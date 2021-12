Bývá to jeden z prvních vjemů návštěvníků Pardubic – vůně pražených kávovin z místní továrny. Dnes se jmenuje Kávoviny, ale dříve nesla jméno svého zakladatele Jindřicha Francka a její „pravá pardubická Franckovka“ byl nápoj proslulý široko daleko. Historií pardubické továrny nyní provede stejnojmenná webová výstava Východočeského muzea v Pardubicích. Dostupná je na stránce tinyurl.com/franckovka. „K prohlédnutí výstavy Pravá pardubická Franckovka rozhodně doporučujeme pohodlné křeslo, dobré připojení k internetu a nezbytný šálek melty nebo kávy,“ zve virtuálně do muzea jeho ředitel Tomáš Libánek.

Tip na pátek: Den otevřených dveří Univerzity Pardubice

KDY: 10. prosince

KDE: web studuj.upce.cz



Zájemce o studium osloví Univerzita Pardubice letos už pouze online. Plánovaný Den otevřených dveří na všech sedmi fakultách v Pardubicích a v Litomyšli nyní neumožňuje pandemická situace. Vysoká škola proto v pátek 10. prosince pozve uchazeče na přenos plný rozhovorů, zajímavých informací i videí do online prostoru. Součástí online Dne otevřených dveří budou rozhovory se zástupci jednotlivých fakult, které mohou zájemci sledovat také zpětně. Doplní je informace o zázemí a službách v kampusu, možnostech sportovního vyžití, nabídce výuky jazyků nebo o programech studia v zahraničí. Všechny informace pro uchazeče jsou na speciálním webu studuj.upce.cz. Přihlášky ke studiu otevřela Univerzita Pardubice letos nově už 1. listopadu. Všichni zájemci o vysokoškolské vzdělání mají čas přemýšlet a hlásit se do studijních programů do 31. března 2022.

Vánoční blešírek - vánoční korzo

KDY: 11. prosince

KDE: Pardubice



Vánoční korzo - blešírek 2021 se uskuteční v sobotu na několika místech v Pardubicích. Zapojí se například Art Space Nov, Divadlo 29, Gampa, Pardubickej Lajf či Východočeská galerie. Na blešírku naleznete veškeré nezbytnosti, kterých se vám nedostávalo, potkáte se s přáteli, tvůrci, kutily, umělci a užijete si kulturního programu pro malé i velké. Z programu vybíráme: 13:00–16:00 GAMPA | JASNA – lampionová dílna s Michaelou a Monikou Doležalovými; 13:00–15:00 Laboratoř Bujón / Divadlo 29 – animační dílna; 13:00–16:00 Východočeská galerie / Dům U Jonáše | Broukovaná – výtvarná dílna. Ve výstavních prostorách můžete zhlédnout veselou knižní, divadelní a grafickou tvorbu dětského ilustrátora Zdenka Seydla nebo nahlédnout do stálé expozice Jedno místo prázdné a poslechnout si nejnovější rozhovory s umělci jako Michal Gabriel, František Skála či Stanislav Diviš a další. 16:00 Laboratoř Bujón / Divadlo 29 | FAMU v kině 2 – projekce krátkých animovaných filmů. Projekce neotřelého, humorného a žánrově pestrého pásma krátkých filmů pro celou rodinu. 14:00, 15:00, 16:00 / Divadlo 29 | Hanka Voříšková: Pokoj vám. Docela malá loutková stínohra o narození Ježíše Krista, doprovázená vánočními písněmi z Moravy a Slezska a prokládaná čtením z Lukášova a Matoušova evangelia Bible kralické. Vánoční představení k jednomu stolu pro max. 10 diváků. 18:30 Klub 29 – Martin Jech: Rok nula – vernisáž výstavy.

Vánoční Zelená brána a Infocentrum

KDY: v prosinci od středy do neděle

KDE: Zelená brána, Pardubice



Zelená brána se jako správná dáma v adventním čase oblékla do vánočního. A nejen to. Pro malé návštěvníky si v letošním roce připravila pestrý vánoční program. Hlavní výzvou je vytvoření co nejdelšího vánočního papírového řetězu. Každý návštěvník na něj může přidat jedno papírové kolečko, kam na památku zapíše svoje jméno, vzkaz či věnování. Kolik koleček bude řetěz celkem mít a jak dlouhý nakonec bude? To se dozvíte na Tři krále. Tím ale vánočně laděné aktivity na bráně nekončí. Děti si zde také mohou vytvořit vlastní vánoční přání a dle svého vkusu nazdobit papírové vánoční ozdoby, které si samozřejmě s sebou vezmou domů. Během návštěvy Zelené brány nevynechte ani výstup na vyhlídku, odkud se vám naskytne unikátní výhled na osvětlené Pardubice ve vánoční náladě. Otevírací doba v prosinci je ve středy a čtvrtky od 15:00 do 18:00 hodin a od pátku do neděle od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin. Více na www.zelenabrana.eu.

V nedalekém Informačním centru Pardubice se budou v sobotu a v neděli 11. a 12. prosince zdobit dekorativní perníčky. Adventní dílnička pro děti se koná od 14 do 16 hodin.

Vánoce v protektorátu

KDY: 12. prosince

KDE: Památník Zámeček Pardubice



Památník Zámeček v Pardubicích (Průmyslová 558) připravil na třetí adventní neděli akci Vánoce v protektorátu. Koná se od 10 do 13 hodin. Z výpovědi pamětníků se účastníci dozví, jak vypadaly Vánoce v rodinách za protektorátu. Jak se zdobil stromeček, co mohli lidé nalézt pod ním a co vlastně bylo na Vánoce důležité. V paměti uvízly dárky, pocity, situace a lidé. Porovnáte vaše představy, očekávání a prožívání Vánoc s těmi válečnými. Budete diskutovat a konfrontovat dnešní dobu se vzpomínkami. Každý může přidat své poselství k vánočnímu řetězu a kromě zážitku si odnést papírovou hvězdu, kterou si sám vyrobí. Omezený počet účastníků, rezervace nutná předem na email kubelkova@zamecek-memorial.cz.

Chrudimsko

Anděl splněných přání

KDY: do Tří králů

KDE: Muzeum loutkářských kultur Chrudim



Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi má opět po roce svého okřídleného strážce. Na arkádách Mydlářovského domu se až do Tří králů usadil anděl, který nejenže bdí nad všemi lidmi dobré vůle, ale je schopen jim vyplnit i jejich tajná přání. Stačí jen napsat svoje přání na papír a vhodit jej do schránky připevněné u vchodu do Muzea loutkářských kultur. Pokud jste zdaleka, můžete stejně jako v loňském roce využít služeb Facebooku, kde je možné se s andělem spřátelit (pro tyto účely se jmenuje Anděl Přání) a svoje přání mu napsat do zpráv.

Vánoce v Betlémě

KDY: do 2. ledna

KDE: Betlém, Hlinsko



Rozsvícené roubenky s vánoční atmosférou si můžete prohlédnout v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Výstava Betlém vánoční je otevřená do 2. ledna. Těšit se můžete na vánočně vyzdobené roubenky a betlémy lidových tvůrců. Nechybí mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, zajímavý betlém pašijový či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta. Do 23. prosince je otevřeno od úterý do neděle od 8:30 do 16 hodin.

Andělské Vánoce

KDY: do 12. prosince

KDE: Židovský dvojdomek, Heřmanův Městec



Už jen do 12. prosince můžete v Heřmanově Městci navštívit výstavu betlémů nazvanou "Andělské Vánoce". Je otevřená denně od 9 do 17 hodin.

Retro hračky a Otisky života

KDY: do 23. ledna

KDE: Městské muzeum Skuteč



Výstava Retro hračky ve skutečském muzeu vás přenese do dětství, a to prostřednictvím hraček zejména z druhé poloviny 20. století. Výstava Otisky života prezentuje díla akademického malíře a skutečského rodáka, Jaroslava Kopeckého. Obě výstavy jsou přístupné do 23. ledna 2022. Výstavy jsou otevřené denně: 9 - 12 a 13 - 17 hodin.

Svitavsko

Nad Betlémem vyšla hvězda a Textilní advent

KDY: 12. prosince

KDE: Městské muzeum Svitavy



Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových nabízí návštěvníkům historické betlémy i nejnovější práce Martina a Jakuba Sochorových, nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Část výstavy je také věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou rozpohybovat kličkou. Nejmenšími vystavenými soubory jsou betlémy ve skořápce vlašského a lískového ořechu či vyřezané do třešňové pecky, naopak největším je králický betlém pocházející z konce 19. století s desítkami figur a staveb. Na neděli 12. prosince svitavské muzeum připravilo výrobu vánočních dekorativních ozdob a prodej drobných dárků z patchworku. Textilní advent se koná od 13 do 17 hodin.

Zámek Moravská Třebová

KDY: do pátku do neděle

KDE: Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová zve návštěvníky od pátku do neděle od 9:30 do 17 hodin. Zaujmou nejen prohlídkové okruhy, včetně putovní výstavy Šlechtický rod pánů z Boskovic – ve znamení stříbrného hřebene, ale také exteriér zámku, který se setměním začne zářit tisíci světýlek a dotvoří tak dokonalou sváteční atmosféru. Připraveny jsou také speciální vánoční prohlídky expozice Poklady Moravské Třebové s bohatou vánoční výzdobou interiérů, vychází ve 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 hodin.

Orlicko

Výstava fotografií

KDY: do konce roku

KDE: Malá scéna, Ústí nad Orlicí



Do konce roku 2021 můžete v Malé scéně v Ústí nad Orlicí navštívit výstavu fotografií členů fotoklubů OKO a OBIEKTYV z partnerské polské Bystřice Kladské. Výstava představuje tvorbu obou fotoklubů se společnými setkání v letech 2019 a 2021.

Jiří Knapovský - nejen betlémář

KDY: do 16. ledna

KDE: Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Výstava o Jiřím Knapovském - mimořádném ústeckém betlémáři, ochotnickém herci, moderátorovi, kováři, loutkáři, řezbáři - je k vidění v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Zpřístupněna je také expozice lidových malovaných betlémů. Ke zhlédnutí se zde nachází téměř šestimetrový vánoční betlém, dále betlém tříkrálový a dva neobvyklé betlémy, tedy hromniční a postní. Otevřeno je v úterý až v pátek: 9:00-11:30, 12:30-17:00 hod. V sobotu, v neděli a o svátcích: 13:30 - 17:00 hod.