O víkendu se uskuteční jubilejní třicátý ročník Aviatické pouti v Pardubicích. Pro návštěvníky je toho i v letošním roce připraveno opravdu hodně, a to jak na obloze, tak v pozemním programu. Letový program začne již v 11.30 vzletem legendárního Blériotu, kterým pořadatelé připomenou prvního českého aviatika a pardubického rodáka Jana Kašpara. Na tuto ukázku naváže jeho současný pokračovatel, přední světový pilot a instruktor v pardubickém Centru leteckého výcviku Martin Šonka, který předvede akrobacii na cvičném Zlinu Z-142 CAF. Nebude chybět skupina Flying Bulls Aerobatic Team, předvedou se i další piloti se současnou i historickou technikou. K vidění budou také komponované scény, jako například záchranná operace známá ze seriálu MASH s vrtulníkem Bell 47 nebo nebeský souboj replik letadel z první světové války. Pardubické letiště bude návštěvníkům otevřeno ve dnech 28. a 29. května vždy od 8 hodin. Pozemní program startuje v 10 hodin. Zajímavou novinkou se jistě stane prezentace letových simulátorů Virtuální Letecký Svět „DCS World“. Připravena je pestrá směsice letounů, se kterými bude možné podniknout virtuální vyhlídkový let nad libovolnou krajinou. Tradiční výstavu vojenské techniky Armády České republiky doplní ukázka dronů systému BRUS z Vojenského technického ústavu. Pro malé i velké budou připraveny RC modely kamionů i skutečné vyprošťovací speciály. Atmosféru leteckého dne doplní swingová hudba spojená i s ukázkami tanců. Novinkou v letošním programu je Air Food Festival – gastro setkání foodtrucků a příznivců dobrého jídla a pití. Jednodenní vstupenka platná na sobotu nebo neděli stojí pro dospělého na místě 400 Kč.

Den starokladrubského koně

KDY: 28. května

KDE: Kladruby nad Labem

V sobotu se v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem uskuteční tradiční Den starokladrubského koně. Bohatý program je v letošním roce zároveň oslavou 30. výročí založení Národního hřebčína Kladruby nad Labem, který byl v roce 1992 vyčleněn z tehdejších státních plemenářských podniků. K tomu je již 20 let hřebčín v Kladrubech nad Labem spolu s kmenovým stádem starokladrubských běloušů národní kulturní památkou. V rámci Dne starokladrubského koně bude pro širokou veřejnost připravena řada vystoupení a prezentací. Hlavní program na nádvoří kladrubského hřebčína začíná ve 13 hodin, obsahuje 14 vystoupení, do kterých bude zapojeno téměř jedno sto koní a bezmála 30 kočárů. Prezentovány budou ukázky zápřeže, mj. slavnostní zápřež císařského šestispřeží, kočárový rej, uherská pošta, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nebudou chybět ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově s ukázkami čtverylky v podání chladnokrevných hřebců, nebo pushballu (koňského fotbalu) v provedení studentů Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Představí se také koně ze zemského chovu – jezdecké stáje Maneo. Jedinečná bude ukázka 20 dvojspřeží prezentována symbolicky k připomenutí 20 let od prohlášení kladrubského hřebčína národní kulturní památkou. Brány hřebčína se otevírají již v 10 hodin. V rámci doprovodného programu bude zpřístupněna císařská jízdárna s prezentací historického kočáru typu landauer a do 12 hodin bude umožněn návštěvníkům volný vstup do vybraných stájí hřebčína. Program na nádvoří hřebčína započne již v 11 hodin půlhodinovou chovatelskou ukázkou starokladrubských koní. Den starokladrubského koně bude po skončení hlavního programu na nádvoří pokračovat v 18 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda koncertem na španělskou kytaru. Na koncert pak navážou večerní komentované prohlídky zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže v rámci celorepublikové Muzejní noci, která bude probíhat od 19 do 23 hodin.

Tip na pátek: Tři sestry

KDY: 27. května

KDE: Pardubice

Letos znovu kapela Tři sestry vyrazila na tradiční letní turné. Na své hudební štaci muzikanti v čele s Lou Fanánkem Hagenem nemohou ani v roce 2022 minout Pardubice, zahrají v pátek v areálu Pardubického pivovaru. Turné kapely s názvem Jezdíme hrát do světa tour 2022 má celkem 23 zastávek. Několik úspěšných koncertů mají muzikanti již za sebou. I v Pardubicích se fanoušci mohou těšit jak na léty prověřené hity, tak na skladby z posledního alba kapely. Jako své hosty přiveze skupina Tři sestry do Pardubického pivovaru dvě předkapely, kterými budou E!E a MZH. Areál pivovaru bude otevřen od 18 hodin. Koncert začne v 19 hodin. Cena v předprodeji 550 Kč.

Noc na Karlštejně

KDY: 26. až 28. května

KDE: Kunětická hora



Už tento čtvrtek 26. května se soubor Východočeského divadla Pardubice přestěhuje na Kunětickou horu, kde zahájí letošní sezónu plenérového hraní na vyhlídce magického hradu. Předprázdninová představení pod širým nebem odstartuje divadelní evergreen podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Známou hudební komedii zde vloni nastudoval režisér Petr Novotný. Hlavní role nestárnoucího muzikálu o tom, že láska je silnější než příkaz krále, ztvárňují hostující Petr Štěpánek a Martina Sikorová. Diváci se mohou těšit na všechny hity z pera Karla Svobody a Jiřího Štaidla jako Lásko má, já stůňu, Do věží, Když mám tekutou révu a další. Kunětická hora Noc na Karlštejně poprvé nabídne 26. až 28. května, reprízy se pak uskuteční 17. až 19., 24. až 26. a 30. června a 1. až 3. července, začátek ve 20.30 hodin.

Tajný kryt pro děti a moderní architektura

KDY: 28. a 29. května

KDE: Pardubice

Východočeské muzeum Pardubice nabízí o víkendu dětskou prohlídku Tajný kryt. Uskuteční se v sobotu 28. května od 11 hodin. Dále je možné se v neděli 29. května od 13 hodin zúčastnit prohlídky Moderní architektura v Pardubicích v první polovině 20. století. Na obě prohlídky je nutné rezervovat vstupenky na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110.

Turkovická heligonka

KDY: 28. května

KDE: Turkovice



Obec a hasiči v Turkovicích zvou na tradiční již 6. ročník Turkovické heligonky, který se uskuteční po delší odmlce v sobotu 28. května od 13 hodin v místním pohostinství. Představí se a zahrají pro potěšení i k tanci muzikanti z celé republiky. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Chrudimsko

Oživlý skanzen

KDY: 28. a 29. května

KDE: Nasavrky



V keltském skanzenu Země Keltů v Nasavrkách to o víkendu ožije. Vstupte do oppida a nechte se vtáhnout do mladší doby železné, do úplně obyčejného dne jednoho keltského městečka. A co všechno můžete vidět nebo zažít? Domácí kmen Boii se chystá zvelebovat řezbářův dvorec, ženy budou také vařit a pánové si pak zahází oštěpem, nožem či sekyrou. Druidova družina se usídlí ve dvorci kováře a bude se cvičit v boji. Také bude v provozu kovárna, kde se bude kovat železo a tavit bronz. Ve dvorci hrnčíře se usídlí kmen Roo Tribe. U nich se podíváte, jak Keltové opečovávají zahrádku, vyplétají plot nebo opravují obydlí. Návštěvu oppida přislíbil i kmen Kalduum. Uvidíte tedy Kelty při každodenních běžných činnostech, budete se jich moci na vše zeptat, vyzkoušet si některé činnosti a samozřejmě budou probíhat i komentované prohlídky. Návštěva oživlého oppida je vhodná i pro děti, které kromě jiného jistě potěší pohled na zvířátka. Otevřeno bude v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin. Hlad i žízeň můžete zahnat v hostinci U Dubového Kelta. Ze skanzenu se pak můžete vydat procházkou směrem na České Lhotice, kde se nachází původní archeologická lokalita, na rozhlednu Boiku a nebo se můžete projít údolím podél řeky Chrudimky.

Setkání pěveckých sborů

KDY: 28. května

KDE: Heřmanův Městec

V sobotu bude Heřmanův Městec žít sborovým zpěvem. Více jak 300 zpěváků, osm hostujících sborů, velký symfonický orchestr, na to vše se můžete těšit během XV. setkání pěveckých sborů. Přijede například sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí. Po několika letech zavítají sbory z blízkého okolí jako Foerster Přelouč nebo Pernštýn – Ludmila – Suk z Pardubic. Kraj Vysočina budou reprezentovat sbory Záboj Pelhřimov, Čech a Lech Humpolec a Doubravan z Chotěboře. Pardubický kraj potom budou reprezentovat sbor Slavoj Chrudim a Žerotín z Brandýsa nad Labem. Součástí závěrečného společného vystoupení nebude jen zlaté smetanovské dědictví sborové tvorby v podobě kantáty Česká píseň, ale také proslulý sbor Květiny bílé z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Dopolední koncerty začínají v 10 hodin v synagoze a v kostele sv. Bartoloměje (vstupné je dobrovolné), odpoledne od 15 hodin se uskuteční přehlídka na zahradě Multifunkčního centra (vstupenky k dostání na místě).

Vepřové hody a noční závody

KDY: 28. května

KDE: Zderaz

SDH Zderaz zve na pátý ročník Zderadákova poháru. V sobotu se konají celodenní vepřové hody, na které večer naváže noční závod v požárním útoku s afterparty. Od 10 hodin dopoledne se můžete těšit i na okrskové kolo požárního sportu. Vše se uskuteční ve Sportovním a kulturním areálu Zderaz, kde jsou dnes již pravidelně pořádány různé závody včetně Extraligy ČR v PÚ. Dráha bude osvětlena reflektory.

Svitavsko

Umělecký minifestival

KDY: 28. května

KDE: Svitavy



Skupina MYX a umělecký slévač Martin Horký pořádají v sobotu ve Svitavách 5. ročník MYX uměleckého minifestivalu. Jedná se o výstavu autorských uměleckých děl a současně je to exkurze do zákulisí uměleckých a řemeslných oborů s jedinečnou příležitostí si vyzkoušet tvorbu vlastníma rukama. Letos návštěvníci uvidí ukázku odlévání kovů, umělecké odlitky, fotografie a prstomalby s tematikou divočiny. Kromě Martina Horkého se na festivalu představí sochař Radek Kubina, který vytváří sochy ze dřeva i pískovce. Svoje obrazy ve Svitavách vystaví malířka Tereza Posoldová a výtvarná díla doveze také umělec Jakub Holý. Čtvrtým hostem svitavského festivalu bude spisovatel Jaroslav Konvička. Umělecký festival začíná ve slévárně ve Svitavách (ulice Kapitána Jaroše) ve 14 hodin, potrvá do 22 hodin.

Muzejní noc

KDY: 28. května

KDE: Litomyšl

Muzejní noc pořádá v sobotu Portmoneum - Museum Josefa Váchala a Regionální muzeum v Litomyšli. A co pro vás letos připravují? V hlavní budově začnou dvě výstavy věnované dětským časopisům a jejich tvůrcům. Muzejní noc bude oficiálně zahájena v 17 hodin vernisáží výstavy Současná dětská ilustrace (Brůnová–Buchalová–Drobný–Chlud–Pekárek–Smolík). V 18 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy Čtení pod lavici – Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa. Po celou muzejní noc bude probíhat bohatý doprovodný program k nově otevřeným výstavám včetně výtvarných dílen, lepení modelů, hraní her, luštění tajných kódů nebo pozorování rozsvěcení Křižíkovy obloukové lampy (v 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30). V Rodném bytě Bedřicha Smetany můžete navštívit vystoupení žáků ZUŠ Litomyšl (18–21 hodin). A v Portmoneu se díky interaktivnímu programu podíváte i do míst běžně nepřístupných. Veřejnosti bude přístupný i piaristický kostel, kde proběhne od 21 hodin komentovaná prohlídka. Celá akce skončí ve 22 hodin. Vstupné zdarma.

Dětský pohádkový den

KDY: 28. května

KDE: Litomyšl



Dětský pohádkový den začne v sobotu v 15 hodin na Primátorce v Litomyšli. Připraveny budou trampolíny a dětské hřiště, soutěže. K tanci a poslechu hraje Dáda & Míra, k občerstvení budou "hambáče". Děti v kostýmu mají hru fotbalgolfu na malém hřišti zdarma. Vstupné dobrovolné.

Dětský den ve Svitavách

KDY: 28. května

KDE: Svitavy

V sobotu odpoledne od 14 do 18 hodin můžete ve Svitavách vyrazit s dětmi do parku Jana Palacha na Dětský den. Proběhne pod taktovkou Mateřského a rodinného centra Krůček a ve spolupráci s Městskou policií Svitavy. Těšit se můžete na zábavné odpoledne plné her, úkolů, aktivit a bohatého programu. Hrací karta stojí 120 Kč.