



Čtvrtý ročník pivního festivalu Nachmelené mlýny se koná v sobotu od 11 do 22 hodin v areálu letního kina u Wonkova mostu v Pardubicích. Představí se téměř 20 řemeslných a lokálních pivovarů. Nebude chybět bohaté občerstvení, hudební a doprovodný program. Vstupné na místě 130 korun.

Benefiční festiválek

KDY: 11. září

KDE: Pardubice

5. ročník Benefičního festiválku se koná v neděli ve Starých Čívicích. Program začne ve 13 hodin v Siesta resortu (zámeček). Vystoupí Mixle v piksle a písničkáři Pekař a Pokáč. Vstupné dobrovolné, celý výtěžek z akce dostanou hendikepované děti.

Výstava ptactva a zvířectva

KDY: 10. a 11. září

KDE: Vlčí Habřina



Český svaz chovatelů Vlčí Habřina a Český svaz včelařů Rohovládova Bělá zvou na Okresní výstavu okrasného ptactva, drobného zvířectva a včelařskou výstavu, která se koná v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin v prostorách výstaviště chovatelů ve Vlčí Habřině. Výstava je doplněna kulturním doprovodným programem a prodejem chovatelských, zemědělských a včelařských potřeb.

Přednáška v muzeu

KDY: 10. září

KDE: Rosice nad Labem - Pardubice

V rámci Dnů evropského dědictví připravilo na tuto sobotu železniční muzeum Rosice nad Labem přednášku o historii kolejových vozidel. Začíná ve 13 hodin a bude věnována významu, vzniku a rozvoji motorových vozů v Československu. Vzhledem ke stále nouzovému chodu muzea kvůli přestavbě nádraží, kdy je otevřeno v čase 10 až 15.30, bude přednáška situována uvnitř stávající expozice. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Fashion Day

KDY: 9. září

KDE: Pardubice



V pátek se od 18 hodin koná Fashion Day - čtvrtý ročník módního večera v prostorách Machoňovy pasáže v Pardubicích. Letos budou k vidění modely značek: Jiřina Tauchmanová - Fashion & Glass Designer, Eldin, Misamo, Aria. Zazpívá Elvis a návrhářka Jiřina Tauchmanová otevře výstavu svých sklářských výrobků.

Pohled do zákulisí divadla

KDY: 10. září

KDE: Pardubice



Východočeské divadlo se i letos připojuje k programu Dnů evropského dědictví, které otevírají brány nejzajímavějších evropských památek, k nimž bezesporu patří i historická budova pardubického divadelního souboru. Den otevřených dveří divadlo pořádá v sobotu, prohlídky zákulisí začínají ve vstupním foyer Městského divadla ve 14 hodin a pro velký zájem i v přidaném čase v 16 hodin. Svou divadelní „kuchyní“ zájemce provedou sami herci, k nahlédnutí budou také dekorační dílny či zázemí Malé scény ve dvoře. Bonusem tradičního velkého návštěvního dne bude i názorné představení jednotlivých divadelních profesí, na jevišti se tak účastníci seznámí s prací rekvizitářů, garderobiérek, vlásenkářek, osvětlovačů či zvukařů. Vstupenky za symbolických 50 Kč, děti a studenti do 26 let navíc s 50% slevou, jsou k zakoupení v předprodeji divadla, on-line na stránkách www.vcd.cz či přímo na místě před prohlídkami.

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně-poznávací společenskou akcí Rady Evropy a Evropské komise, která slouží k posílení historického povědomí a hledání cest ke kořenům evropské civilizace. Už od roku 1991 probíhají každoročně v září ve 48 zemích Evropské kulturní konvence. V rámci programu je možné prohlédnout si nejen řadu kulturních a stavebních památek, které jsou běžně pro veřejnost nepřístupné, jednotlivá města rovněž pořádají doprovodné přednášky, koncerty, výstavy či městské slavnosti pod širým nebem. Přehled akcí v Pardubickém kraji najdete zde

Neděle s Národním památkovým ústavem

KDY: 11. září

KDE: Pardubice/Chvaletice



Pardubické pracoviště Národního památkového ústavu se již tradičně účastní Dnů evropského dědictví. Hlavní program se bude odehrávat v neděli 11. 9. na Příhrádku čp. 5. Od 10.30 do 15.30 se účastníci s dětmi mohou zabavit v dětské dílničce s názvem Cihla k cihle. Ve 14 proběhne křest publikace „Z historie cihlářství na Pardubicku. Od klášterní dlažby k AKU bloku.“ Autorem jedinečné publikace je Miroslav Kaňka a vydavatelem pardubické pracoviště NPÚ. Pro letošní celorepublikové téma Sustainable Heritage - Udržitelné památky jsme připravili i komentované prohlídky po školních budovách v centru Pardubic, které si autenticky udržují svoji původní funkci nebo byly pro tento účel adaptovány. Dvě komentované prohlídky pod vedením urbanistky NPÚ budou začínat v 10 hod a ve 13 hod u kašny na Příhrádku a představí zájemcům památkové chráněné objekty. Další unikátní možnost budou mít zájemci o komentovanou prohlídku základní školy v hornické čtvrti Chvaletic. Škola již dlouhá léta neslouží svému účelu a v neděli 11. 9. se otevře formou komentované prohlídky poprvé ve své historii. Proto neváhejte v 10 hodin přijet nebo přijít k bočnímu vstupu (u hřbitova, kde bude vlát státní vlajka). Památkář NPÚ Vám představí velice zajímavou malotřídní školu s na svou dobu luxusním bytem učitele od uznávaného architekta Jaroslava Řepy. Dozvíte se, jak probíhá obnova objektu, co vlastník s kulturní památkou do budoucna zamýšlí.

Od fiduly po zlaté housle

KDY: do 30. října

KDE: Pardubice

Ve výstavním prostoru Mázhaus je otevřena nová výstava houslařského řemesla s ukázkou historických i moderních hudebních nástrojů z ateliéru profesionálního pardubického houslaře Jana Františka Veselého. Výstava s názvem Od fiduly po zlaté housle se bude konat do 30. října. Můžete se těšit nejen na sbírku neobvyklých hudebních nástrojů, ale také na improvizovanou houslařskou dílnu s ukázkami různých druhů voňavých pryskyřic, které se po rozpuštění v lihu či oleji nanáší na těla hudebních nástrojů. Jasnou dominantou výstavy jsou nádherné, zlatem pokládané housle. Vstup je zdarma.

Chrudimsko

Rosická brázda

KDY: 10. září

KDE: Rosice

V sobotu se v Rosicích koná setkání historických traktorů, stabilních motorů, veteránů a dopravních prostředků. Součástí bude předvedení orby, doprovodný program a občerstvení. Odpoledne zahraje kapela Pernštejnka a Venkovská kapela Jaroslava Šimka. Vstupné je dobrovolné. Začátek v 9.30 hodin.

Chrudim (o)žije

KDY: 10. září

KDE: Chrudim



Pouliční festival Chrudim (o)žije se koná v sobotu od 18 hodin na Resselově náměstí a v přilehlých ulicích. Desítky umělců vystoupí před kavárnami, bary a restauracemi. Návštěvníky čeká hudba, zpěv, tanec i akrobacie.

17. lesní slavnost

KDY: 9. a 11. září

KDE: rozhledna Bára u Chrudimi

U rozhledny Bára v rekreačních lesích Podhůra u Chrudimi můžete v pátek od 20 hodin navštívit promítání filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Deky s sebou, vstup volný. V neděli 11. září od 14 do 17 hodin bude pro děti připravena lesní stezka s úkoly.

Benefiční koncert

KDY: 11. září

KDE: Chrudim



Oblastní charita Chrudim slaví 30. výročí své působnosti v chrudimském regionu. V neděli se uskuteční benefiční koncert na podporu domácí hospicové péče. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi od 18 hodin vystoupí v komorním obsazení orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague a světoznámá operní pěvkyně Noema Erba, rodačka z Hrochova Týnce.

Rybářské závody

KDY: 10. září

KDE: Travná

Rybářský spolek Travná pořádá v sobotu tradiční posvícenské rybářské závody u rybníku v Travné. Prezentace je od 12 – 12.55 hodin. Začátek ve 13 hodin.

Kavánova stezka

KDY: 10. září

KDE: Hlinsko



Město Hlinsko otevírá novou, v pořadí již čtvrtou, oddychovou stezku. Trasa bude věnována malíři Františku Kavánovi. Povede po stávající zelené turistické značce přes Kouty, Vítanov, Stan, Královu pilu až na Veselý Kopec, dále i na Svobodné Hamry - a to je kraj, který je s Františkem Kavánem a jeho dílem nerozlučně spjat. Na stezce budou umístěny informační tabule s Kavánovými obrazy, a to vždy v místě, ze kterého budou mít návštěvníci dobrý výhled na scenérii zachycenou na obraze. Vyobrazená díla jsou přes sto let stará a krajina se za tu dobu samozřejmě hodně změnila, ale i takový zážitek bude jistě pro návštěvníky zajímavý. Budou moci porovnat pohled, který viděl mistr Kaván, s pohledem, který se dnes naskýtá jim. Informační tabule zároveň návštěvníkům poskytnou i vhled do Kavánových myšlenek a pocitů z té doby, protože přinesou také úryvky z jeho vlastní autobiografické zpovědi, kde se vyznává z lásky k tomuto kraji, jehož drsný ráz zažíval na vlastní kůži. Oddychová stezka bude slavnostně otevřena 10. září a všichni milovníci umění nebo turistiky jsou srdečně zváni. Sraz je na hlineckém Betlémě v 9 hodin. Společně účastníci projdou celou stezku a slavnostní výšlap bude zakončen na Veselém Kopci v hospodě Na Vejměnku. Délka celé trasy je cca 7 km.

Svitavsko

Speciální prohlídky hradu

KDY:10. a 11. září

KDE: Svojanov

V rámci Dnů evropského dědictví jsou nejen na památkách nachystané speciální akce pro veřejnost. Správa hradu Svojanov má pro výletníky speciální nabídku, při které ušetří. „Na víkend 10. a 11. září jsme nachystali prohlídky, kdy si za cenu jednoho okruhu mohou prohlédnout celý hrad. Návštěvníci, pokud budou chtít kombinaci romantického okruhu A a středověkého okruhu B, zaplatí pouze za okruh A, tedy polovinu,“ upřesnil kastelán hradu Miloš Dempír. Za polovinu peněz si tedy výletníci mohou prohlédnout celý hrad. Hradní palác je stylizovaný do 19. století, kdy se na hradě naposledy žilo. Středověký okruh je zavede do nejstarších částí hradu, to znamená do středověkých sklepení, která jsou opředená legendami a pověstmi. Podívají se rovněž do mučírny, aby si představili, jak se v dobách minulých při výsleších běžně využívalo právo útrpné. Navštíví i dům zbrojnošů, aby se podívali, jak žila hradní posádka.

Lubenská šťopička

KDY: 10. září

KDE: Lubná



13. ročník festivalu ovocných destilátů a likérů pořádá v sobotu od 14 hodin spolek Lubenská šťopička v letním areálu v Lubné u Poličky. V úvodu proběhne vyhodnocení soutěže za uplynulé období, pak začne bohatý kulturní program, který zahájí Slackshow – originální umělecko-sportovní vystoupení akrobatů. Zahraje dechová hudba 5xZavřel, vystoupí mažoretky z Bystrého a po setmění se představí skupina Ožehavá záležitost se svou ohňovou show. Program zakončí skupina Arzekt ze Sebranic.

Zažít město jinak

KDY: 10. září

KDE: Svitavy

Ve Svitavách se v sobotu od 10 do 22 hodin uskuteční na náměstí Míru slavnosti Zažít město jinak, které spojují lidi, spolky a organizace ve městě. Výběr z programu: 10.00 Bleší trhy, sousedský jarmark; 14.00 Koncert písničkářů + projeviště; 15:30 K. J. Erben - J. Holasová: pohádka Hrnečku vař; 16.30 taneční vystoupení skupiny Metropollis a SviTany; 17.00 Pohybový workshop s Petrou Snohovou pro všechny věkové kategorie; 18.00 Projeviště, písničkáři; 19.00 Přírodovědná přednáška o netopýrech aneb vycházka Svitavami za zvířecími obyvateli našich domů, zahrad a parků (sraz u červené knihovny); 20 až 22 hodin Bubnování a fireshow. Doprovodný program pro vás po celý den budou zajišťovat: MC Krůček Svitavy, Městská knihovna Svitavy, Děti patří domů, Matky sobě Svitavy. Těšit se můžete i na bohatou tombolu, sousedské grilování, ale třeba i masáže, vernisáž výstavy obrazů, fotokoutek a malování na obličej.

Ottendorferova knihovna slaví

KDY: 10. září

KDE: Svitavy



Ottendorferova knihovna ve Svitavách slaví 130 let od svého vzniku. Kulaté výročí se neobejde bez oslavy, kterou na sobotu 10. září připravily městské muzeum, knihovna a středisko kulturních služeb ve Svitavách. V sobotu se lidé dostanou od 13 do 16 hodin do budovy a mimořádně i do depozitáře Ottendorferovy knihovny. Ve stejnou dobu se uskuteční projekce filmu Otevření knihovny ve Svitavách z roku 2007, filmových záběrů z vernisáže výstavy o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi z roku 1992 a z odhalení pamětní desky tohoto mecenáše z roku 2000. V 17.30 hodin je na programu v městském muzeu vernisáž výstavy Ottendorferova knihovna v proměnách času. Oslavy doplní městská hra na téma knihovny včera a dnes. Nebude chybět přednáška o V. O. Ottendorferovi. Slavnost v 19 hodin uzavře recitál šansonů v podání Jany Musilové.