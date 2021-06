Dracula a ti druzí

KDY: do 12. září, denně kromě pondělí

KDE: Regionální muzeum Litomyšl

Příběh nejznámějšího upíra hraběte Draculy byl mnohokrát zfilmován a šlechticův hrad v rumunské Transylvánii dodnes patří k nejnavštěvovanějším památkám celého Balkánu. Ovšem málokdo tuší, že jako literární předloha mohla tvůrci Draculy Bramu Stokerovi posloužit jihočeská kněžna Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu. I její tajemný osud vám přiblíží výstava Dracula a ti druzí v Regionálním muzeu Litomyšl. Výstava o upírech seznámí návštěvníky s nejznámějšími případy z historie a z legend, ale třeba i s návody, jak upíra poznat a jak se proti němu chránit. Koho nevystraší věrohodné figuríny ve stylizovaných scénách, toho určitě vyděsí pohyblivé obrazy měnící podobu. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Lucie Bílá na zámku

KDY: 18. června od 19 hodin

KDE: Moravská Třebová



Na nádvoří zámku v Moravské Třebové v pátek zazpívá Lucie Bílá. Doprovázet ji bude klavírista Petr Malásek. Vstupenky jsou ještě ke koupi, stojí od 690 korun. Koncert začne v 19 hodin. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v romantickém prostředí.

Čokoládový trh

KDY: 18. až 20. června

KDE: Litomyšl

Čokoládě a cukrovinkám bude po tři dny patřit zámek Litomyšl. Od pátku do neděle se tam koná Čokoládový trh. Připraven je stánkový prodej, živá hudba a soutěže. Těšit se můžete na stovky pralinek, ale také na různé speciality, jako je například čokoládové pivo. V pátek se akce koná od 15 do 19 hodin, v sobotu od 10.30 do 19 a v neděli od 10.30 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Duchovní tváře

KDY: od 18. června do 19. září

KDE: Litomyšl

Neznámé portréty litomyšlské děkanské galerie si můžete od 18. června prohlédnout v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Tato komorní výstava představí veřejnosti dosud neznámou část portrétní galerie litomyšlských děkanů ze sbírek místní katolické duchovní správy. Budou prezentovány především nejstarší portréty včetně nově restaurovaného obrazu Tomáše Pešiny z Čechorodu, významného barokního vlastence a spisovatele a v letech 1657-1666 děkana v Litomyšli. Fenomén „barokního kněze“ byl dlouhou dobu ve stínu badatelského zájmu, až teprve výzkumy nedávných let potvrzují, že to byli do značné míry právě oni, kdo našim městům a obcím vtiskli neopa-kovatelnou duchovní tvář. Představený soubor bude doplněn i některými z mladších portrétů a také několika zajímavými podobiznami z okolních církevních sbírek. Otevřeno je od úterý do soboty od 10 do 17:30. V neděli pak od 13 do 17:30 hodin.

Vzadu v sadu

KDY: 19. června od 13:30 hodin

KDE: zahrada Světlanky, Svitavy

V sobotu se v zahradě Světlanky ve Svitavách koná benefiční festival Vzadu v sadu. Loňský ročník se kvůli pandemii neuskutečnil, a tak až letos může Charita Svitavy navázat na úspěšný první ročník. Benefiční hudební festival proběhne v zahradě centra denních služeb Světlanka. Těšit se můžete na mši sv. s Láďou Heryánem, na plejádu skvělých muzikantů, divadélko Jójo, doprovodný program pro děti, kavárnu na terase či výborné občerstvení. Festival začne ve 13:30 a potrvá až do noci. Vstupenky za 200 korun jsou v prodeji na místě, děti mají vstup zdarma. Celý výtěžek festivalu bude použit na vybavení nově vznikající Domácí ošetřovatelské a paliativní péče na Svitavsku.

Hurá na věž a stezka

KDY: 19. a 20. června, 9 až 16 hodin

KDE: zámek Litomyšl

Po zdolání 175 schodů budete moci o víkendu zavítat na renesanční věž zámku Litomyšl a pokochat se pohledem do okolní krajiny, na starobylé historické centrum města a zažít neopakovatelnou atmosféru zámeckého areálu. Na zámeckém návší můžete až do konce srpna navštívit také tematickou stezku Pernštejnové. Je to pěkná procházka pro děti i dospělé. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života v 16. století. Provázet vás bude Vratislav z Pernštejna, který si pro malé návštěvníky připravil řadu záludných úkolů.

Sváťova zážitková trasa

KDY: kdykoliv

KDE: Svitavy

U rybníku Rosnička ve Svitavách jsou nainstalované herní prvky nové Sváťovy zážitkové trasy. Na cestě narazíte na osm nových herních prvků, kde budou děti plnit úkoly pomocí dřevěné kuličky. Ta funguje jako hrací žeton, který se vždy vrátí a můžete jej použít na dalším stanovišti. Slavnostní otevření nové trasy se koná v sobotu odpoledne. Společně se svitavským skřítkem Sváťou se děti vydají vysvobodit zakletou Labutí princeznu. Sobotní dobrodružství doplní tým ze střediska volného času Tramtáryje, který chystá u chaty Rosnička střelbu z luku, jízdu na paddleboardu, na koloběžce, Sváťovo tetování nebo stavění beden na sebe.