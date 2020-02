Litomyšl zažije Africké trhy

KDY: 1. 2. od 10.00 hodin

KDE: Zámecké návrší Litomyšl

ZA KOLIK: zdarma

Historicky poprvé přijíždí do Litomyšle Virunga se svým exotickým pop-upem nejčerstvějšího ovoce z Ugandy, Tanzánie a Indonésie. Zámecké návrší se 1.února promění v africký trh, který bude hrát všemi barvami a chutěmi. Všichni návštěvníci budou moci ochutnat a zakoupit ovoce nejvyšší jakosti z Ugandy, Zanzibaru a Indonésie, přesně takové, jaké má být – zralé, voňavé, utržené s láskou k přírodě. Jakcfruit, baby banány, mango, máslové avokádo, několik druhů marakují, ananas, plantainy, čerstvé koření, čerstvé banány a mnoho dalšího na vás čeká k volnému prodeji. Všechny dobroty jsou bez chemie, nakoupeny v plné zralosti od farmářů za férové ceny. Narozdíl od produktů, které jsou běžně dostupné v supermarketech, jsou Virunga plodiny sklízené teprve až když skutečně uzrají. Potom jsou letecky přepravovány přímo do České republiky.

25. školní ples v Budislavi

KDY: 1. 2. od 20.00 hodin

KDE: Kulturní dům Krčma Budislav

ZA KOLIK: 99 Kč



Základní a mateřská škola Budislav a sdružení rodičů, si Vás dovolují pozvat na 25. školní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Vepřo-knedlo s Dádou. Je zajištěna bohatá tombola, výborná kuchyně, doprovodný program a překvapení.

Nedělní odpoledne bude ve znamení karnevalů

KDY: 2. 2. od 14.00 hodin

KDE: Budislav, Dolní Újezd

ZA KOLIK: neuvedeno





Dětský karneval ZŠ a MŠ, SRPŠ a obec Budislav Vás srdečně zve na dětský karneval. Čeká Vás bohatá tombola, tanec, hry a soutěže, občerstvení, čokoládová fontána či cukrová vata. Programem Vás provedou Bohunka a Vašek. Druhý dětský karneval se odehraje v sokolovně v Dolním Újezdu.

Pohádka pro děti i dospělé Myší lovec Hanibal a malé noční strašidlo

KDY: 2 .2. od 15.00 hodin

KDE: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto

ZA KOLIK: 50 Kč



Pohádka Divadelního spolku Šembera Vysoké Mýto. Není jednoduché odehnat od sebe strach, ale když se to podaří, může se nalézt i to, co je krásné v životě – přátelství. Loutkové představení o strachu a přátelství v podání herců DS Šembera pod vedením Ireny Truhlářové a Filipa Janoucha Představení je určeno pro děti od 3 do 10 let.